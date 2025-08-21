/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu

Paczki-niespodzianki pozwalające ograniczyć marnowanie żywności są już w restauracjach, kawiarniach, sklepach czy stacjach benzynowych, a od teraz znajdziemy je również na lotniskach. Dzięki temu uda się zapłacić mniej, a przy okazji nie dopuścić do wyrzucenia dobrego jedzenia.

Adam Bednarek
lotnisko
REKLAMA

Too Good To Go rozszerza swoją działalność o lotniska. Paczki dostępne są w portach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu. Twórcy aplikacji podkreślają, że dzięki temu pasażerowie mogą uratować kanapki, sałatki, wypieki, słodkości i inne produkty, których termin ważności zbliża się do końca.

Podróżujący mają możliwość ratowania Paczek Niespodzianek z pięciu sklepów foodvenience 1Minute Smacznego! dostępnych w strefach ogólnodostępnych na lotniskach w Warszawie (dwa punkty), Gdańsku, Katowicach i Poznaniu.

REKLAMA

- Cieszymy się, że Paczki Niespodzianki są dostępne tam, gdzie użytkownicy faktycznie ich potrzebują, czyli w trakcie podróży, kiedy wydajemy więcej na jedzenie. Dajemy możliwość ratowania jedzenia w wygodny sposób, bo w drodze. To kolejny krok w stronę codziennych wyborów, które są jednocześnie bardziej zrównoważone i po prostu się opłacają – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go w Polsce.

Chcemy oszczędzać

Niedawno twórcy aplikacji opublikowali wyniki badań przeprowadzonych wraz z pracownią Opinia24. Wynikało z nich, że 75 proc. Polaków stara się oszczędzać na zakupach spożywczych, z czego z czego 30 proc. robi to regularnie, a 45 proc. od czasu do czasu.  Cena gra więc olbrzymią rolę, ale lotniska znane są z tego, że płaci się dużo. Teraz pojawia się szansa, by co nieco zaoszczędzić, biorąc produkty, które ciągle nadają się do spożycia, ale nie są już aż tak świeże – bo np. cały dzień przeleżały na witrynie.

Z badania wynikało, że aż 94 proc. Polaków chciałoby, aby produkty o krótkim terminie przydatności były przeceniane tuż przed upływem daty ważności - np. przed zamknięciem sklepu. Dobrze, że teraz dochodzi kolejne miejsce. Nie tylko dlatego, że uda się niektórym pasażerom wydać mniej, ale również dlatego, że jedzenie nie zostanie zmarnowane.

Jak przypomina Too Good To Go, na świecie marnuje się ponad 1/3 produkowanej żywności. W Polsce to aż 4,5 mln ton rocznie. Każda uratowana Paczka Niespodzianka o wadze 1kg to 2.7kg unikniętych emisji CO2e i oszczędność zasobów: 810 litrów wody i 2.8 m2 gruntów, które nie zostały wykorzystane na marne.

Nie można produkować mniej?

W idealnym świecie to byłoby najlepsze rozwiązanie. Są jednak miejsca, w których trudno jest przewidzieć, jak danego dnia będą sprzedawały się produkty. Kawiarnie mogą liczyć, że wszystkie upieczone ciasta trafią do klientów, ale ulewny deszcz sprawi, że ruch będzie mniejszy. A na lotnisku ktoś się spóźni, ktoś nie dotrze, ktoś przyleci z opóźnieniem i nawet nie zdąży się zatrzymać w drodze na kolejny lot czy pociąg. A gotowe kanapki czekają.

Możemy więc pocieszać się, że sklepy, restauracje i inne tego typu miejsca dysponują narzędziami pozwalającymi ograniczać marnowanie żywności. To nie tylko aplikacje jak Too Good To Go czy Foodsi. Auchan dzięki platformie Smartway przed zmarnowaniem uratował ponad 25,2 milionów produktów.

