Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec

Jeśli ktoś w bieżącym roku wciąż korzysta z systemu Windows 7, 8 lub 8.1, to zwykle nie dlatego, że lubi żyć na krawędzi. Czasem to kwestia przyzwyczajeń, czasem ograniczeń sprzętowych, a czasem po prostu „bo działa, to nie ruszam”. Jednak nawet najbardziej konserwatywni użytkownicy starych Windowsów będą mieli trudny orzech do zgryzienia. Mozilla ogłosiła, że kończy obsługę techniczną dla przeglądarki Firefox 115 ESR - ostatniej wersji Firefoksa działającej na tych systemach. A to oznacza, że po lutym na Windowsie 7, 8 i 8.1 nie będzie już żadnej aktualizowanej, bezpiecznej przeglądarki głównego nurtu.

Co właściwie ogłosiła Mozilla

Firefox 115 dla Windows 7

Firefox 115 ESR to specjalna wersja przeglądarki, utrzymywana głównie z myślą o firmach i użytkownikach, którzy z różnych powodów nie mogą przejść na nowsze systemy. Nie dostaje nowych funkcji, ale regularnie otrzymuje poprawki bezpieczeństwa. To właśnie te łatki sprawiały, że Windows 7 czy 8 dało się jeszcze jakoś utrzymać przy życiu w Internecie.

To też jest ważne:

Mozilla przez długi czas podawała dość nieprecyzyjną datę końca obsługi technicznej - „około lutego 2026”. Teraz to „około” zniknęło. Termin jest konkretny, tak po prostu: koniec lutego 2026 r. Po tej dacie Firefox 115 ESR przestanie być aktualizowany, a użytkownicy starych Windowsów zostaną z przeglądarką, która z miesiąca na miesiąc będzie coraz bardziej podatna na ataki i coraz mniej kompatybilna z nowoczesnym webem.

Ostatni bastion nowoczesnego Internetu na starych Windowsach

Warto przypomnieć, że Firefox był ostatnią dużą przeglądarką, która wciąż obsługiwała systemy Windows 7, 8 i 8.1. Chrome, Edge i cała reszta stawki porzuciły je dużo wcześniej. Mozilla trzymała się wyjątkowo długo - i to nie dlatego, że ktoś tam wciąż używa ThinkPada z 2010 r. i nie chce go wyrzucić. Wbrew pozorom wciąż istnieje spora grupa użytkowników, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą przejść na nowszy system. W wielu firmach działają aplikacje, które nie przeszły testów na Windowsa 10. W instytucjach publicznych nadal stoją komputery, których nikt nie rusza, bo „jak dotkniemy, to przestanie działać”. A w domach? Cóż, tam króluje zasada: „po co zmieniać, skoro działa”.

Tym niemniej od przyszłego miesiąca korzystanie z Internetu na Windowsie 7, 8 lub 8.1 stanie się ryzykowne. Przeglądarka bez aktualizacji bezpieczeństwa to otwarte zaproszenie dla cyberprzestępców. A jeśli do tego dołożymy fakt, że sam system operacyjny również nie jest łatany, to robi się naprawdę nieciekawie. Oczywiście, komputer z takim systemem nadal się uruchomi. Strony będą się otwierać. Ale z każdym miesiącem będzie to coraz bardziej przypominało jazdę samochodem bez hamulców - niby jedzie, ale lepiej nie sprawdzać, co się stanie przy pierwszym ostrym zakręcie.

Maciej Gajewski 19.02.2026 09:01

