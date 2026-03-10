Operatorzy się dogadali. Połączysz się z dowolną siecią

Ładowanie...

Operatorzy sieci komórkowych mają własne infrastruktury, składające się z tysięcy stacji bazowych. Do podłączenia np. do nadajnika Orange potrzebujemy usług oferowanych przez Orange lub innego wirtualnego operatora, który podjął współpracę z francuską firmą. Roaming krajowy w Polsce nie jest standardem. Natomiast teraz będzie, ale tylko w niektórych sytuacjach.

Wielka czwórka polskich operatorów zaoferuje kryzysowy roaming krajowy

Jak wynika z nowych doniesień Telko.in, Orange, Play, Plus oraz T-Mobile podjęli współpracę w celu uruchomienia roamingu krajowego między wszystkimi czterema sieciami. Rozwiązanie ma być dostępne podczas sytuacji kryzysowych. Za informację odpowiada prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nieoficjalnie mówi się, że usługa ma wystartować maksymalnie w połowie tego roku. Opcja została stworzona jako konsekwencja potrzeby dostępu do sieci komórkowych np. w razie powodzi i innych sytuacji. O potrzebie wdrożenia narzędzia mówi się już od 2024 r., gdy we wrześniu zachodnia część kraju została dotknięta powodzią.

Żywioł spowodował liczne awarie sieci komórkowej wynikające z faktu problemów z zasilaniem stacji bazowych. W związku, z czym osoby dotknięte powodzią bardzo często nie mogły skorzystać z podstawowych usług. Roaming krajowy ma być skutecznym rozwiązaniem braku dostępu do zasięgu konkretnych telekomów. Jeśli klient utraci połączenie ze stacją bazową swojego operatora, będzie w stanie nawiązać łącze z infrastrukturą innej firmy.

Obecnie brakuje informacji na temat szczegółów rozwiązania. Nie wiemy, w jakich sytuacjach operatorzy będą decydować się na uruchomienie roamingu krajowego - czy będą to np. najbardziej ekstremalne sytuacje, czy też nie.

Roaming krajowy już wcześniej istniał, ale nie na taką skalę

Play do niedawna oferował roaming krajowy dla swoich klientów. Dzięki temu w miejscach, gdzie nie było zasięgu fioletowego operatora można było połączyć się z siecią Orange (a w przeszłości T-Mobile czy Plus). Z czasem jednak firma zaczęła stawiać na własne nadajniki i obecnie ma ponad 13 tys. stacji bazowych. W związku z czym Play pod koniec 2025 r. zakończył działanie roamingu krajowego.

Teraz usługa powróci i po raz pierwszy będzie dostępny między wszystkimi sieciami w Polsce jako narzędzie w sytuacjach kryzysowych.

Albert Żurek 10.03.2026 19:10

