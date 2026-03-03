Czy w mojej okolicy jest światłowód? Najlepsze metody wyszukiwania

Ładowanie...

Internet światłowodowy staje się dzisiaj niezbędnikiem w polskich domach. Niemal każdy potrzebuje dostępu do szybkiego i stabilnego internetu, a technologia światłowodowa gwarantuje to w stosunkowo przystępnej cenie. Przed podjęciem decyzji o zakupie takiego rozwiązania warto sprawdzić, czy operatorzy oferują swoje usługi na naszej ulicy lub osiedlu. W tym celu można skorzystać z jednej z pięciu metod.

REKLAMA

1. Strony internetowe największych operatorów

Skutecznym sposobem na sprawdzenie dostępności internetu u konkretnych dostawców jest skorzystanie z ich stron internetowych. Aby zweryfikować dostępność światłowodu Plus, należy:

wejść na stronę internetową plus.pl/swiatlowod;

wypełnić pola adresu: miasto, ulica, numer budynku oraz lokalu;

w niektórych miejscowościach będzie potrzebny także kod pocztowy;

kliknąć Sprawdź dostępność światłowodu.

Jeśli pod danym adresem dostępny jest internet światłowodowy, witryna wyświetli możliwe opcje prędkości: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s oraz do 1 Gb/s - lub wyższe, jeśli łącze na to pozwala. Przy każdej prędkości znajdują się również szczegóły oferty, takie jak cena oraz długość umowy (najczęściej 24 miesiące).

Strony operatorów umożliwiają także zamówienie internetu online lub kontakt z doradcą.

2. Oficjalna rządowa strona

Aby ułatwić weryfikację dostępności szerokopasmowego internetu, Ministerstwo Cyfryzacji w 2023 r. uruchomiło stronę internet.gov.pl. Jest to bezpłatna baza danych obejmująca aktualne informacje o zasięgu infrastruktury sieciowej w całym kraju. W celu sprawdzenia dostępności światłowodu należy:

wejść na stronę internetową internet.gov.pl;

znaleźć sekcję Sprawdź dostępność internetu i wpisać swój adres: nazwę miejscowości, ulicę oraz numer budynku;

po wyświetleniu mapy zobaczymy dostępność światłowodu w budynku;

jeśli budynek jest podświetlany na niebiesko, oznacza to, że jesteśmy w zasięgu i mamy możliwość podłączenia internetu;

kolor biały oznacza brak dostępu do światłowodu.

Budynki oznaczone kolorem zielonym (jasnym lub ciemnym) wskazują, że inwestycja jest planowana, a sieć zostanie udostępniona w terminie podanym w szczegółach lokalizacji.

Narzędzie udostępnia również informacje dotyczące konkretnych operatorów świadczących usługi pod danym adresem - w tym celu należy się jednak zalogować. Dane te znajdują się w sekcji Usługi internetowe.

3. Strony internetowe operatorów hurtowych

Wielu operatorów detalicznych, czyli firm dostarczających internet bezpośrednio do klientów, korzysta z infrastruktury operatorów hurtowych. Aby sprawdzić zasięg światłowodu, można skorzystać również z ich stron internetowych. Najwięksi operatorzy hurtowi to:

W celu sprawdzenia dostępności należy wpisać swój adres. W przypadku operatorów hurtowych czasami konieczne jest sprawdzenie kilku dostawców, ze względu na ograniczony zasięg poszczególnych sieci.

4. Mapy zasięgu firm trzecich

Dostępność światłowodu można również zweryfikować za pomocą map zasięgu oferowanych przez firmy zewnętrzne. Jednym z przykładów jest OnGeo.pl, który dostarcza kompleksowe raporty dotyczące działek - w tym informacje o dostępie do internetu światłowodowego.

Raporty tego typu obejmują dane nie tylko dla konkretnego budynku, ale dla całej działki. Aby uzyskać raport, należy odznaczyć pozostałe informacje i zaznaczyć wyłącznie interesujący nas światłowód. Metoda ta nie jest jednak bezpłatna - koszt to ok. 20 zł.

5. Obserwacja

W niektórych przypadkach dostępność światłowodu w okolicy można zweryfikować poprzez prostą obserwacją. Dotyczy to szczególnie terenów wiejskich i małych miejscowości, gdzie często stosuje się światłowody napowietrzne, instalowane najczęściej tuż obok linii energetycznych. Jeśli widzimy dodatkowy przewód, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w danej lokalizacji dostępny jest światłowód.

REKLAMA

W miastach i na terenach bardziej zabudowanych, gdzie częściej stosuje się światłowody podziemne, warto zwrócić uwagę na trwające w okolicy prace budowalne. Mogą one świadczyć o tym, że operator inwestuje w infrastrukturę światłowodową w miejscu naszego zamieszkania.

REKLAMA

Albert Żurek 03.03.2026 07:00

Ładowanie...