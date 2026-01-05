Ile ludzi ucieka z Warszawy na święta? Operator policzył "zbiegów"

Ładowanie...

Firmy telekomunikacyjne dobrze wiedzą gdzie przebywamy i w jakie miejsca jeździmy np. na wakacje lub ferie - wykorzystują do tego dane z nadajników sieciowych. Orange bada trendy i najpopularniejsze miejscowości do wypoczynku. Chwali się też tym publicznie. Tym razem otrzymaliśmy dane dotyczące ruchu sieciowego w Warszawie w grudniu 2025 r.

Orange pokazuje, że ludzie masowo uciekają z Warszawy na święta

Rzecznik Orange Wojciech Jabczyński w nowym wpisie na blogu opublikował dane zebrane przez zespół Big Data, który przeanalizował sytuację w okresie świąteczno-nowororcznym. Wzięto dane z logowań telefonów komórkowych dla konkretnych dni i wykorzystano technikę ekstrapolacji do całej populacji dzięki algorytmom sztucznej inteligencji.

Dzięki temu pomarańczowy operator uzyskał rzeczywistą liczbę wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy w określonych dniach. Wzięto pod uwagę kilka różnych dat - głównie z grudnia 2025 r., ale też pojedyncze wartości z listopada i początku stycznia 2026 r. Wnioski? To, że w pierwszy dzień świąt w Warszawie było niemal 782 tys. osób mniej niż w dniu z zarejestrowaną największą liczbą ludzi z 17 grudnia.

25 grudnia zanotowano wynik na poziomie 1 391 945 osób, a nieco ponad tydzień wcześniej - 2 173 932. Mówimy o ogromnej różnicy i liczbie bliższej miliona niż dwóch. W innych datach również dostrzeżono trend opuszczania stolicy Polski. Dane wyglądają następująco:

22 listopada 2025, godz. 18:00 - 2 024 989 osób,

6 grudnia 2025, godz. 18:00 - 2 041 745 osób,

17 grudnia 2025, godz. 18:00 - 2 173 932 osób,

24 grudnia 2025, godz. 18:00 - 1 417 088 osób,

25 grudnia 2025, godz. 15:00 - 1 391 945 osób,

31 grudnia 2025, godz. 18:00 - 1 851 113 osób,

1 stycznia 2026, godz. 18:00 - 1 831 413 osób.

Największe różnice widać w Wigilię oraz pierwszy dzień świąt. W Sylwestra natomiast liczba osób jest bliższa wartościom z końca listopada czy początku grudnia. Różnice wciąż są ogromne - mówimy o ok. 200-300 tys. mieszkańców, którzy woleli świętować Nowy Rok poza warszawskim zgiełkiem. Z analizy dowiadujemy się też, że ok. 50-70 tys. osób wyjechało w Wigilię lub 1. dzień świąt na parę godzin, lecz wróciło na noc.

Powroty natomiast odbywały się przez trzy dni - od 26 do 28 grudnia. Zastanawiacie się pewnie dalszego 17 grudnia liczba osób wzrosła do niemal 2,2 mln? Wynika to z faktu, że był to dzień roboczy, środek tygodnia i godz. 18:00. Na noc natomiast liczba spada do ok. 1,9 mln. Pozostałe dni takie jak 22 listopada czy 6 grudnia to soboty. Stąd tak duże różnice.

Jest tego więcej

Albert Żurek 05.01.2026 16:43

