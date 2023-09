Sonda, która ma nas obronić przed uderzeniem planetoidy, jest już gotowa

Start Hery jest wyznaczony na październik 2024 r. To optymalny termin do tego, by lot i spotkanie z asteroidą zakończyły się sukcesem. Trzeba pamiętać o tym, że Dimorphos znajduje się na orbicie wokółsłonecznej (podobnie jak np. Mars). To oznacza, że lot w jego kierunku musi odbyć się w odpowiednim momencie, kiedy asteroida jest w dogodnej pozycji względem Ziemi. Dzięki temu można zaplanować podróż tak, by sonda dotarła do swego celu jak najszybciej, żeby zaoszczędzić czas a także paliwo. Ze względu na dość napięty harmonogram i konieczność startu już za rok, sonda została pomyślana jako całość składająca się z dwóch oddzielnych członów, nad którymi prace mogły być prowadzone równolegle.