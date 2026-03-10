NASA przesunęła asteroidę uderzeniem. To nie atak, to ratunek

Ładowanie...

NASA właśnie potwierdziła, że kontrolowane uderzenie sondy w asteroidę nie tylko zmieniło orbitę jej małego księżyca, ale delikatnie przesunęło cały podwójny układ wokół Słońca. To pierwszy raz w historii, kiedy ludzkie urządzenie w zauważalny sposób zmodyfikowało tor naturalnego ciała niebieskiego na orbicie słonecznej. Brzmi jak próba generalna przed filmowym scenariuszem o asteroidzie lecącej na Ziemię, prawda? Trochę tak. Z tą różnicą, że tutaj wszystko opiera się na liczbach, a nie na hollywoodzkiej magii.

REKLAMA

NASA uderza w skałę i zmienia jej orbitę. Co się tak właściwie stało?

26 września 2022 r. sonda DART wbiła się z prędkością około 6,6 km na sekundę w niewielką asteroidę Dimorphos – kamienny księżyc większej planetoidy Didymos. Celem nie było widowisko, lecz bardzo konkretny eksperyment: sprawdzić, czy kinetyczne uderzenie jest skutecznym sposobem na zepchnięcie potencjalnie groźnego obiektu z kursu na Ziemię.

Już pierwsze wyniki ogłoszone kilka tygodni po kolizji już przełomowe. Orbita Dimorphosa wokół Didymosa skróciła się mniej więcej o 33 minuty. To dużo więcej, niż zakładali najbardziej optymistyczni inżynierowie. Innymi słowy, niewielka sonda zmusiła kilkusetmetrową skałę, by szybciej obiegała swojego partnera.

Teraz, po ponad 3 latach analiz, naukowcy dorzucili kolejną cegiełkę. W publikacji w Science Advances pokazali, że po uderzeniu DART-a drgnęła nie tylko orbita księżyca wokół Didymosa, ale też cały podwójny układ względem Słońca. Okres obiegu tej pary planetoid wokół naszej gwiazdy – wynoszący około 770 dni – zmienił się o około 0,15 sekundy, a prędkość orbitalna spadła mniej więcej o 11,7 mikrometra na sekundę.

To liczby absurdalnie małe z naszej codziennej perspektywy, ale w skali milionów kilometrów i wielu lat robią ogromną różnicę. W przypadku rzeczywistego zagrożenia takim muśnięciem można byłoby sprawić, że asteroidzie po prostu nie uda się trafić w Ziemię.

Dimorphos i Didymos: kosmiczne labolatorium na torze kolizyjnym… ale tylko teoretycznie

Układ Didymos-Dimorphos to klasyczna para grawitacyjnie związanych planetoid. Większy Didymos ma około 800 m średnicy, mniejszy Dimorphos około 170 m i zachowuje się jak księżyc – krąży wokół partnera w odległości kilkuset metrów. Oba obiekty razem obiegają Słońce mniej więcej między orbitami Ziemi a Marsa.

Dla jasności, ten system nigdy nie był zagrożeniem dla naszej planety i misja DART nie mogła w żaden sposób tego zmienić. NASA wybierała cel właśnie tak, żeby wynik eksperymentu był spektakularny naukowo, ale zerowy pod względem ryzyka.

Dlaczego akurat taki układ jest idealny na poligon obrony planetarnej? Z dwóch powodów. Po pierwsze, łatwiej mierzyć zmianę orbity małego księżyca wokół większej planetoidy niż minimalne przesunięcie samotnej skały na tle gwiazd. Po drugie, podwójne systemy są wśród potencjalnie niebezpiecznych obiektów całkiem częste – warto więc wiedzieć, jak kopnięcie jednego z członków wpływa na całość.

Jak kopnąć sondą asteroidę?

DART nie miał głowicy wybuchowej. Cały efekt pochodził z czystej fizyki zderzenia: masa sondy pomnożona przez jej prędkość zamieniła się w impuls, który odebrał asteroidzie odrobinę pędu.

Gdyby chodziło tylko o to, efekt byłby umiarkowany. Okazało się jednak, że istotna jest chmura gruzu wyrzucona w przestrzeń po uderzeniu. W momencie kolizji część materiału Dimorphosa dosłownie wystrzeliła w przeciwnym kierunku, tworząc długi ogon widoczny na zdjęciach z teleskopów i z małej włoskiej sondy LICIACube, lecącej za DART-em.

Ta ucieczka materiału zadziałała jak dodatkowy silnik rakietowy. Naukowcy nazywają to wzmocnieniem pędu. W przypadku DART-a wyszło, że efekt był mniej więcej dwukrotnie mocniejszy, niż wynikałoby to z samej masy sondy i jej prędkości. Mówiąc po ludzku – gruz, który odpadł od Dimorphosa, wykonał co najmniej połowę roboty przy przesuwaniu orbity.