Platforma zapewnia 100 proc. skuteczność w wykrywaniu produktów z krótką datą przydatności. Sprawdzenie ważności 500 produktów możliwe jest w mniej niż 4 min. Oprócz tego narzędzia Smartway w 3 sekundy naliczają rabat w wysokości "optymalnej dla każdego z przecenionych artykułów i charakteru grupy produktowej", jak wyjaśniała sieć

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Tupungato / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
21.08.2025 14:20
Tagi: Lotniskamarnowanie żywności
Najnowsze
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
9:17
Samoloty przestaną latać, bo przeszkadzały. Uziemił je hałas
Aktualizacja: 2025-08-21T09:17:11+02:00
8:39
Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał
Aktualizacja: 2025-08-21T08:39:20+02:00
8:00
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też
Aktualizacja: 2025-08-21T08:00:08+02:00
7:12
Leciałem Ryanairem i ostrzegam. Obsługa wpadła w szał mierzenia bagażu
Aktualizacja: 2025-08-21T07:12:43+02:00
7:00
Samsung ulepszy Galaxy S25 Ultra. Potrzebna będzie tylko aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-21T07:00:00+02:00
6:13
Polska rakieta poleci w kosmos. Wiemy, co zabierze ze sobą Perun
Aktualizacja: 2025-08-21T06:13:00+02:00
6:09
Na kółkach przenieśli kościół, bo miejscowość się zapada. Ale szalona akcja
Aktualizacja: 2025-08-21T06:09:00+02:00
6:06
Odkryli nowy księżyc Urana. Ale maluszek
Aktualizacja: 2025-08-21T06:06:00+02:00
6:00
Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe
Aktualizacja: 2025-08-21T06:00:00+02:00
21:00
Duma: hitem Gamescom jest polskie Valor Mortis o horrorze w armii Napoleona
Aktualizacja: 2025-08-20T21:00:04+02:00
20:20
Wszedłem do studia CANAL+ Sport. 5 rzeczy, które mnie zszokowały
Aktualizacja: 2025-08-20T20:20:45+02:00
19:00
Dino pozazdrościło Lidlowi i Biedronce. Łatwiej wyhaczysz promocje
Aktualizacja: 2025-08-20T19:00:01+02:00
18:00
Słuchawki ANC za 649 zł? Takie są Google Pixel Buds 2a
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Google Pixel Watch 4 - polska cena i wszystkie nowości. Apple Watch ma problem
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Pixel 10 Pro i Pro XL oficjalnie. Drogi, ale potężny
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
16:21
Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić
Aktualizacja: 2025-08-20T16:21:38+02:00
15:40
Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-20T15:40:42+02:00
15:02
Miał być hit, jest niewypał. Apple wywali z iPhone'a funkcję, którą się chwalił
Aktualizacja: 2025-08-20T15:02:44+02:00
14:31
Koniec z szukaniem kasy. Łatwiej zapłacisz w polskich urzędach
Aktualizacja: 2025-08-20T14:31:49+02:00
13:48
Koniec płacenia za dostawę jedzenia. Pyszne.pl ma wygodne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-08-20T13:48:22+02:00
12:59
Spotify Premium za darmo na trzy miesiące. Oto co musisz zrobić
Aktualizacja: 2025-08-20T12:59:17+02:00
11:58
MSI zarzuciło nowościami. Wyświetlacze wszędzie, gdzie tylko się da
Aktualizacja: 2025-08-20T11:58:53+02:00
11:26
Prezydent chciałby zwolnić, CPK woli przyspieszyć. Tak pojadą szybkie pociągi
Aktualizacja: 2025-08-20T11:26:26+02:00
10:43
Biały Dom zakłada konto na TikToku. To gdzie jest ten cały ban?
Aktualizacja: 2025-08-20T10:43:51+02:00
10:05
Szach i mat. To nie partia szachów, tylko ekran w nowym Huawei MatePad 11.5 (2025)
Aktualizacja: 2025-08-20T10:05:08+02:00
10:04
Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, polskie ceny i promocja na start
Aktualizacja: 2025-08-20T10:04:21+02:00
9:40
Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy w Polsce. Huk był ogromny
Aktualizacja: 2025-08-20T09:40:24+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA