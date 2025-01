Nie uwierzysz, ale jest taniej. Oto polskie ceny Samsungów Galaxy S25

Jakie kolory będą do wyboru? Decydując się Samsunga Galaxy S25 lub S25+ kupujący może liczyć na granatowy, zielony, srebrny lub jasnoniebieski, a S25 Ultra jest dostępny w wersji niebieskiej, szarej srebrnej i czarnej. Takie warianty kolorystyczne nowych galaktyk znajdziemy w większości elektromarketów, natomiast w internetowym sklepie Samsunga do dyspozycji będą też ekskluzywne wersje kolorystyczne – dla S25 i S25+ czarna, czerwona i złota, a dla S25 Ultra – czarna plus, zielona i złota.