Najnowszy OLED TV jako obraz na ścianę. "Telewizor - marzenie"

Choć do premiery telewizorów LG na 2026 rlnzostało jeszcze kilka tygodni to Internet już żyje przeciekami. I to nie byle jakimi. Z materiałów wyłania się obraz jednej z największych aktualizacji w historii OLED-ów LG. Sztandarowy G6 ma otrzymać zupełnie nowy typ panelu - Hyper Radiant OLED - który według przecieków zapewni jasność niemal czterokrotnie wyższą niż dotychczas. A to dopiero początek.

Drugą sensacją jest powrót czegoś, na co wielu fanów designu czekało od lat: telewizora-obrazu W6, następcy kultowego wallpaper OLED-a, który zniknął z rynku w 2020 r. Wygląda na to, że LG zamierza w przyszłym roku zagrać na dwóch nutach jednocześnie - technologii i wzornictwie.

Hyper Radiant OLED

Najgłośniejszy przeciek dotyczy modelu G6. Jeśli informacje się potwierdzą to LG wprowadzi do niego panele nowej generacji, określane jako Hyper Radiant OLED. Producent ma je reklamować technicznym hasłem Brightness Booster Ultra a całość ma być dodatkowo certyfikowana jako panel pozbawiony refleksów.

Najważniejsza liczba? 3,9 raza wyższa jasność względem obecnych paneli. Od lat to właśnie luminancja była największą słabością OLED TV. Nawet najlepsze modele potrafiły przegrywać z QLED-ami w mocno oświetlonych salonach. Jeśli LG faktycznie przeskoczy barierę niemal czterokrotnej jasności to dyskusja o ciemnych OLED-ach może wreszcie przejść do historii.

LG Display już miesiąc temu oficjalnie zapowiedziało, że panele na przyszły rok otrzymają technologię Primary RGB Tandem 2.0, która ma właśnie tę zwiększoną jasność zapewniać. Wygląda więc na to, że G6 będzie pierwszym telewizorem, który w pełni wykorzysta tę nową architekturę.

Rodzina OLED-ów na 2026 rok: B6, C6, G6 i wielki powrót W6

W przeciekach pojawia się pełna lista modeli, które LG ma pokazać w przyszłym roku. Widać wyraźnie, że firma trzyma się sprawdzonej struktury, ale wprowadza kilka istotnych zmian.

Seria B6 pozostaje propozycją wejściową, C6 celuje w klasę średnią, a G6 - jak zwykle - w purystów obrazu. Największą niespodzianką jest jednak W6, czyli wspomniany już wyżej powrót telewizora-obrazu, który przed laty zrobił furorę swoją niemal nierealną smukłością.

Sam G6 zachowuje konserwatywny design, co wielu użytkowników przyjmie z ulgą. LG nie próbuje na siłę zmieniać czegoś, co działa. Modele mają pojawić się w rozmiarach od 48 do 97 cali, choć największa wersja ma pewne ograniczenie: według bazy certyfikacyjnej Nvidii 97-calowy wariant będzie działał w 120 Hz, podczas gdy mniejsze modele mają oferować 165 Hz. To mocna wskazówka, że największy panel nie korzysta z najnowszej generacji matryc - prawdopodobnie z powodów technicznych lub kosztowych.

LG Wallpaper TV z 2020 r.

Według przecieków W6 ma mieć zaledwie 9,9 mm grubości. Do tego Zero Connect, czyli bezprzewodowy system łączności, który eliminuje większość kabli. W6 ma być dostępny w rozmiarach 77 i 83 cali, a pod względem specyfikacji ma być blisko spokrewniony z G6 - włącznie z technologią Hyper Radiant OLED.

Seria C6, czyli najpopularniejsza linia LG, pozostaje największą zagadką. Wiemy jedynie, że modele mają pojawić się w rozmiarach od 42 do 83 cali, obsługiwać 165 Hz i oferować pełne HDMI 2.1. Reszta to na razie niewiadoma.

CES 2026 zapowiada się wyjątkowo gorąco

Wszystkie szczegóły poznamy dopiero w drugiej połowie stycznia, ale już teraz widać, że LG szykuje jedną z najciekawszych premier w historii swoich OLED-ów. Pozostaje tylko jedno pytanie: czy deklarowana 3,9-krotna jasność faktycznie trafi do finalnych produktów? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

Maciej Gajewski 31.12.2025 20:12