To dobra wiadomość dla przyszłych misji obrony planetarnej. Oznacza, że w sprzyjających warunkach relatywnie niewielka sonda może uzyskać efekt porównywalny z dużo większym obiektem – o ile trafi w odpowiednio luźną, gruzową asteroidę, a nie w jednolity kloc.

Przeczytaj także:

Ile asteroid krąży w pobliżu Ziemi i czy któraś z nich naprawdę nam grozi?

DART był testem techniki, którą miejmy nadzieję nigdy nie trzeba będzie zastosować naprawdę. Zanim jednak w ogóle pojawi się rozważanie o strącaniu czegokolwiek z kursu kolizyjnego, trzeba wiedzieć, co krąży wokół Ziemi.

NASA i inne agencje od lat skanują niebo w poszukiwaniu planetoid bliskich Ziemi, tzw. NEO. Według danych amerykańskiego biura obrony planetarnej do połowy dekady zidentyfikowano już ponad 32 tys. takich obiektów, z czego kilka tysięcy spełnia kryteria potencjalnie niebezpiecznych – przecinają orbitę Ziemi i mają rozmiar, który przy trafieniu mógłby spowodować katastrofalne skutki w skali regionu lub całego kontynentu.

Dobra wiadomość jest taka, że dla żadnego z obecnie znanych obiektów nie widać rzeczywistej szansy zderzenia z Ziemią w ciągu co najmniej najbliższych stu lat. Ryzyko nie wynosi więc zero z punktu widzenia geologii, ale w ludzkiej skali życia jest bardzo komfortowe. Problemy zaczynają się przy mniejszych skałach, o średnicy kilkudziesięciu lub kilkuset metrów. Takie obiekty jest znacznie trudniej wykryć w odpowiednim wyprzedzeniem, a wciąż mogą zniszczyć całe miasto albo gęsto zaludniony region.

DART to dopiero początek. Teraz wchodzi NEO Surveyor i Hera

Sama demonstracja techniki kosmicznego zderzaka nie wystarczy. Żeby w razie czego móc wysłać kolejną DART w stronę realnego zagrożenia, trzeba odpowiednio wcześnie je znaleźć.

Właśnie dlatego NASA buduje obecnie teleskop NEO Surveyor – pierwszą wyspecjalizowaną misję kosmiczną, której jedynym zadaniem będzie polowanie w podczerwieni na planetoidy bliskie Ziemi. Obserwacje w tym zakresie pozwalają wypatrzyć ciemne, słabo odbijające światło obiekty, które zwykłym teleskopom łatwo umykają. Start misji planowany jest nie wcześniej niż w 2027 r., a celem jest znalezienie zdecydowanej większości obiektów większych niż około 140 m.

Równolegle własny element układanki szykuje Europa. Sonda Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej ruszyła w stronę Didymosa, by w drugiej połowie dekady dokładnie zbadać krater po uderzeniu DART-a, zmierzyć masę Dimorphosa i zweryfikować modele numeryczne używane dziś do planowania obrony planetarnej.

Od szczegółowych danych zależy, czy kolejne misje będą projektowane bardziej na czuja, czy z precyzją chirurgicznego zabiegu – z dokładnym wyliczeniem potrzebnej masy sondy, prędkości uderzenia i kierunku podejścia.

Czy potrafimy się obronić przed asteroidą?

Najuczciwsza odpowiedź brzmi: jeszcze nie w pełni, ale DART przesunął suwak z teorii w stronę praktyki.

Po tej misji wiemy, że:

umiemy nawigować niewielką sondą tak, by trafiła w kilkusetmetrową asteroidę z odległości milionów kilometrów;

potrafimy zmierzyć efekt takiego uderzenia z dokładnością do ułamków sekundy w okresie orbitalnym;

umiemy policzyć, jak wyrzucony materiał wzmacnia efekt kinetycznego kopnięcia i jak mała zmiana prędkości przekłada się na długoterminowy dryf orbity.

Teraz cała sztuka polega na tym, by dołożyć do tego katalog niebezpiecznych obiektów, zbudować procedury decyzyjne (kto i kiedy podejmuje decyzję o wysłaniu misji obronnej) oraz rozwinąć technologie pozwalające w razie potrzeby wysłać nie jedną, lecz całą serię kosmicznych zderzaków.

REKLAMA

DART był pierwszym na świecie testem systemu hamowania dla nadlatujących asteroid. Mały krok dla sondy, bardzo duży krok dla wszystkich, którzy chcieliby, żeby Ziemia pozostała miejscem wolnym od niespodziewanych kraterów o średnicy kilkudziesięciu kilometrów.

REKLAMA

Marcin Kusz 10.03.2026 18:50

Ładowanie...