REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Najmocniejsza chmura świata wita na pokładzie OpenAI. Historyczny moment

Partnerstwo OpenAI i Amazonu trudno nazwać inaczej niż ogromną zmianą układu sił. Nie dlatego, że to pierwsza współpraca gigantów technologicznych - takich mieliśmy już wiele - ale dlatego, że jej skala finansowa, infrastrukturalna i strategiczna wykracza poza dotychczasowe standardy.

Maciej Gajewski
Amazon AWS OpenAI współpraca
REKLAMA

Istotą partnerstwa inwestycja Amazonu w OpenAI: 50 mld dol., z czego 15 mld trafi do firmy od razu, a 35 mld po spełnieniu określonych warunków. Takie kwoty jeszcze kilka lat temu rezerwowano dla fuzji koncernów energetycznych, a nie dla partnerstw technologicznych.

Jednocześnie obie firmy rozszerzają istniejącą umowę o wartości 38 mld dolarów o kolejne 100 mld na osiem lat. W praktyce oznacza to, że OpenAI staje się jednym z największych klientów infrastrukturalnych AWS w historii - i to klientem, który będzie zużywał nie tylko serwery, ale również autorskie układy Amazonu.

REKLAMA

Czytaj też:

W informacji prasowej wysłanej do Spider’s Web czytamy: „OpenAI zobowiązuje się do wykorzystania około 2 gigawatów mocy obliczeniowej Trainium za pośrednictwem infrastruktury AWS”- to liczba, która robi wrażenie nawet na tle największych centrów danych świata.

Trainium3, Trainium4 i wyścig o sprzęt pod AI

Bardzo istotnym elementem partnerstwa jest to, że OpenAI stawia na Trainium - własne układy Amazonu projektowane specjalnie do trenowania modeli AI. W przyszłym roku mają pojawić się Trainium4, oferujące „znacznie wyższą wydajność obliczeniową FP4, rozszerzoną przepustowość pamięci oraz zwiększoną pojemność HBM”.

To ważne z dwóch powodów:

  • OpenAI dotąd opierało się głównie na GPU Nvidii. Przesiadka na Trainium to sygnał, że firma chce uniezależnić się od jednego dostawcy i wejść w głębszą integrację z AWS.
  • Amazon zyskuje potężny argument w walce z Microsoftem i Google Cloud - jeśli OpenAI będzie trenować swoje modele na Trainium to AWS stanie się naturalnym miejscem do ich wdrażania.

Warto pamiętać, że Amazon już wcześniej inwestował w rozwój własnych chipów (Inferentia, Trainium), ale dopiero teraz dostaje klienta, który może je przetestować na absolutnie najwyższym poziomie obciążenia.

Stateful Runtime Environment - nowy sposób budowania aplikacji AI

Najbardziej „namacalnym” efektem partnerstwa dla deweloperów będzie Stateful Runtime Environment, czyli nowe środowisko uruchomieniowe oparte na modelach OpenAI i dostępne przez Amazon Bedrock. Ma ono umożliwiać tworzenie aplikacji i agentów AI, które zachowują kontekst i pamięć, które mają dostęp do narzędzi i źródeł danych i które działają w trybie produkcyjnym, a nie eksperymentalnym.

To prawdopodobnie próba rozwiązania jednego z największych problemów współczesnych modeli - ich „krótkiej pamięci” i braku trwałego stanu. Jeśli OpenAI i Amazon rzeczywiście dostarczą środowisko, w którym agent AI może działać jak proces systemowy - a nie jak jednorazowe wywołanie API - to zmieni to sposób, w jaki buduje się oprogramowanie tego rodzaju.

Premiera ma nastąpić „w najbliższych miesiącach”.

OpenAI Frontier - AWS zostaje wyłącznym dostawcą chmury

Kolejnym ważnym elementem jest OpenAI Frontier, platforma enterprise do budowania i zarządzania zespołami agentów AI działających w systemach biznesowych. AWS zostaje wyłącznym zewnętrznym dostawcą chmury dla tego rozwiązania.

