Operatorzy się dogadali. Połączysz się z dowolną siecią

Najwięksi operatorzy w Polsce podjęli istotną współpracę dotyczącą uruchomienia roamingu krajowego. Dzięki temu w kryzysowych sytuacjach połączysz się z dowolną siecią, niezależnie od zasięgu.

Albert Żurek
Roaming krajowy
Operatorzy sieci komórkowych mają własne infrastruktury, składające się z tysięcy stacji bazowych. Do podłączenia np. do nadajnika Orange potrzebujemy usług oferowanych przez Orange lub innego wirtualnego operatora, który podjął współpracę z francuską firmą. Roaming krajowy w Polsce nie jest standardem. Natomiast teraz będzie, ale tylko w niektórych sytuacjach.

Wielka czwórka polskich operatorów zaoferuje kryzysowy roaming krajowy

Jak wynika z nowych doniesień Telko.in, Orange, Play, Plus oraz T-Mobile podjęli współpracę w celu uruchomienia roamingu krajowego między wszystkimi czterema sieciami. Rozwiązanie ma być dostępne podczas sytuacji kryzysowych. Za informację odpowiada prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nieoficjalnie mówi się, że usługa ma wystartować maksymalnie w połowie tego roku. Opcja została stworzona jako konsekwencja potrzeby dostępu do sieci komórkowych np. w razie powodzi i innych sytuacji. O potrzebie wdrożenia narzędzia mówi się już od 2024 r., gdy we wrześniu zachodnia część kraju została dotknięta powodzią. 

Żywioł spowodował liczne awarie sieci komórkowej wynikające z faktu problemów z zasilaniem stacji bazowych. W związku, z czym osoby dotknięte powodzią bardzo często nie mogły skorzystać z podstawowych usług. Roaming krajowy ma być skutecznym rozwiązaniem braku dostępu do zasięgu konkretnych telekomów. Jeśli klient utraci połączenie ze stacją bazową swojego operatora, będzie w stanie nawiązać łącze z infrastrukturą innej firmy.

Obecnie brakuje informacji na temat szczegółów rozwiązania. Nie wiemy, w jakich sytuacjach operatorzy będą decydować się na uruchomienie roamingu krajowego - czy będą to np. najbardziej ekstremalne sytuacje, czy też nie. 

Czytaj też:

Roaming krajowy już wcześniej istniał, ale nie na taką skalę

Play do niedawna oferował roaming krajowy dla swoich klientów. Dzięki temu w miejscach, gdzie nie było zasięgu fioletowego operatora można było połączyć się z siecią Orange (a w przeszłości T-Mobile czy Plus). Z czasem jednak firma zaczęła stawiać na własne nadajniki i obecnie ma ponad 13 tys. stacji bazowych. W związku z czym Play pod koniec 2025 r. zakończył działanie roamingu krajowego.

Teraz usługa powróci i po raz pierwszy będzie dostępny między wszystkimi sieciami w Polsce jako narzędzie w sytuacjach kryzysowych. 

Albert Żurek
10.03.2026 19:10
5GOrangePlayPlusRoamingSieci komórkoweT-Mobile

