Webb dokładnie przebadał Mgławicę Czaszka. "Wyniki nas zaskoczyły"

Mgławica PMR 1, nazywana Mgławicą Czaszka, wygląda dosłownie jak mózg zawieszony w przezroczystej czaszce. Teleskop Jamesa Webba zobaczył ją w niespotykanych wcześniej detalach i uchwycił w chwili, gdy zrzuca swoje ostatnie warstwy. Dzięki temu astronomowie mogą prześledzić śmierć gwiazdy niemal klatka po klatce.

Kosmiczny mózg w szklanej czaszce

Na pierwszy rzut oka PMR 1 wygląda jak artystyczna grafika, a nie obiekt astronomiczny: jasna, niemal idealnie kulista bańka gazu, w środku której widać gęstwę struktur przypominających fałdy mózgu. To mgławica powstała wokół gwiazdy, która kończy swoje życie.

Mgławica to obłok gazu i pyłu, wyrzucony przez gwiazdę do otoczenia. W przypadku PMR 1 mamy do czynienia z obiektem, który prawdopodobnie należy do tej samej rodziny co tzw. mgławice planetarne. Nazwa jest myląca, bo tak naprawdę nie mają nic wspólnego z planetami. To po prostu ostatnie tchnienie gwiazd podobnych do Słońca, które odrzucają zewnętrzne warstwy, tworząc świecący kokon gazu wokół malejącego jądra.

Nietypowy wygląd PMR 1 sprawił, że mgławica dorobiła się nieformalnej nazwy Exposed Cranium, czyli odsłonięta czaszka. Zewnętrzna czaszka to prawie gładka, okrągła powłoka gazu, a w środku widzimy bardziej złożoną, poszarpaną strukturę, dzieloną na dwie półkule przez ciemny pas przecinający obiekt wzdłuż.

Webb widzi w podczerwieni. Dlaczego to tak dużo zmienia?

Teleskop Jamesa Webba nie fotografuje kosmosu w świetle widzialnym, do którego przywykło ludzkie oko, lecz w podczerwieni. Jest to promieniowanie o nieco większej długości fali niż światło widzialne – niewidzialne dla człowieka, za to świetnie zdradzające obecność chłodniejszego pyłu i gazu.

PMR 1 została sfotografowana jednocześnie przez dwa instrumenty Webba: NIRCam i MIRI. NIRCam (Near-Infrared Camera) rejestruje bliską podczerwień – promieniowanie niewiele bardziej czerwone niż to, które widzimy gołym okiem. MIRI (Mid-Infrared Instrument) pracuje w średniej podczerwieni, wrażliwej na chłodniejszy, bogaty w pył materiał.

Gdy spojrzymy na obrazy z NIRCam, zewnętrzna bańka mgławicy ma wyraźną, jasną krawędź, a wnętrze świeci w odcieniach pomarańczu. Widać w nim ciemny, pionowy szew, który dosłownie rozcina mgławicę na lewą i prawą półkulę. Przez stosunkowo przejrzystą powłokę można dostrzec wiele gwiazd tła i odległe galaktyki.

Ten sam obiekt w ujęciu MIRI wygląda już zupełnie inaczej. Zewnętrzny pęcherz gazu ma chłodniejszy, lekko niebieskawy odcień, a środek wydaje się znacznie gęstszy – jakby wnętrze mózgu wypełniło się jeszcze większą ilością materii. Ciemny pas wciąż dzieli mgławicę, ale jest bardziej poszarpany, częściowo przykryty przez świecące chmury pyłu. W średniej podczerwieni rozbłyska to, co w bliskiej podczerwieni jeszcze ginęło w tle, a mianowicie drobiny kosmicznego pyłu nagrzane promieniowaniem gwiazdy.

Dwie warstwy, dwie epoki życia umierającej gwiazdy

Nowe dane sugerują, że Mgławica Czaszka składa się z dwóch wyraźnie różnych stref. Zewnętrzna, prawie gładka powłoka to gaz wyrzucony wcześniej, gdy gwiazda zaczynała wkraczać w końcowy etap ewolucji. Ta powłoka zawiera głównie wodór, czyli najprostszy i najlżejszy pierwiastek, który stanowi podstawowy składnik gwiazd.

