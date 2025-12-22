Logo
ChatGPT prześwietli twoje czaty. Mikołaj da prezent lub rózgę

OpenAI ukryło w ChatGPT funkcję, która przy użyciu modelu Sora zamienia twoje selfie w spersonalizowane wideo od Mikołaja. Zobacz, jak uruchomić ten świąteczny dodatek i co decyduje o tym, czy dostaniesz prezent, czy rózgę.

Oliwier Nytko
ChatGPT sprawdzi twoje czaty. Mikołaj da prezent lub węgiel
ChatGPT stał się dla sztucznej inteligencji tym, czym dla sportowego obuwia w Polsce są adidasy, a dla pieluch pampersy. Niezależnie od tego, czy korzystamy z rozwiązań Google’a, Anthropic czy innej firmy, w potocznym języku często i tak po prostu rozmawiamy z czatem dzipiti.

Skoro więc „wszyscy” tam są, twórcy postanowili wykorzystać ten status do małej, świątecznej pokazówki. Zamiast kolejnej technicznej aktualizacji, OpenAI przygotowało niespodziankę, która łączy ich najnowsze technologie wideo z bożonarodzeniowym klimatem. Wystarczy jeden prosty znak w oknie rozmowy, by sprawdzić, co Mikołaj - a dokładniej algorytm analizujący twoje dane - myśli o twoim zachowaniu w mijającym roku.

ChatGPT i świąteczne wideo. Jak je wygenerować?

Wszystko zaczęło się od oszczędnego w słowa wpisu Sama Altmana na platformie X, który zasugerował użytkownikom zabawę z pojedynczym emoji.

Internauci szybko odkryli, że wysłanie symbolu prezentu do konwersacji uruchamia ukrytą funkcję. To swoisty easter egg, który ma pokazać możliwości nadchodzącego modelu wideo Sora w luźniejszej, niezobowiązującej formie.

Po wysłaniu odpowiedniej ikony chatbot prosi użytkownika o zrobienie lub przesłanie selfie.

To kluczowy moment, ponieważ zdjęcie jest przekazywane bezpośrednio do Sory - modelu generowania wideo. System potrzebuje około pięciu minut, by przetworzyć dane, nałożyć odpowiednie filtry i przygotować spersonalizowaną animację, w której twoja twarz staje się częścią świątecznej scenerii.

Przeczytaj więcej o czatbotach:

Efektem jest krótki film z Mikołajem, który zwraca się bezpośrednio do użytkownika. Co istotne, treść wiadomości nie jest generowana losowo. Sztuczna inteligencja analizuje historię dotychczasowych rozmów na danym koncie, by ocenić styl interakcji. Na tej podstawie system decyduje, czy w mijającym roku użytkownik był „grzeczny”, czy może jednak zasłużył na miejsce na liście urwisów.

Werdykt Mikołaja determinuje zakończenie filmu. Czasem chwali on użytkownika i wręcza wirtualny prezent, który faktycznie może przypaść mu do gustu. W innych przypadkach, jeśli algorytm uzna nas za niegrzecznych, Mikołaj w śmieszkowy sposób wręcza węgiel lub przedmiot, którego wolelibyśmy nie dostać. Użytkownik nie ma przy tym żadnego wpływu na scenariusz, estetykę czy finalny wydźwięk nagrania.

Warto pamiętać, że funkcja ma swoje techniczne ograniczenia. Na ten moment można wygenerować tylko jeden film na konto. Próba rozpoczęcia nowej sesji i ponownego wysłania emoji kończy się wyświetleniem tego samego nagrania, co przy pierwszej próbie. To jednorazowy strzał, więc warto zadbać o dobre zdjęcie na początku.

ChatGPT, jak wygenerować wideo od Mikołaja:

  1. Uruchom aplikację ChatGPT na telefonie lub wejdź na stronę w przeglądarce.
  2. Rozpocznij nowy czat i wyślij w wiadomości wyłącznie emoji prezentu (🎁). Alternatywnie działają też ikony Mikołaja (🎅) lub choinki (🎄).
  3. Poczekaj na odpowiedź bota, który poprosi cię o przesłanie selfie.
  4. Zrób zdjęcie lub załaduj gotowe z galerii.
  5. Poczekaj kilka minut, aż system Sora wygeneruje i prześle twoje spersonalizowane wideo.
22.12.2025 08:01
