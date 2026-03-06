Abonament stał się bardziej opłacalny. Skusisz się

Ładowanie...

Operatorzy robią wszystko, abyśmy korzystali z możliwie największej liczby ich usług. Dlatego tworzą pakiety obejmujące internet, telewizję i usługi telefoniczne w jednym, które płatne razem są tańsze, niż gdybyśmy wybierali je osobno. Podobnie jest z numerami telefonu. W niektórych ofertach opłaca się korzystać z wielu numerów. Play przygotował nową promocję na właśnie takich warunkach.

REKLAMA

Play ulepsza abonament - dodatkowe numery z rabatem 50 proc.

Za sprawą nowej akcji, przenosząc co najmniej dwa numery do abonamentu komórkowego do Play, można liczyć na 50 proc. rabatu na dodatkowe numery. Czyli drugi i każdy kolejny będzie dwa razy tańszy od podstawowej oferty.

Rozwiązanie jest dostępne dla dwóch pakietów abonamentowych:

pakiet M za 70 zł/mies. - 400 GB internetu w kraju, 25,77 GB w roamingu UE, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y;

pakiet L za 90 zł/mies. - nielimitowany internet w kraju, 32,65 GB w roamingu UE, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Oznacza to, że przy wyborze podstawowego planu dwa numery w Play będą kosztować 105 zł/mies. z uwzględnieniem rabatów za e-fakturę oraz zgody na marketing. Za trzy numery zapłacimy 140 zł. Czyli w regularnej cenie dwóch abonamentów mamy aż trzy.

SPRAWDŹ OFERTĘ Play abonament Play

Podobnie jest w przypadku pakietu Play L - pierwszy numer kosztuje 90 zł, a drugi 45 zł, czyli razem 135 zł/mies. po rabatach. Kluczem do skorzystania z promocji jest kupno wszystkich numerów razem. Nie może być tak, że przeniesiemy jeden numer i przypiszemy go do istniejącego pakietu.

W abonamentach fioletowego operatora obowiązują umowy z 24-miesięcznym okresem zobowiązania. Dużą zaletą nowej oferty jest fakt braku opłat abonamentu do momentu faktycznego przeniesienie numeru nawet przez sześć mies. od podpisania umowy.

To rozwiązanie stworzone dla tych, którzy mają abonament u innego operatora i nie chcą się narazić na dodatkowe opłaty w związku z karą za wcześniejsze zerwanie kontraktu. Nie trzeba też płacić jednocześnie za dwa abonamenty w okresie przejściowym.

Czytaj też:

Są też inne, tańsze pakiety wielu abonamentów

Na rynku są obecne inne, tańsze oferty wielu abonamentów. Z najpopularniejszych to:

Plush z pakietem dla wielu osób - 40 zł/mies. za dwa numery z pakietem 80 GB na start, 6,87 GB w roamingu danych oraz nielimitowanymi rozmowami, SMS i MMS z możliwością rozszerzenia pakietu o dodatkowe 200 GB na każdy numer za 4 zł/mies.;

nju abonament -od 46 zł/mies. za dwa numery - 31 zł za podstawowy oraz 15 zł za każdy dodatkowy - maksymalnie trzy numeru z paczką 60 GB na każdy numer.

REKLAMA

U bardziej przystępnych cenowo operatorów jest zatem znacznie taniej. Sęk w tym, że ci zapewniają mniejsze paczki internetu w kraju oraz roamingu na start. Mimo wszystko większość osób nie powinna potrzebować więcej niż 60/80 GB na miesiąc.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 06.03.2026 14:39

Ładowanie...