Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu

Too Good To Go rozszerza swoją działalność o lotniska. Paczki dostępne są w portach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu. Twórcy aplikacji podkreślają, że dzięki temu pasażerowie mogą uratować kanapki, sałatki, wypieki, słodkości i inne produkty, których termin ważności zbliża się do końca.

Podróżujący mają możliwość ratowania Paczek Niespodzianek z pięciu sklepów foodvenience 1Minute Smacznego! dostępnych w strefach ogólnodostępnych na lotniskach w Warszawie (dwa punkty), Gdańsku, Katowicach i Poznaniu.

- Cieszymy się, że Paczki Niespodzianki są dostępne tam, gdzie użytkownicy faktycznie ich potrzebują, czyli w trakcie podróży, kiedy wydajemy więcej na jedzenie. Dajemy możliwość ratowania jedzenia w wygodny sposób, bo w drodze. To kolejny krok w stronę codziennych wyborów, które są jednocześnie bardziej zrównoważone i po prostu się opłacają – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go w Polsce.

Chcemy oszczędzać

Niedawno twórcy aplikacji opublikowali wyniki badań przeprowadzonych wraz z pracownią Opinia24. Wynikało z nich, że 75 proc. Polaków stara się oszczędzać na zakupach spożywczych, z czego z czego 30 proc. robi to regularnie, a 45 proc. od czasu do czasu. Cena gra więc olbrzymią rolę, ale lotniska znane są z tego, że płaci się dużo. Teraz pojawia się szansa, by co nieco zaoszczędzić, biorąc produkty, które ciągle nadają się do spożycia, ale nie są już aż tak świeże – bo np. cały dzień przeleżały na witrynie.

Z badania wynikało, że aż 94 proc. Polaków chciałoby, aby produkty o krótkim terminie przydatności były przeceniane tuż przed upływem daty ważności - np. przed zamknięciem sklepu. Dobrze, że teraz dochodzi kolejne miejsce. Nie tylko dlatego, że uda się niektórym pasażerom wydać mniej, ale również dlatego, że jedzenie nie zostanie zmarnowane.

Jak przypomina Too Good To Go, na świecie marnuje się ponad 1/3 produkowanej żywności. W Polsce to aż 4,5 mln ton rocznie. Każda uratowana Paczka Niespodzianka o wadze 1kg to 2.7kg unikniętych emisji CO2e i oszczędność zasobów: 810 litrów wody i 2.8 m2 gruntów, które nie zostały wykorzystane na marne.

Nie można produkować mniej?

W idealnym świecie to byłoby najlepsze rozwiązanie. Są jednak miejsca, w których trudno jest przewidzieć, jak danego dnia będą sprzedawały się produkty. Kawiarnie mogą liczyć, że wszystkie upieczone ciasta trafią do klientów, ale ulewny deszcz sprawi, że ruch będzie mniejszy. A na lotnisku ktoś się spóźni, ktoś nie dotrze, ktoś przyleci z opóźnieniem i nawet nie zdąży się zatrzymać w drodze na kolejny lot czy pociąg. A gotowe kanapki czekają.

Możemy więc pocieszać się, że sklepy, restauracje i inne tego typu miejsca dysponują narzędziami pozwalającymi ograniczać marnowanie żywności. To nie tylko aplikacje jak Too Good To Go czy Foodsi. Auchan dzięki platformie Smartway przed zmarnowaniem uratował ponad 25,2 milionów produktów.

Platforma zapewnia 100 proc. skuteczność w wykrywaniu produktów z krótką datą przydatności. Sprawdzenie ważności 500 produktów możliwe jest w mniej niż 4 min. Oprócz tego narzędzia Smartway w 3 sekundy naliczają rabat w wysokości "optymalnej dla każdego z przecenionych artykułów i charakteru grupy produktowej", jak wyjaśniała sieć.

Zdjęcie główne: Tupungato / Shutterstock

Adam Bednarek 21.08.2025 14:20

