Najmocniejsza chmura świata wita na pokładzie OpenAI. Historyczny moment

Ładowanie...

Istotą partnerstwa inwestycja Amazonu w OpenAI: 50 mld dol., z czego 15 mld trafi do firmy od razu, a 35 mld po spełnieniu określonych warunków. Takie kwoty jeszcze kilka lat temu rezerwowano dla fuzji koncernów energetycznych, a nie dla partnerstw technologicznych.

Jednocześnie obie firmy rozszerzają istniejącą umowę o wartości 38 mld dolarów o kolejne 100 mld na osiem lat. W praktyce oznacza to, że OpenAI staje się jednym z największych klientów infrastrukturalnych AWS w historii - i to klientem, który będzie zużywał nie tylko serwery, ale również autorskie układy Amazonu.

REKLAMA

Czytaj też:

W informacji prasowej wysłanej do Spider’s Web czytamy: „OpenAI zobowiązuje się do wykorzystania około 2 gigawatów mocy obliczeniowej Trainium za pośrednictwem infrastruktury AWS”- to liczba, która robi wrażenie nawet na tle największych centrów danych świata.

Trainium3, Trainium4 i wyścig o sprzęt pod AI

Bardzo istotnym elementem partnerstwa jest to, że OpenAI stawia na Trainium - własne układy Amazonu projektowane specjalnie do trenowania modeli AI. W przyszłym roku mają pojawić się Trainium4, oferujące „znacznie wyższą wydajność obliczeniową FP4, rozszerzoną przepustowość pamięci oraz zwiększoną pojemność HBM”.

To ważne z dwóch powodów:

OpenAI dotąd opierało się głównie na GPU Nvidii. Przesiadka na Trainium to sygnał, że firma chce uniezależnić się od jednego dostawcy i wejść w głębszą integrację z AWS.

Amazon zyskuje potężny argument w walce z Microsoftem i Google Cloud - jeśli OpenAI będzie trenować swoje modele na Trainium to AWS stanie się naturalnym miejscem do ich wdrażania.

Warto pamiętać, że Amazon już wcześniej inwestował w rozwój własnych chipów (Inferentia, Trainium), ale dopiero teraz dostaje klienta, który może je przetestować na absolutnie najwyższym poziomie obciążenia.

Stateful Runtime Environment - nowy sposób budowania aplikacji AI

Najbardziej „namacalnym” efektem partnerstwa dla deweloperów będzie Stateful Runtime Environment, czyli nowe środowisko uruchomieniowe oparte na modelach OpenAI i dostępne przez Amazon Bedrock. Ma ono umożliwiać tworzenie aplikacji i agentów AI, które zachowują kontekst i pamięć, które mają dostęp do narzędzi i źródeł danych i które działają w trybie produkcyjnym, a nie eksperymentalnym.

To prawdopodobnie próba rozwiązania jednego z największych problemów współczesnych modeli - ich „krótkiej pamięci” i braku trwałego stanu. Jeśli OpenAI i Amazon rzeczywiście dostarczą środowisko, w którym agent AI może działać jak proces systemowy - a nie jak jednorazowe wywołanie API - to zmieni to sposób, w jaki buduje się oprogramowanie tego rodzaju.

Premiera ma nastąpić „w najbliższych miesiącach”.

OpenAI Frontier - AWS zostaje wyłącznym dostawcą chmury

Kolejnym ważnym elementem jest OpenAI Frontier, platforma enterprise do budowania i zarządzania zespołami agentów AI działających w systemach biznesowych. AWS zostaje wyłącznym zewnętrznym dostawcą chmury dla tego rozwiązania.

To oznacza, że firmy korzystające z Frontier będą naturalnie kierowane do AWS, Amazon dostaje dostęp do najbardziej zaawansowanych wdrożeń OpenAI w sektorze enterprise a Microsoft - dotychczasowy główny partner OpenAI - traci monopol na „najgłębszą” integrację.

To nie jest zerwanie współpracy z Microsoftem, ale wyraźne przesunięcie nacisku.

REKLAMA

To dopiero początek

Cytując nieco wyświechtaną już w mediach frazę: najbliższe miesiące będą kluczowe. Jeśli Stateful Runtime Environment okaże się tak przełomowe, jak sugerują zapowiedzi, a Trainium4 dowiezie obiecywaną wydajność -to partnerstwo OpenAI i Amazonu może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii generatywnej AI. A już z pewnością dla twórców aplikacji, których klienci wykorzystują Amazon Web Services.

REKLAMA

Maciej Gajewski 02.03.2026 16:48

Ładowanie...