Android 16 ograniczy Chrome na twoim telefonie. Google każe ci wybierać

W systemie Android 16 pojawi się natomiast nowy tryb zaawansowanej ochrony, który aktywuje wszystkie funkcje bezpieczeństwa w systemie. Przygotuj się na wybór między wydajnością a bezpieczeństwem.

Android 16 ograniczy przeglądarkę Google Chrome

Przeglądarka Chrome jest jednym z kluczowych programów dostępnych od wyciągnięcia z pudełka telefonu z Androidem. Wiele funkcji przeglądarki Google’a jest dostępnych wyłącznie w systemie tego producenta. W oprogramowaniu znajduje się istotna opcja nazwana WebGPU.

Rozwiązanie odpowiada za wyświetlanie graficznych elementów - np. złożonych obrazów w przeglądarce. W tym celu wykorzystuje układ graficzny telefonu, który nadaje się do tych zadań znacznie lepiej niż np. procesor. To rozwiązanie podobne do akceleracji grafiki w przeglądarkach internetowych na komputerach. Dzięki niemu YouTube czy inne serwisy internetowe ładują się znacznie szybciej.

Funkcja WebGPU jest domyślnie włączona w przeglądarce Chrome 121 i nowszych na urządzeniach działających co najmniej na Androidzie 12. Oznacza to, że większość z użytkowników telefonów z Androidem nieświadomie korzysta z tego narzędzia.

Jedną z zasadniczych wad tego rozwiązania jest podatność na luki w zabezpieczeniach i - co za tym idzie - możliwe ataki wykorzystujące złośliwe oprogramowanie. Google wspiera swoje narzędzie i stale je aktualizuje w taki sposób, aby gwarantowało najwyższy poziom bezpieczeństwa. Faktem jest, że te luki są najczęściej wyjątkowo trudne do wstrzyknięcia złośliwego oprogramowania na telefon ofiary. Mimo wszystko istnieje taka możliwość.

Dlatego nowy tryb zaawansowanej ochrony w Androidzie 16 ma docelowo wyłączać funkcję WebGPU odpowiadającej za usprawnienie działania przeglądarki Google. Gdyby rozwiązanie to nie powodowało problemów z bezpieczeństwem, producent nie decydowałby się na wyłączenie tej opcji w ramach funkcji zabezpieczającej system.

Aktywowanie ochrony wpłynie na działanie stron internetowych

Opcja ta może realnie wpłynąć na działanie naszego telefonu podczas przeglądania stron internetowych w przeglądarce Google Chrome. Brak wsparcia WebGPU będzie odczuwalny szczególnie na bardziej zaawansowanych witrynach, zawierających mnóstwo załączników filmowych i graficznych. Na takich stronach możemy mieć wrażenie zacinania się i spowolnienia ze względu na dezaktywację akceleracji układu graficznego.

Najlepszym rozwiązaniem będzie wyłączenie trybu zaawansowanej ochrony. No chyba, że preferujecie wyższy stopień bezpieczeństwa ponad kwestię szybkości działania smartfona.

Albert Żurek 09.03.2026 19:19

