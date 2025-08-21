Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek

Ładowanie...

Najnowsze doniesienia sugerują, że już 27 sierpnia, podczas wydarzenia 828 Fan Festival, firma oficjalnie zaprezentuje smartfona z ogniwem o pojemności przekraczającej 10 000 mAh. O nadchodzącej nowości poinformowano w mediach społecznościowych. Choć wpis nie zdradza szczegółów, to firma sugeruje w nim przesuwanie technologicznych granic. Producent najwyraźniej zamierza ponownie podnieść poprzeczkę, zarówno w kontekście pojemności baterii, jak i wydajności ładowania.

REKLAMA

Nie tylko pojemność. Liczy się też technologia

Nowy model może bazować na baterii z anodą krzemową, znanej z zaprezentowanego wcześniej Realme GT 7. To rozwiązanie pozwala zmieścić ogromne ogniwo w relatywnie kompaktowej obudowie. Przykładowo, pokazany w maju prototyp z baterią 10 000 mAh miał zaledwie 8,5 mm grubości i tylko ważył 215 g. Są to zatem parametry porównywalne z klasycznymi smartfonami.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć konkretna specyfikacja nie została jeszcze ujawniona, oczekiwania są ogromne. Fani marki liczą nie tylko na długą żywotność na jednym ładowaniu, ale też na ultraszybkie uzupełnianie energii, być może z wykorzystaniem technologii ładowania 320W, którą Realme chwaliło się rok wcześniej. Jeśli wszystkie te rozwiązania trafią do finalnego modelu, możemy spodziewać się przełomu, zwłaszcza dla użytkowników ceniących niezależność od ładowarki w codziennym użytkowaniu.

REKLAMA

Marcin Kusz 21.08.2025 17:55

Ładowanie...