Wnętrze jest bardziej kliszowate, poszarpane, pełne struktur i filamentów. W tej części mgławicy znajdują się mieszanki różnych gazów, cięższe pierwiastki, które powstały w głębi gwiazdy w trakcie jej życia. To dosłownie wyrzucone na zewnątrz warstwy, w których gwiazda prowadziła swoje chemiczne życie, przetwarzając lżejsze pierwiastki w cięższe.

Takie rozwarstwienie jest bezcenne dla astronomów, bo w jednym obiekcie dostajemy zapis kilku rozdziałów historii gwiazdy. Zewnętrzny pęcherz pokazuje spokojniejszą fazę utraty masy, gdy gwiazda stopniowo zdmuchiwała swoje zewnętrzne warstwy. Wewnętrzny, znacznie bardziej niespokojny region świadczy o późniejszych, gwałtowniejszych epizodach, kiedy wyrzuty gazu stają się bardziej nieregularne i energetyczne.

Ciemny pas i kosmiczne odrzutowce

Najbardziej charakterystycznym motywem Mgławicy Czaszka jest ciemna, pionowa smuga, która dzieli ją na dwie symetryczne części. Webb pokazuje ją w obu zakresach podczerwieni, ale dopiero jego rozdzielczość pozwala domyślać się, z czym mamy do czynienia.

Ciemny pas prawdopodobnie nie jest pustką, lecz strukturą związaną z kierunkowym wyrzutem materii z okolic centralnej gwiazdy. Pod koniec życia wiele gwiazd wypuszcza tzw. dżety, czyli strumienie gazu wystrzeliwane w dwóch przeciwnych kierunkach, niczym dysze silnika odrzutowego. Jeśli taki dżet jest odpowiednio gęsty i długotrwały, może dosłownie wyrzeźbić w otaczającym gazie tunel lub kanał.

Na górnym brzegu mgławicy w obrazie z instrumentu MIRI widać, jakby jasna materia była wybijana w górę, tworząc rodzaj wycieku z centrum. Po przeciwnej stronie obiektu sugeruje się słabsze odbicie tego efektu. To właśnie po śladach takich wypływów astronomowie rekonstruują, jak dokładnie gwiazda traciła masę: spokojnie i równomiernie, czy raczej seriami gwałtownych wybuchów i dżetów.

Ciemny pas działający jak szew pomiędzy dwiema półkulami sprawia, że mgławica faktycznie wygląda jak mózg ukryty w przeźroczystej czaszce. Nie jest to tylko wizualna metafora, ale także zapis złożonej dynamiki przepływu gazu.

Co czeka centralną gwiazdę? Supernowa czy biały karzeł?

Choć obraz Mgławicy Czaszka jest niezwykle sugestywny, najważniejsze dla astronomów jest to, co dzieje się z gwiazdą w środku. Webb uchwycił ją w fazie, gdy intensywnie traci masę. W skali kosmicznej to zaskakująco szybki proces – końcowe etapy życia gwiazdy mogą trwać zaledwie dziesiątki tysięcy lat, co przy miliardach lat wcześniejszej ewolucji jest krótkim epilogiem. Dalsze losy PMR 1 zależą od masy gwiazdy. Jeśli jest wystarczająco masywna, może zakończyć życie widowiskowym wybuchem supernowej.

Jeśli jednak gwiazda jest bardziej zbliżona do Słońca niż do masywnych olbrzymów, bardziej prawdopodobny jest spokojniejszy scenariusz. W takim przypadku będzie dalej zrzucać zewnętrzne warstwy, aż pozostanie tylko biały karzeł. Na razie masa gwiazdy w centrum Mgławicy Czaszka nie została dokładnie określona. Webb dostarczył jednak najważniejszych danych o strukturze i składzie otaczającego ją gazu, co pomoże zrozumieć, w którym scenariuszu ta konkretna gwiazda się znajdzie.

Marcin Kusz 01.03.2026 09:31

