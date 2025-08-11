AirTag w świetnej promocji na polskim Amazonie. Kupiłem komplet

Ładowanie...

AirTagi to jedno z tych akcesoriów, które naprawdę pomagają w życiu. Dzięki lokalizatorom Apple odnalazłem klucze, które wypadły mi na rowerze, a także odzyskałem bagaż samolotowy wydający się nie do odzyskania. Ciągle korzystam z trackerów, doceniając je zwłaszcza na wyjazdach. Służbowych oraz prywatnych.

Do ekosystemu Find My/Znajdź od Apple mam dodane klucze, portfel, samochód, rower, plecak turystyczny i torbę podróżną. Chcę dodać drugi samochód oraz hulajnogę elektryczną, dlatego od dłuższego czasu czekałem na jakąś promocję. No i się doczekałem.

AirTag w świetnej promocji na polskim Amazonie. Komplet czterech sztuk kosztuje teraz 299 zł.

Promocja na AirTagi w polskim Amazonię

Na polskim Amazonie można zgarnąć zestaw czterech AirTagów za 299 zł. To bardzo, bardzo przyjemna stawka. Standardowa cena takiego czteropaku to 409 - 429 zł. Ponad sto złotych zostaje więc w kieszeni. Do tego dochodzi darmowa dostawa.

Promocja nie mogła wydarzyć się w lepszym momencie. Wiele osób wybiera się na wakacje oraz planuje urlopy. W takich okolicznościach Airtagi przydają się szczególnie. Zwłaszcza podczas przesiadek na lotniskach, szczerze polecam wrzucić lokalizator Apple do walizki z nadanym bagażem. Mnie taka decyzja uratowała skórę.

Warto dodać, że AirTagi różnią się w działaniu od tanich lokalizatorów z Action.

Lokalizatory chińskich producentów, także możliwe do dodania do ekosystemu Find My/Znajdź od Apple, potrafią być kilkukrotnie tańsze. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że takie gadżety nie oferują systemu precyzyjnej lokalizacji, z dokładnością do 0,1 m. Zamiast tego trackery podają przybliżone położenie na mapie, z promieniem wynoszącym od kilku do kilkunastu metrów.

Do tego AirTagi zazwyczaj działają dłużej niż tańsze lokalizatory, chociaż trzeba zaznaczyć, że są także większe od części z nich. Wiele zależy więc od samego przedmiotu, który ma być śledzony. W przypadku samochodu wystarczy tańszy tracker z Action. W przypadku kluczy czy portfela warto zainwestować w dokładniejszy, precyzyjny lokalizator prosto od Apple'a.

Zdjęcie tytułowe: BadPixma / Shutterstock.com

Szymon Radzewicz 11.08.2025 18:04

