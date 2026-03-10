REKLAMA
Samsung w końcu wystraszył Chińczyków. Jego nowa bateria to potwór

Samsung pokazał, że potrafi zrobić akumulator o potężnej pojemności. Gigant testuje baterie 18 000 i 12 000 mAh. Chciałbym, aby trafiły do przeszłych smartfonów.

Albert Żurek
Samsung baterie węglowo krzemowe
Producenci smartfonów obecnie skupiają się na ulepszeniach technologii akumulatorów. Nie bez powodu firmy z Chin stawiają na pojemniejsze baterie węglowo-krzemowe zamiast litowo-jonowych. Dzięki nim w telefonach możemy liczyć na akumulatory o pojemnościach typu 7000, 8000 czy nawet 10 000 mAh. Samsung jeszcze nie wprowadził do swoich urządzeń ulepszonych ogniw, ale nad tym pracuje. Efekty wyciekły do sieci.

Samsung testuje baterie o pojemności 18000 mAh i 12000 mAh 

Samsung SDI - oddział firmy zajmujący się produkcją akumulatorów do smartfonów i innych mobilnych urządzeń przeprowadził testy nowych baterii węglowo-krzemowych. Z doniesień użytkownika phonefuturist wynika, że testom zostały poddane ogniwa o pojemnościach 12 000 oraz 18 000 mAh. 

Na podstawie wyciekłej dokumentacji dowiadujemy się, że mniejsza wersja składa się dwóch ogniw: 6800 mAh o grubości 4,7 mm i 5200 mAh mierzącej 3,2 mm. Oba moduły charakteryzowały się wymiarami na poziomie ok. 9,3 mm. Są zatem dość duże, szczególnie jak na to, że dzisiejsze smartfony najczęściej nie przekraczają grubości 8,5 mm.

Druga jednostka Samsunga o pojemności ok. 18 000 mAh składa się natomiast z trzech ogniw. Ich pojemności to odpowiednio: 6699 mAh, 6000 mAh, 5257 mAh. Stos modułów ma wyróżniać się grubością na poziomie 12,3 mm. To zdecydowanie zbyt wiele jak na komponent, który miałby trafić do smartfona. Rozwiązanie składające się z kilku ogniw może zostać wykorzystane np. w laptopie. 

Gigant podjął również testy jednostki o pojemności 20 000 mAh. Te jednak nie powiodły się, ponieważ akumulator uległ awarii po 960 cyklach ładowaniach. Dla kontrastu dodam, że baterie w nowoczesnych smartfonów utrzymują 80 proc. oryginalnej pojemności po osiągnięciu 1200 cykli, a w niektórych przypadkach nawet 2000. 

Czytaj też:

Takie pojemności w smartfonach to będzie coś, ale to perspektywa wielu lat

Według oczekiwań akumulator o pojemności 12 000 mAh w smartfonie połączonym z siecią LTE i WiFi mógłby zapewnić nawet 20-25 godz. pracy na ekranie na ładowaniu. Dzisiejsze telefony z ogniwami typu 5000 mAh zapewniają czasy rzędu 6-8 godz. na ekranie. Dzięki bateriom 12 000 mAh nie musielibyśmy ładować telefonów codziennie lub co drugi dzień, a np. co trzeci lub czwarty dzień.

Mimo wszystko nie oczekujcie smartfonów z takimi bateriami w niedalekiej przyszłości. Osobiście spodziewam się, że Samsung w pierwszej kolejności wykorzysta akumulatory węglowo krzemowe o pojemnościach 6699 mAh (grubość 4,2 mm) czy 6800 mAh (4,7 mm) w nadchodzących smartfonach. Trudno powiedzieć, czy rozwiązanie trafi do przyszłorocznego S27 Ultra, czy poczekamy jeszcze dwa lata na S28 Ultra z nowym typem baterii.

Albert Żurek
10.03.2026 16:47
Tagi: BaterieSamsungSmartfony
