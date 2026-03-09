Apple wrzucił do śmietnika 15 urządzeń. To idealna okazja dla ciebie

Ładowanie...

W minionym tygodniu Apple wprowadził na rynek mnóstwo sprzętów: tańszego iPhone’a 17e, szybsze laptopy MacBook Air i MacBook Pro z procesorami M5, dwa monitory czy bardzo opłacalnego MacBooka Neo kosztującego nawet 2499 zł. Nowe sprzęty są znacznie lepsze od poprzednich, więc Apple chce skupić uwagę klientów na tegorocznych propozycjach.

Apple wycofuje 15 urządzeń z oferty

Wraz z nowymi premierami Apple zrezygnował z aż 15 sprzętów z różnych kategorii: laptopów, tabletów, smartfonów czy komputerów. Lista prezentuje się następująco:

iPhone 16e;

iPad Air z M3 (2025) w wersji 11 i 13 cali;

MacBook Air M4 (2025) w wersji 13 i 15 cali;

MacBook Pro M5 14 cali z 512 GB pamięci;

MacBook Pro M4 Pro 14 i 16 cali (2024);

MacBook Pro M4 Max 14 i 16 cali (2024);

Mac Studio M3 Ultra w wydaniu 512 GB pamięci operacyjnej;

Apple Studio Display (2022);

Apple Pro Display XDR (2019);

podstawka Pro Stand dla Pro Display XDR;

adapter VESA dla Pro Display XDR.

Na liście znalazły się też tylko konkretne wersje urządzeń. Mowa na przykład o 14-calowym MacBooku Pro z procesorem M5 - Apple zastąpił domyślny dysk 512 GB pamięcią 1 TB. Mac Studio M3 Ultra w innych konfiguracjach również będzie dostępny, zniknie jedynie wersja z 512 GB pamięci operacyjnej - tak, operacyjnej, a nie wewnętrznej.

Pozostałe sprzęty, takie jak iPhone 16e, iPady Air, MacBooki Air czy Pro M4 Pro/Max zostały zastąpione nowszymi modelami. Dotychczasowe sprzęty są jednak wciąż warte zainteresowania, szczególnie jeśli możemy je kupić w znacznie niższych cenach. Wycofanie ich przez Apple’a nie oznacza, że całkowicie znikają z rynku. Wciąż będą dostępne w ofertach innych sprzedawców.

To okazja na tańsze zakupy - z czasem będzie jeszcze lepsza

W praktyce możemy liczyć na tańsze zakupy, wybierając starsze modele. Nie każdy przecież potrzebuje najnowszego modelu, szczególnie że zeszłoroczny MacBook Air M4 jest dużo tańszy niż nowy model. 13-calowy model w konfiguracji 16/256 GB można kupić ok. 1150 zł taniej w porównaniu z nową wersją M5 16/512 GB. Z czasem różnice w cenach powinny być jeszcze większe, więc opłacalność starszych modeli będzie wyższa.

Jeśli chcecie zaoszczędzić polecam poczekać kilka tygodni lub miesięcy. Komputery takie jak MacBook Air M4 czy tablety iPad M3 mogą pojawić się w promocyjnych cenacj w najpopularniejszych sklepach. Sieci handlowe potrafią sprzedawać te same sprzęty nawet przez kilka lat, dopóki nie wyczerpią zapasów magazynowych.

Albert Żurek 09.03.2026 21:52

