Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek

Realme znów zaskakuje. Chiński producent szykuje premierę telefonu, który może zrewolucjonizować podejście do baterii w urządzeniach mobilnych. Docenią go osoby, które nie lubią często ładować telefonu.

Marcin Kusz
Realme szykuje smartfona z baterią 10 000 mAh. Zobaczymy go już niedługo
Najnowsze doniesienia sugerują, że już 27 sierpnia, podczas wydarzenia 828 Fan Festival, firma oficjalnie zaprezentuje smartfona z ogniwem o pojemności przekraczającej 10 000 mAh. O nadchodzącej nowości poinformowano w mediach społecznościowych. Choć wpis nie zdradza szczegółów, to firma sugeruje w nim przesuwanie technologicznych granic. Producent najwyraźniej zamierza ponownie podnieść poprzeczkę, zarówno w kontekście pojemności baterii, jak i wydajności ładowania.

Nie tylko pojemność. Liczy się też technologia

Nowy model może bazować na baterii z anodą krzemową, znanej z zaprezentowanego wcześniej Realme GT 7. To rozwiązanie pozwala zmieścić ogromne ogniwo w relatywnie kompaktowej obudowie. Przykładowo, pokazany w maju prototyp z baterią 10 000 mAh miał zaledwie 8,5 mm grubości i tylko ważył 215 g. Są to zatem parametry porównywalne z klasycznymi smartfonami.

Przeczytaj także:

Choć konkretna specyfikacja nie została jeszcze ujawniona, oczekiwania są ogromne. Fani marki liczą nie tylko na długą żywotność na jednym ładowaniu, ale też na ultraszybkie uzupełnianie energii, być może z wykorzystaniem technologii ładowania 320W, którą Realme chwaliło się rok wcześniej. Jeśli wszystkie te rozwiązania trafią do finalnego modelu, możemy spodziewać się przełomu, zwłaszcza dla użytkowników ceniących niezależność od ładowarki w codziennym użytkowaniu.

Marcin Kusz
21.08.2025 17:55
Tagi: premieraRealmeSmartfony
