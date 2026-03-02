REKLAMA
Nie oddajesz butelek, wspierasz system kaucyjny. Szach i mat, hejterze

Teoretycznie mniej lub bardziej celowo uderzają w system kaucyjny, ale paradoksalnie go budują. Co wcale jednak nie oznacza, że nieodbieranie kaucji jest korzystne.

Adam Bednarek
kaucja
Kwestia kaucji budziła sporo wątpliwości jeszcze przed startem systemu kaucyjnego. Nie chodziło o kwoty, które trzeba najpierw w sklepie zostawić, a potem odebrać, zwracając opakowania. Niektórzy zastanawiali się, co stanie się z pieniędzmi, po które nikt się nie zgłosi. Gdyby Polacy machnęli ręką i pogodzili się z dopłatą do butelek, w teorii uzbierałaby się spora sumka. W czyje ręce może trafić?

Rząd uspokajał – system kaucyjny nie powstał po to, aby firmy mogły na nim zarabiać. Po miesiącach funkcjonowania przepisów wiemy, że czarny scenariusz się nie spełnił i to nie tak, że Polacy płacą, a potem nie oddają butelek i puszek. Nawet jeżeli komuś nie chce się fatygować, to znajdą się firmy i prywatne osoby, które z chęcią wyręczą, odbiorą, zaniosą i zwrócą kaucję lub przynajmniej jej większą część.  

W samym tylko Lidlu oddano ok. 53 mln opakowań z logo kaucji. Sieć poinformowała, że "wyraźnie widać, że liczba zwracanych opakowań stale rośnie" i ostatnio już 60 proc. wszystkich zwrotów stanowiły opakowania kaucyjne.

Skala zwrotów pokazuje, że system kaucyjny nabrał skokowego rozpędu, stając się naturalnym elementem codziennych decyzji zakupowych klientów – przekonuje Lidl.

Słyszymy też o rekordzistach, którzy przynoszą do sklepów po kilkaset opakowań. To jednak wyjątki. Przeciętnie klienci w sieci Netto zwracają 5,5 butelek czy puszek, a w Kauflandzie 6,5.

Kaucja nie tyle co krąży, ale jest błyskawicznie wydawana na kolejne zakupy

Netto informowało niedawno, że z puli wydanych voucherów zrealizowano aż 77 proc. z nich. W Kauflandzie zaś 99,98 proc. bonów wydanych przez automaty kaucyjne jest realizowanych bezpośrednio przy kasach. To pokazuje, że obalony został jeden z mitów, straszący brakiem gotówki w polskich sklepach. Z kolei w Ikei stanęły automaty wpłacające zwrot bezpośrednio na konto.

Co dzieje się jednak z kaucją, której nikt nie odebrał? W rozmowie z Portalem Spożywczym Andrzej Gantner, dyrektor i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, wyjaśnił, że zgodnie z ustawą "środki z nieodebranej kaucji, które pozostają w dyspozycji operatora systemu kaucyjnego, w całości muszą zostać przeznaczone na rozwój tego systemu".

- Oznacza to, że sto procent tych pieniędzy pozostaje w systemie kaucyjnym. Rozwój obejmuje między innymi rozbudowę infrastruktury logistycznej opartej zarówno na automatach jak i zbiórce manualnej, infrastruktury transportowej i centrów rozliczeniowych. Za inwestycję w rozwój systemu należy również uznać kampanie edukacyjne skierowane do konsumentów – dodał.

Nie oddają butelek, więc… wspierają system kaucyjny

Jak zauważył Gantner, ci, którzy z różnych przyczyn nie decydują się na wizytę w sklepie z butelkami czy puszkami, w praktyce "współfinansują dalszy rozwój systemu kaucyjnego, w celu usprawnienia i ułatwienia zwrotu opakowań kaucyjnych".

To nie tak, że nieprzynoszenie butelek się opłaca – głównym celem systemu kaucyjnego jest w końcu zbiórka opakowań, dzięki czemu później "zużyjemy mniej plastiku, aluminium i szkła do produkcji nowych opakowań", jak tłumaczyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nieodebrana kaucja pomaga finansować system, ale w interesie wszystkich jest to, aby opakowania wracały.

Z szacunków resortu środowiska wynikało, że wcześniej zbierano ok. 45 proc. butelek PET. System kaucyjny ma sprawić, że osiągniemy poziom ok. 90 proc.

