Gdzie ludzkość musi się przenieść, żeby przetrwać? Czeka nas kosmiczna podróż

Film przedstawiający jeden z możliwych scenariuszy dla Ziemi, gdy Słońce rozszerzy się do czerwonego olbrzyma. Jeśli czerwony olbrzym zrzuci swoją masę wystarczająco szybko, aby umożliwić Ziemi migrację na szerszą orbitę, planeta uniknie pochłonięcia przez rozszerzającą się powierzchnię czerwonego olbrzyma, ostatecznie osiadając na orbicie około dwukrotnie większej od obecnego rozmiaru. W trakcie tego procesu powierzchnia naszej planety zostanie tak gorąca, że zamieni się w lawę, stając się niezdatną do zamieszkania na długo, zanim czerwony olbrzym stanie się białym karłem. Naukowcy znaleźli jednak przykład planety podobnej do Ziemi, która uniknęła zniszczenia i teraz krąży wokół białego karła, pokazując, że jest to możliwe. (Źródło animacji: WM Keck Observatory/Adam Makarenko)