iPady Air to typowe średniopółkowe tablety od Apple’a. Nie kosztują na tyle mało, by bez większego pomyślunku kupować je od ręki, co często ma miejsce w przypadku tych bazowych iPadów ale też nie wydajemy na nie tyle, co na porządny komputer, jak to ma miejsce w przypadku iPadów Pro.

Jednocześnie w iPadach Air mamy podzespoły z naprawdę wysokiej półki na czele z procesorem. W przypadku tegorocznego modelu Apple zdecydował się na chip poprzedniej generacji, którym jest Apple M4. Jak radzi sobie ta konfiguracja w praktyce? Już to sprawdziliśmy.

iPad Air (2026) w dwóch odsłonach

iPad Air z 2026 dostępny jest, jak zwykle, w dwóch rozmiarach: z 11-calowym wyświetlaczem oraz z 13-calowym panelem. Na potrzeby naszych testów redakcyjnych wybraliśmy ten większy model, ale wielkość, a co za tym idzie pojemność akumulatora, to jedyne, czym się te sprzęty od siebie różnią.

Poza tym, pod względem specyfikacji, dostępnych wersji kolorystycznych oraz opcji rozbudowy, oba modele są identyczne. Na pierwszy rzut oka są też same, jak ich poprzednicy z lat 2024-2025, co w tym przypadku jest… zaletą. Mimo upływu lat nadal wyglądają nowocześnie.

Kształt i gabaryty obudowy iPadów Air z tego roku są dosłownie identyczne jak w przypadku obu poprzednich generacji iPadów Air. Mają też tą samą wysokość i szerokość, co iPady Pro sprzed trzech lat - różnią się od niego jedynie grubością i to o ułamek milimetra.

To dobra wiadomość dla osób, które jeden z podobnych tabletów Apple’a już miały, bo do tego nowego pasują stare akcesoria, jak i dla osób, które dopiero kupują pierwszego iPada o takich wymiarach. Starsze case’y oraz etui z klawiaturą obecne są w sprzedaży od lat, więc można kupić je taniej niż na ich premierę.

iPad Air z Apple M4 - specyfikacja

Tak jak iPady Air (2024) wyposażone był w chip Apple M2, a iPady Air (2025) dostały układ Apple M3, tak iPad Air (2025) ma zamontowany procesor Apple M4. To jednostka z 4 wydajnymi rdzeniami, 4 rdzeniami o wysokiej mocy i 9 rdzeniami graficznymi. Do tego rzecz jasna dochodzi NPU do obliczeń związanych z AI.

Nie jest to może najnowsza jednostka w ofercie producenta, gdyż tą jest Apple M5 z iPadów Pro, ale i tak zapewnia ogromny zapas mocy obliczeniowej jak na urządzenie z tej półki cenowej. Niech to wybrzmi: sercem tych sprzętów są te same podzespoły, które Apple umieszczał rok temu w swoich topowych komputerach.

Do tego iPad Air (2026) ma do dyspozycji aż 12 GB pamięci operacyjnej, czyli o połowę więcej RAM-u niż poprzednik. Dość powiedzieć, że nowy tablet Apple’a działa jak rakieta i to nie tylko podczas pracy z podstawowymi aplikacjami do obsługi mediów społecznościowych, poczty, kalendarza itd.

iPad Air z 2026 r. sprawdza się jako maszyna do montażu filmów, w tym z użyciem Final Cuta na iPadOS-a, który dostępny jest obecnie w ramach abonamentu, a także do obróbki zdjęć. W tym celu można użyć chociażby tabletowej edycji Lightrooma od Adobe. App Store ma też masę innego oprogramowania dla profesjonalistów.

Screenshot

Pracą na iPadzie Air zajmować się można zarówno poza domem, jak i przy biurku dzięki możliwości podłączenia do tabletu zewnętrznego wyświetlacza. System operacyjny od Apple’a na tablety dostał pełną obsługę myszek i gładzików oraz możliwość pracy w oknach zarówno na ekranie tabletu, jak i na monitorze.

Do tego tablet obsługuje również rysiki z rodziny Apple Pencil, co ucieszy osoby zajmujące się tworzeniem cyfrowych rysunków. Sam talentu plastycznego zaś może i nie mam, no ale też korzystam ze stylusa do chociażby podpisywania cyfrowych dokumentów i robienia odręcznych notatek podczas spotkań.

iPad Air (2026) - benchmarki i gry

Podczas testów iPada Air z Apple M4 pod względem wydajności ani razu nie zawiódł, ale jak to przekłada się na suche liczby? Przetestowałem nowy produkt firmy z Cupertino z użyciem Geekbencha 6 i Geekbencha AI, a wyniki, które mówią same za siebie, możecie sprawdzić niżej w galerii.

