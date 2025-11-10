REKLAMA
Kurier w 3 godziny. Ta usługa PKP to hit

Przesyłki konduktorskie zyskują na popularności (ponad 60 tys. rocznie), ale informacje o usłudze są sprzeczne. Sprawdzamy, ile naprawdę kosztuje, jakie są limity wartości i czy można z niej skorzystać w pociągach EIP.

Oliwier Nytko
Kurier w 3 godziny? Ta usługa PKP to hit. Ale i tak musisz biec do bankomatu po 30 zł
Przesyłka konduktorska to specyficzna usługa logistyczna dostępna w Polsce, opierająca się na transporcie niewielkich paczek pasażerskimi pociągami dalekobieżnymi. Działa ona na zasadzie bezpośredniego powierzenia przesyłki obsłudze pociągu, czyli kierownikowi pociągu (zwanemu potocznie konduktorem), z pominięciem tradycyjnych centrów sortowania i firm kurierskich. Czyli mamy tu alternatywę dla standardowych usług pocztowych czy kurierskich.

Podstawowa idea polega na szybkości i prostocie na bezpośrednich połączeniach kolejowych. Nadawca przynosi paczkę na dworzec bezpośrednio przed odjazdem wybranego pociągu i przekazuje ją obsłudze. Odbiorca musi natomiast czekać na ten sam pociąg na stacji docelowej i odebrać przesyłkę osobiście od kierownika pociągu zaraz po przyjeździe. To sprawia, że jest to jedna z najszybszych metod dostawy międzymiastowej, szczególnie przydatna w sytuacjach awaryjnych.

Czy ktoś korzysta z przesyłki konduktorskiej?

Usługa przesyłek konduktorskich w PKP Intercity, mimo że wydaje się reliktem przeszłości, cieszy się kiełkującym zainteresowaniem. Jak poinformowało biuro prasowe spółki, w ostatnich latach zauważalny jest systematyczny wzrost liczby nadawanych paczek. Statystyki pokazują, że liczba ta wzrosła z 53971 szt. w 2020 r. do 60022 szt. w roku 2024.

Mimo tego wzrostu, przedstawiciele przewoźnika, na pytanie o plany rozwoju lub rezygnacji z usługi, wskazali, że „obecnie nie planują zmian w tym rodzaju usługi”. Czyli bez nowości, niech sobie żyje w spokoju.

Warto zauważyć, że PKP Intercity to nadal największy międzyregionalny operator kolejowy w Polsce. W ubiegłym roku pociągi spółki przewiozły 78,5 mln pasażerów (wzrost o 15 proc. rok do roku). Szacunki na ten rok zakładają zwiększenie tej liczby do 84 mln, a strategia długoterminowa do 2030 r. zakłada osiągnięcie poziomu 110 mln pasażerów.

Chociaż czescy przewoźnicy zaczynają podbierać klientów Intercity:

Jak działa przesyłka konduktorska? Ceny w 2025 r.

Procedura jest prosta. Jako nadawca musisz sprawdzić rozkład i wybrać bezpośrednie połączenie do miasta docelowego. Następnie należy przynieść paczkę na dworzec (najlepiej około 30 minut przed odjazdem) i przekazać ją kierownikowi pociągu. Można to zrobić w wyznaczonych punktach na niektórych dworcach lub po prostu na peronie, bezpośrednio u obsługi.

Odbiorca musi mieć dokładne informacje o pociągu (nazwa, numer, godzina przyjazdu) i czekać na niego na stacji docelowej. Odbiór następuje natychmiast po zatrzymaniu się składu, bezpośrednio z rąk kierownika pociągu.

W jakich pociągach nadam paczkę konduktorską?

Usługa jest dostępna w pociągach krajowych PKP Intercity następujących kategorii:

  • IC (Intercity)
  • EIC (Express Intercity)
  • TLK (Twoje Linie Kolejowe)

Ważną informacją jest to, że przesyłek konduktorskich nie można nadawać w pociągach kategorii EIP (Express InterCity Premium), czyli popularnych składach Pendolino.

Ile kosztuje przesyłka konduktorska?

Podstawowy koszt nadania standardowej przesyłki konduktorskiej jest stały i wynosi 30 złotych, niezależnie od odległości pokonywanej przez pociąg. W przypadku paczki przekraczającej standardowe wymiary (ponadgabarytowej), opłata wzrasta do 60 złotych.

Do ceny bazowej mogą dojść opłaty dodatkowe. Jeśli przesyłka nadawana jest w stacjonarnym punkcie obsługi przesyłek na dworcu, a nie bezpośrednio u kierownika pociągu, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości około 11 złotych. Podobny koszt (11-18 zł) może pojawić się, gdy odbiorca zleci pracownikowi punktu obsługi odebranie paczki z pociągu.

Kluczową informacją jest forma płatności – za usługę u kierownika pociągu płaci się wyłącznie gotówką.

Co można wysłać? Wymiary, waga i ograniczenia

Nie wszystko można nadać pociągiem. Usługa ma jasno określone limity:

  • Standardowa paczka: waga do 10 kg, a wymiary nie mogą przekraczać 20x40x50 cm lub 150x20x20 cm.
  • Paczka ponadgabarytowa: waga do 12 kg.
  • Wartość: maksymalna deklarowana wartość przesyłki nie może przekroczyć 2000 złotych.
  • Usługa nie obejmuje przewozu m.in. zwierząt, broni, materiałów wybuchowych, pieniędzy czy artykułów szybko się psujących.
Oliwier Nytko
10.11.2025 08:05
Tagi: IntercitykurierPKPPociągi
