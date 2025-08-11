AirTag w świetnej promocji na polskim Amazonie. Kupiłem komplet
Na polskim Amazonie pojawiła się świetna promocja na oryginalne AirTagi od Apple'a. Za zestaw czterech trackerów zapłaciłem 299 zł. Przesyłka gratis.
AirTagi to jedno z tych akcesoriów, które naprawdę pomagają w życiu. Dzięki lokalizatorom Apple odnalazłem klucze, które wypadły mi na rowerze, a także odzyskałem bagaż samolotowy wydający się nie do odzyskania. Ciągle korzystam z trackerów, doceniając je zwłaszcza na wyjazdach. Służbowych oraz prywatnych.
Do ekosystemu Find My/Znajdź od Apple mam dodane klucze, portfel, samochód, rower, plecak turystyczny i torbę podróżną. Chcę dodać drugi samochód oraz hulajnogę elektryczną, dlatego od dłuższego czasu czekałem na jakąś promocję. No i się doczekałem.
AirTag w świetnej promocji na polskim Amazonie. Komplet czterech sztuk kosztuje teraz 299 zł.
Na polskim Amazonie można zgarnąć zestaw czterech AirTagów za 299 zł. To bardzo, bardzo przyjemna stawka. Standardowa cena takiego czteropaku to 409 - 429 zł. Ponad sto złotych zostaje więc w kieszeni. Do tego dochodzi darmowa dostawa.
Promocja nie mogła wydarzyć się w lepszym momencie. Wiele osób wybiera się na wakacje oraz planuje urlopy. W takich okolicznościach Airtagi przydają się szczególnie. Zwłaszcza podczas przesiadek na lotniskach, szczerze polecam wrzucić lokalizator Apple do walizki z nadanym bagażem. Mnie taka decyzja uratowała skórę.
Warto dodać, że AirTagi różnią się w działaniu od tanich lokalizatorów z Action.
Lokalizatory chińskich producentów, także możliwe do dodania do ekosystemu Find My/Znajdź od Apple, potrafią być kilkukrotnie tańsze. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że takie gadżety nie oferują systemu precyzyjnej lokalizacji, z dokładnością do 0,1 m. Zamiast tego trackery podają przybliżone położenie na mapie, z promieniem wynoszącym od kilku do kilkunastu metrów.
Do tego AirTagi zazwyczaj działają dłużej niż tańsze lokalizatory, chociaż trzeba zaznaczyć, że są także większe od części z nich. Wiele zależy więc od samego przedmiotu, który ma być śledzony. W przypadku samochodu wystarczy tańszy tracker z Action. W przypadku kluczy czy portfela warto zainwestować w dokładniejszy, precyzyjny lokalizator prosto od Apple'a.
Zdjęcie tytułowe: BadPixma / Shutterstock.com