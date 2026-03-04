Play ma nowy sposób na eSIM. Prościej się już nie da

Ładowanie...

Wielu operatorów nie wymaga już pojawienia się w salonie czy potwierdzenia tożsamości przez kuriera w celu kupna nowego numeru. Zamiast tego udostępniane są funkcje takie jak weryfikacja tożsamości z bankowością elektroniczną (mojeID). Play natomiast teraz wprowadza fotoweryfikację. To opcja, która ma maksymalnie ułatwić kwestię załatwiania nowego numeru w ofercie na kartę.

Play ułatwia rejestrację eSIM. Wystarczy twarz

Technologia eSIM ma być rozwiązaniem ułatwiającym konfigurację telefonu. Jeśli zmieniamy operatora, ofertę lub numer telefonu, zazwyczaj potrzebujemy nowej karty - jeśli chce się korzystać z fizycznej karty, w pierwszej kolejności trzeba ją zakupić w punkcie sprzedaży lub przez internet i oczekiwać kuriera. Z eSIM natomiast jest prościej - to w pełni cyfrowa usługa, która w celu aktywacji wymaga zeskanowania kodu QR lub wpisania danych.

Dzięki temu w teorii jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do ofert operatorów w pełni online. Play postanowił nieco usprawnić ten proces dzięki fotoweryfikacji. Proces składa się z kilku prostych kroków:

wyboru oferty eSIM na kartę na stronie internetowej lub w aplikacji Play; przejścia do rejestracji numeru; zaznaczenia, że chce się skorzystać z fotoweryfikacji w celu weryfikacji tożsamości; wykonania zdjęcia dokumentu tożsamości smartfonem, gdzie system wykryje potrzebne dane; nagranie swojej twarzy zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na telefonie; dokonanie opłaty za usługi.

Następnie operator wykona proces weryfikacji naszych danych, w tym twarzy, i wyśle nam kartę eSIM, która może być aktywowana natychmiastowo. Nie trzeba korzystać z innych metod weryfikacji. Proces ma być zatem w pełni bezpieczny i możliwy do wykonania w domu. Wystarczy tylko dostęp do internetu.

Operator podkreśla, że siłą rozwiązania jest bezpieczeństwo wynikające z braku potrzeby przekazywania dokumentu do rąk osób trzecich. Zazwyczaj dane weryfikuje albo kurier, albo konsultant operatora. W teorii powinny być to zatem zaufane osoby, ale nigdy nie wiadomo. System jest pewniejszy. Dużą zaletą ma być też fakt, że oprogramowanie automatycznie odczytuje i wprowadza dane z dokumentu - to minimalizuje ryzyko błędów oraz literówek.

Proces rejestracji numeru w Play powinien być zatem prostszy. Rozwiązanie bazuje na systemie firmy Autopay, którą możecie kojarzyć jako operatora płatności.

Albert Żurek 04.03.2026 06:41

