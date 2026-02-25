Ceny Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Pamięć nie wzięła jeńców
Samsung wprowadził do przedsprzedaży smartfony z serii Galaxy S26. Do wyboru są trzy modele. Ile kosztują poszczególne warianty?
W tym roku bez zmian mamy do dyspozycji trzy modele: bazowego S26, pośredniego S26+ oraz najlepszego S26 Ultra. Oprócz smartfonów producent wprowadził także do sprzedaży nową generację słuchawek Galaxy Buds 4 oraz Buds 4 Pro. Poniżej znajdziecie ceny wszystkich nowości.
Więcej na temat nowych telefonów Galaxy S26:
Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra - ceny nowych smartfonów
Tegoroczne Samsungi otrzymały kilka przyjemnych zmian: największa dotyczy S26 Ultra, który wspiera ekran z inteligentnym filtrem prywatności. Z kolei podstawowy model S26 może pochwalić się większym akumulatorem. Nowości będą trochę kosztować.
Samsung Galaxy S26:
- 12/256 GB - 4499 zł,
- 12/512 GB - 5399 zł.
Samsung Galaxy S26+:
- 12/256 GB - 5599 zł,
- 12/512 GB - 6499 zł.
Samsung Galaxy S26 Ultra:
- 12/256 GB - 6499 zł,
- 12/512 GB - 7399 zł,
- 16 GB / 1 TB - 8699 zł.
W przedsprzedaży, która potrwa aż do 11 marca 2026 r. urządzenia będą dostępne w promocji zakładającej dostępność wyższej wersji pamięciowej w cenie niższej. Czyli jeśli zakupimy S26 Ultra 12/512 GB zapłacimy 6499 zł, zamiast 7399 zł. Promocja również dotyczy bazowego Galaxy S26, który w tym roku nie jest dostępny w wersji 128 GB.
Jak ceny tegorocznych modeli prezentują się na tle Galaxy S25? Mam złą wiadomość, kryzys na rynku pamięci operacyjnej i wewnętrznej negatywnie wpłynął na cenniki urządzeń. Zeszłoroczne modele kosztowały:
- Galaxy S25 12/256 GB – 4199 zł
- Galaxy S25 12/512 GB - 4699 zł
- Galaxy S25+ 12/256 GB – 4999 zł,
- Galaxy S25+ 12/512 GB - 5499 zł;
- Galaxy S25 Ultra 12/256 GB – 6399 zł,
- Galaxy S25 Ultra 12/512 GB - 6899 zł,
- Galaxy S25 Ultra 12 GB/1 TB – 7999 zł.
W przypadku podstawowego modelu S26 w wariancie 256 GB cena wzrosła o 300 zł, dla pośredniego S26+ - 600 zł, a S26 Ultra - 100 zł. Różnice są jeszcze bardziej zauważalne w wariantach wyposażonych w większą pamięć.
Słuchawki Galaxy Buds 4 oraz Buds 4 Pro - ceny
Oprócz smartfonów Samsung wprowadził do sprzedaży dwa modele słuchawek bezprzewodowych Bluetooth. Seria Galaxy Buds 4 została wyceniona na:
- Samsung Galaxy Buds 4 - 849 zł,
- Samsung Galaxy Buds 4 Pro - 1099 zł.
Podstawowe Budsy Samsunga charakteryzują się budową douszną. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników poleca się natomiast Buds 4 Pro o dokanałowej charakterystyce. Sprzęt powinien zaoferować znacznie lepszą funkcję wyciszania dźwięków z otoczenia dzięki połączeniu ANC oraz pasywnej redukcji hałasu.