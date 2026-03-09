REKLAMA
Samsung chce nam wejść na nosy. Telefon może zostać w kieszeni

Będziemy chodzić z Galaxy na głowach, zamiast wpatrywać się w ekrany telefonów.

Albert Żurek
Inteligentne okulary AI Samsung
Producent z Korei Południowej coraz śmielej eksperymentuje z elektroniką noszoną. Słuchawki bezprzewodowe ma już prawie każdy z nas, podobnie jak inteligentne zegarki. Gigant niedawno wydał smart pierścienie, a teraz - wraz z Google - chce wprowadzić na rynek inteligentne okulary ze sztuczną inteligencją. Samsung ujawnił kilka informacji na ich temat.

Okulary ze sztuczną inteligencją Samsunga jeszcze w tym roku

Pracownik Samsunga, Jay Kim, w niedawnym wywiadzie dla serwisu CNBC ujawnił, że pierwsze inteligentne okulary firmy zostaną wyposażone w zintegrowaną kamerę umieszczoną na wysokości oczu użytkownika. To rozwiązanie podobne do innych inteligentnych okularów, takich jak Ray-Ban Meta Glasses.

Zastosowanie kamery w tego typu sprzętach zapewnia kilka funkcji. Przede wszystkim umożliwia nagrywanie z perspektywy człowieka. Kamera to również możliwość udostępnienia widoku sztucznej inteligencji i analizy tego, co się widzi. Jay Kim zdradził również, że okulary będą łączyć się z telefonem i przesyłać do niego dane w celu przetworzenia. Najprawdopodobniej chodzi o filmy, które na telefonach Galaxy mogą automatycznie pojawiać się w galerii.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że sprzęt ma działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android XR. Okulary będą zatem wyposażone w mikrofony i głośniki, więc mogą służyć jako słuchawki o otwartej budowie z przewodnictwem kostnym, które nie wymagają wkładania "pchełek" do uszu.

Dzięki wsparciu platformy Android XR oprogramowanie będzie bazować na asystencie sztucznej inteligencji Gemini dostępnym we wszystkich telefonach z Androidem. Pracownik Samsunga zasugerował, że pierwsze inteligentne okulary Samsunga mogą  pojawić się jeszcze w 2026 r. - producent ma "stworzyć coś dla branży w tym roku".

Czytaj też:

Okulary bez wyświetlacza - to jeszcze nie czas na zabawę w Iron Mana

Jay Kim, zapytany o kwestię implementacji ekranu w pierwszych okularach Samsunga, odpowiedział wymijająco, że inne sprzęty noszone z serii Galaxy są już wyposażone w wyświetlacze. Tą odpowiedzią zasugerował, że nadchodząca nowość zostanie pozbawiona wyświetlacza. Większość inteligentnych okularów również nie oferuje opcji ekranu - wyjątkiem są np. niedawno wydane Meta Display.

Tym sposobem nadchodząca propozycja powinna być nieco bardziej przystępna cenowo. Schowanie miniaturowego komputera oraz wyświetlacza w oprawkach okularów to wciąż ogromne wyzwanie. Nie oczekujmy zatem, że w najbliższych latach poczujemy się niczym Iron Man ze swoimi potężnymi okularami z wyświetlaczami.

Albert Żurek
09.03.2026 18:34
Tagi: GeminiGoogleinteligentne okularyokularySamsungSztuczna inteligencja (AI)
