Chrome nie da ci spokoju. Będzie prosić i błagać

Google wprowadzi do swojej przeglądarki nowe denerwujące nowości. Chrome stanie się jeszcze bardziej nachalny, próbując cię przekonać, żebyś nie korzystał z innych programów.

Albert Żurek
Google Chrome zatrzymanie
Twórcy przeglądarek internetowych robią wszystko, abyśmy pozostali przy ich oprogramowaniu. Wykorzystują do tego różne sztuczki, takie jak komunikaty i skróty, dzięki którym możemy szybko ustawić program jako domyślny. Google wprowadza kolejne zmiany w tym zakresie.

Google Chrome poprosi cię, żebyś został i używał 

Przeglądarka Google Chrome od dłuższego czasu również zawiera mnóstwo komunikatów stworzonych po to, aby zachęcić użytkownika do dalszego korzystania z oprogramowania. Jednym z nich jest pełnoekranowy komunikat sugerujący ustawienie Chrome jako domyślną przeglądarkę, który możecie zobaczyć, jeśli na swoim komputerze na co dzień korzystacie z innego oprogramowania. 

Dotychczasowe rozwiązanie może nie zachęcać użytkownika do pozostania ze względu na średnio przemyślany interfejs z przyciskiem Ustaw jako opcję domyślną w prawym dolnym rogu. Oprócz tego przeglądarka czasami wyświetla identyczny komunikat tuż pod paskiem wyszukiwania i zakładek. 

Stary wygląd

W nowej niepublicznej wersji Google Chrome testowane jest zupełnie nowe podejście - odświeżony, lepiej przemyślany ekran powitalny. Rozwiązanie wprowadza kilka istotnych zmian w wyglądzie interfejsu. Przede wszystkim przyciski zostały przeniesione z rogu na środek, przez co guzik Ustaw jako opcję domyślną jest znacznie lepiej widoczny. 

Nowy wygląd (fot. Android Authority)

Komunikat również ujawnia, że oprócz prostego ustawienia przeglądarki na domyślną przycisk oferuje przypięcie ikony Google Chrome do paska zadań systemu Windows. Tak, aby użytkownik miał szybki i łatwy dostęp do przeglądarki. Komunikat zawiera też grafikę ukazującą ikonę Chrome przypiętą do paska systemowego.

Skuteczny atak na zwykłego użytkownika

Chrome to synonim przeglądarki internetowej. Zarówno na telefonach z Androidem i iOS, jak i komputerach program Google’a dominuje. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie platformy, Chrome działa na ponad 71,37 proc. urządzeń z całego świata. Na komputerach osobistych udział jest jeszcze większy - 76,39 proc. i wynik ten znacząco przewyższa drugiego najczęściej używanego Edge’a z udziałem 9,14 proc.

Dzięki takim krokom jak bardziej widoczne wyeksponowanie przycisku zachęcającego do pozostania przy Chrome i ustawienia przeglądarki jako domyślnej więcej zwykłych użytkowników będzie skłonnych do dalszego do korzystania z oprogramowania. Ci, którzy chcą przejść na inną przeglądarkę, najprawdopodobniej nawet nie pobiorą Chrome’a.

Albert Żurek
20.02.2026 15:36
Tagi: ChromeGooglePrzeglądarki internetowe
