Ceny Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Pamięć nie wzięła jeńców

W tym roku bez zmian mamy do dyspozycji trzy modele: bazowego S26, pośredniego S26+ oraz najlepszego S26 Ultra. Oprócz smartfonów producent wprowadził także do sprzedaży nową generację słuchawek Galaxy Buds 4 oraz Buds 4 Pro. Poniżej znajdziecie ceny wszystkich nowości.

Więcej na temat nowych telefonów Galaxy S26:

Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra - ceny nowych smartfonów

Tegoroczne Samsungi otrzymały kilka przyjemnych zmian: największa dotyczy S26 Ultra, który wspiera ekran z inteligentnym filtrem prywatności. Z kolei podstawowy model S26 może pochwalić się większym akumulatorem. Nowości będą trochę kosztować.

Samsung Galaxy S26:

12/256 GB - 4499 zł,

12/512 GB - 5399 zł.

Samsung Galaxy S26+:

12/256 GB - 5599 zł,

12/512 GB - 6499 zł.

Samsung Galaxy S26 Ultra:

12/256 GB - 6499 zł,

12/512 GB - 7399 zł,

16 GB / 1 TB - 8699 zł.

W przedsprzedaży, która potrwa aż do 11 marca 2026 r. urządzenia będą dostępne w promocji zakładającej dostępność wyższej wersji pamięciowej w cenie niższej. Czyli jeśli zakupimy S26 Ultra 12/512 GB zapłacimy 6499 zł, zamiast 7399 zł. Promocja również dotyczy bazowego Galaxy S26, który w tym roku nie jest dostępny w wersji 128 GB.

Jak ceny tegorocznych modeli prezentują się na tle Galaxy S25? Mam złą wiadomość, kryzys na rynku pamięci operacyjnej i wewnętrznej negatywnie wpłynął na cenniki urządzeń. Zeszłoroczne modele kosztowały:

Galaxy S25 12/256 GB – 4199 zł

Galaxy S25 12/512 GB - 4699 zł

Galaxy S25+ 12/256 GB – 4999 zł,

Galaxy S25+ 12/512 GB - 5499 zł;

Galaxy S25 Ultra 12/256 GB – 6399 zł,

Galaxy S25 Ultra 12/512 GB - 6899 zł,

Galaxy S25 Ultra 12 GB/1 TB – 7999 zł.

W przypadku podstawowego modelu S26 w wariancie 256 GB cena wzrosła o 300 zł, dla pośredniego S26+ - 600 zł, a S26 Ultra - 100 zł. Różnice są jeszcze bardziej zauważalne w wariantach wyposażonych w większą pamięć.

Słuchawki Galaxy Buds 4 oraz Buds 4 Pro - ceny

Oprócz smartfonów Samsung wprowadził do sprzedaży dwa modele słuchawek bezprzewodowych Bluetooth. Seria Galaxy Buds 4 została wyceniona na:

Samsung Galaxy Buds 4 - 849 zł,

Samsung Galaxy Buds 4 Pro - 1099 zł.

Podstawowe Budsy Samsunga charakteryzują się budową douszną. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników poleca się natomiast Buds 4 Pro o dokanałowej charakterystyce. Sprzęt powinien zaoferować znacznie lepszą funkcję wyciszania dźwięków z otoczenia dzięki połączeniu ANC oraz pasywnej redukcji hałasu.

25.02.2026

