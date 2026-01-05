Wreszcie możesz powiedzieć lodowce, by się zamknęła

Ładowanie...

Niestety każdy w pewnym momencie życia przechodzi przez kryzys w związku/rodzinie, podczas którego okazuje się, że jeden z domowników albo nie zamyka lodówki, albo zbyt długo w nią patrzy. To się po prostu dzieje. Zbyt długie otwarcie drzwi sprawia, że lodówka zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze, które wwiercają się w mózg. Dlaczego tak robi? Przez otwarte drzwi do środka lodówki dostaje się ciepłe powietrze, co podnosi temperaturę. Sprężarka urządzenia musi dłużej pracować, żeby schłodzić wnętrze, co przyczynia się nie tylko do większego zużycia prądu, czyli wyższych rachunków, ale również przyspiesza zużycie urządzenia. Nie mówiąc już o tym, że długotrwałe otwarcie lodówki może prowadzić do popsucia się jedzenia. I tu na scenę wkracza Samsung, który wprowadza do swoich lodówek nową funkcję.

Zamknij drzwi. Lodówka będzie się słuchać

Sterowane głosem lodówki to wizja Samsunga na poprawę doświadczeń z korzystania z domowego AGD. Nowe urządzenia koreańskiego producenta będą sterowane głosem, wystarczy im powiedzieć, żeby się otworzyły lub zamknęły, a te to zrobią. I co więcej - będą w stanie zrobić to do pełnej szerokości. Obsługa głosowa ułatwia korzystanie z lodówki w przypadku zajętych rąk. Drzwi można otwierać również za pomocą stuknięcia ręką.

Oczywiście na początek lista języków jest bardzo ograniczona, a producent zastrzega, że system może nie rozpoznawać niektórych akcentów i dialektów, ale skoro to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, to nie ma, wątpliwości, że będzie tylko udoskonalane i za jakiś czas dojdą kolejne języki.

A jak już jesteśmy przy AI, to lodówki otrzymają możliwość analizowania produktów znajdujących się w środku, sprawdzania ich daty ważności, podpowiadania co można z nich przygotować oraz coś, co można określić jako podsumowanie jedzenia. Lodówka co 7 dni wyświetli raport, w którym pokaże, co najczęściej jedzono, jakiego rodzaju żywność jest spożywana, jakie zapasy należy uzupełnić w lodówce. Co ciekawe - ta funkcja ma rozpoznawać domowników, więc każdy będzie mógł uzyskać własny raport żywieniowy, więc już nigdy dziecko nie powie wam, że je tylko niedobre rzeczy.

Jest tego więcej

Paweł Grabowski 05.01.2026 11:18