To oznacza, że firmy korzystające z Frontier będą naturalnie kierowane do AWS, Amazon dostaje dostęp do najbardziej zaawansowanych wdrożeń OpenAI w sektorze enterprise a Microsoft - dotychczasowy główny partner OpenAI - traci monopol na „najgłębszą” integrację.

To nie jest zerwanie współpracy z Microsoftem, ale wyraźne przesunięcie nacisku.

REKLAMA

To dopiero początek

Cytując nieco wyświechtaną już w mediach frazę: najbliższe miesiące będą kluczowe. Jeśli Stateful Runtime Environment okaże się tak przełomowe, jak sugerują zapowiedzi, a Trainium4 dowiezie obiecywaną wydajność -to partnerstwo OpenAI i Amazonu może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii generatywnej AI. A już z pewnością dla twórców aplikacji, których klienci wykorzystują Amazon Web Services.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
02.03.2026 16:48
Tagi: AmazonAmazon Web ServicesChmuraOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
16:39
Nie śpię, bo monitoruję sytuację w Iranie. Zazdroszczę boomerom ich ery
Aktualizacja: 2026-03-02T16:39:50+01:00
16:16
Lenovo ma robota na biurko. Takie ramię może być normą w przyszłości
Aktualizacja: 2026-03-02T16:16:54+01:00
15:41
Tani iPhone 17e się nie opłaca. Kompletnie się zawiodłem
Aktualizacja: 2026-03-02T15:41:55+01:00
15:28
Nowy iPad Air wygląda jak sprzęt dla nikogo. Ekran mocno rozczarowuje
Aktualizacja: 2026-03-02T15:28:09+01:00
13:54
Amerykanie użyli potężnej nowej broni w Iranie. "Tanie drony zamiast drogich rakiet"
Aktualizacja: 2026-03-02T13:54:17+01:00
13:31
PKP Intercity reaguje na nową konkurencję. Ceny pikują
Aktualizacja: 2026-03-02T13:31:41+01:00
12:41
Który smart zamek wybrać? Na start - dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-03-02T12:41:56+01:00
12:05
Zrobili telefon z lufą od czołgu. Miniaturyzacja po chińsku
Aktualizacja: 2026-03-02T12:05:03+01:00
11:40
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2026 rok
Aktualizacja: 2026-03-02T11:40:45+01:00
11:33
Fotowoltaiczny potwór. Farma, jakiej w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-03-02T11:33:16+01:00
11:05
Fatalna pomyłka Amerykanów. Stracili trzy potężne myśliwce
Aktualizacja: 2026-03-02T11:05:07+01:00
10:17
Legenda pomocy humanitarnej zamieni się w parodię. Trump zdecydował
Aktualizacja: 2026-03-02T10:17:26+01:00
10:12
Kometa 3I/Atlas łamie zasady fizyki. Mamy kosmiczną anomalię
Aktualizacja: 2026-03-02T10:12:35+01:00
8:58
Motorola pokazuje Razr Folda. Jeżeli to nie jest bestia, to nie wiem, co nią jest
Aktualizacja: 2026-03-02T08:58:43+01:00
8:50
Nie oddajesz butelek, wspierasz system kaucyjny. Szach i mat, hejterze
Aktualizacja: 2026-03-02T08:50:19+01:00
7:41
Android bez Google'a w nowym telefonie. To nie wada, ale zaleta
Aktualizacja: 2026-03-02T07:41:27+01:00
7:00
Internet w kieszeni to za mało. Potężny i ukryty problem wykluczenia
Aktualizacja: 2026-03-02T07:00:00+01:00
6:18
Wypuszczą na tory wagony jak z PRL-u. Spokojnie, to nie kryzys
Aktualizacja: 2026-03-02T06:18:36+01:00
6:15
Giganci pomogą budować metro w Krakowie. "Miasto nie popełni błędów Warszawy"
Aktualizacja: 2026-03-02T06:15:00+01:00
6:00
Przez system kaucyjny miało zabraknąć gotówki. Zgadnijcie, co się stało
Aktualizacja: 2026-03-02T06:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA