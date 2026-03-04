REKLAMA
Play ma nowy sposób na eSIM. Prościej się już nie da

Play wprowadza nową funkcję potwierdzania tożsamości dla klientów decydujących się na zakup karty eSIM. Musisz tylko zeskanować swoją twarz i możesz zacząć dzwonić oraz korzystać z internetu.

Albert Żurek
Wielu operatorów nie wymaga już pojawienia się w salonie czy potwierdzenia tożsamości przez kuriera w celu kupna nowego numeru. Zamiast tego udostępniane są funkcje takie jak weryfikacja tożsamości z bankowością elektroniczną (mojeID). Play natomiast teraz wprowadza fotoweryfikację. To opcja, która ma maksymalnie ułatwić kwestię załatwiania nowego numeru w ofercie na kartę.

Play ułatwia rejestrację eSIM. Wystarczy twarz 

Technologia eSIM ma być rozwiązaniem ułatwiającym konfigurację telefonu. Jeśli zmieniamy operatora, ofertę lub numer telefonu, zazwyczaj potrzebujemy nowej karty - jeśli chce się korzystać z fizycznej karty, w pierwszej kolejności trzeba ją zakupić w punkcie sprzedaży lub przez internet i oczekiwać kuriera. Z eSIM natomiast jest prościej - to w pełni cyfrowa usługa, która w celu aktywacji wymaga zeskanowania kodu QR lub wpisania danych.

Dzięki temu w teorii jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do ofert operatorów w pełni online. Play postanowił nieco usprawnić ten proces dzięki fotoweryfikacji. Proces składa się z kilku prostych kroków:

  1. wyboru oferty eSIM na kartę na stronie internetowej lub w aplikacji Play;
  2. przejścia do rejestracji numeru;
  3. zaznaczenia, że chce się skorzystać z fotoweryfikacji w celu weryfikacji tożsamości;
  4. wykonania zdjęcia dokumentu tożsamości smartfonem, gdzie system wykryje potrzebne dane;
  5. nagranie swojej twarzy zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na telefonie;
  6. dokonanie opłaty za usługi.

Następnie operator wykona proces weryfikacji naszych danych, w tym twarzy, i wyśle nam kartę eSIM, która może być aktywowana natychmiastowo. Nie trzeba korzystać z innych metod weryfikacji. Proces ma być zatem w pełni bezpieczny i możliwy do wykonania w domu. Wystarczy tylko dostęp do internetu.

Operator podkreśla, że siłą rozwiązania jest bezpieczeństwo wynikające z braku potrzeby przekazywania dokumentu do rąk osób trzecich. Zazwyczaj dane weryfikuje albo kurier, albo konsultant operatora. W teorii powinny być to zatem zaufane osoby, ale nigdy nie wiadomo. System jest pewniejszy. Dużą zaletą ma być też fakt, że oprogramowanie automatycznie odczytuje i wprowadza dane z dokumentu - to minimalizuje ryzyko błędów oraz literówek.

Proces rejestracji numeru w Play powinien być zatem prostszy. Rozwiązanie bazuje na systemie firmy Autopay, którą możecie kojarzyć jako operatora płatności.

Albert Żurek
04.03.2026 06:41
Tagi: na kartęPlaySIM
