Orange wie, gdzie spędziłeś majówkę. Te lokalizacje wybierali Polacy

Dane operatora ujawniają też, że z roku na rok wzrasta użycie internetu mobilnego podczas wypoczynku w weekend majowy. W minioną majówkę klienci przesłali aż 19 proc. więcej danych niż w 2024 r. Mimo wszystko do przesłania większości danych z użyciem internetu mobilnego głównie wykorzystywano technologię LTE. Tylko część, bo ok. 280 tys. GB przesłano z użyciem sieci 5G, co miało stanowić 12 proc. całego ruchu mobilnego w regionach turystycznych w dniach 1-4 maja. Widać jednak poprawę, ponieważ w ubiegłym roku z użyciem 5G przesłano ponad 3 razy mniej danych (a zeszłoroczna majówka trwała dzień dłużej).