Galeria: 6 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 6

Noty nie są zaskoczeniem, gdyż zamontowany tu chip Apple M4 trafił wcześniej do iPadów Pro poprzedniej generacji i licznych komputerów Mac, które pod względem wydajności zostawiały konkurencję ze swojej półki cenowej w tyle. iPad Air w testach single-core i multi-core jest tak szybki, jak poprzedni topowy tablet.

Apple M4 w iPadzie Air świetnie radzi sobie zresztą nie tylko z oprogramowaniem do pracy, ale również z grami i to nie tylko tymi pisanymi od początku z myślą o urządzeniach przenośnych z ekranem dotykowym. Dobrym przykładem jest produkcja od Remedy Entertainment z uniwersum Alana Wake’a, czyli Control.

Mobilny port tego tytułu rodem z pecetów oraz konsol swoją premierę na tabletach Apple’a będzie miał w tym roku, ale miałem już okazję przetestować aktualny build. Obsługuje dokładnie te same funkcje, co wersja na komputery z macOS. Do tego dodano opcję sterowania dotykiem bez konieczności podłączania kontrolera.

ipad air 2026 apple m4 opinie 4

iPad Air - wyświetlacz

Jedynym wyraźnym minusem tego modelu, który rzuca się w oczy od razu, jest wyświetlacz typu LCD odświeżany w zaledwie 60 Hz. Po przesiadce z iPada Pro wyposażonego w panel OLED typu ProMotion, czyli z dynamicznym odświeżaniem z zakresu od 1 do 120 Hz ma się wrażenie, że animacje nieco klatkują.

Szkoda, że Apple nie zdecydował się na 120-hercowy ekran w tablecie z tego segmentu cenowego. W przypadku telefonów Apple’a te sztywne 60 Hz jest już montowane wyłącznie w najtańszych iPhone’ach 17e i 16. Jest jednak wiele osób, które twierdzą, że nie widzą różnicy i to do nich kierowany jest ten sprzęt.

Nie jest to przy tym najnowocześniejszy panel typu OLED, tylko LCD, ale to LCD z bardzo wysokiej półki. Cechuje się wysoką rozdzielczością przekładającą się niezależnie od rozmiaru na zagęszczenie pikseli na poziomie 264 ppi, dobrym odwzorowaniem kolorów (P3) oraz jasnością na poziomie do 600 nitów.

Screenshot

Na uwagę zasługują przy tym proporcje boków wynoszące 4:3. Filmy co prawda mają czarne pasy u góry i u dołu, ale czasem po prostu powiększam obraz i obciąć go po bokach. Z kolei do wszystkich innych zadań boki, którym bliżej do kwadratu niż panoramicznego prostokąta, sprawdzają się w praktyce znacznie lepiej.

Czy to podczas przeglądania sieci, czy to podczas pracy ze zdjęciami i wideo, czy to podczas czytania książek lub komiksów - doceniam to. Do tego ekran dostał nową warstwę antyrefleksyjną - nie jest to nanostrukturalne szkło z iPadów Pro, ale i tak praca w słońcu jest wygodniejsza niż w przypadku poprzednich modeli.

Co jeszcze warto wiedzieć o iPadzie Air?

Smukła sylwetka i wydajny procesor to oczywiście nie jedyne, co iPad Air ma do zaoferowania. W aluminiowej obudowie zmieściły się nowoczesne moduły łączności w ramach chipa Apple N1, w tym Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0, podczas gdy poprzednich miał do dyspozycji Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.3.

Do tego dochodzą kamerka do wideorozmów (12 Mpix) oraz aparat na pleckach (również 12 Mpix) do skanowania dokumentów. Urządzenie wyposażono też w mikrofony nieźle zbierające dźwięk i głośniki stereo działające w pionie i poziomie. Często podczas calli w trakcie testów nie musiałem zakładać słuchawek

Do weryfikacji biometrycznej służy skaner linii papilarnych umieszczony w przycisku blokady, a za zasilanie podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 9700 mAh w przypadku testowanego przez nas 13-calowego modelu. iPad Air w rozmiarze 11 cali ma z kolei ogniwo o pojemności 7600 mAh.

Tablet ładuje się je rzecz jasna z użyciem portu USB-C obsługującego standard USB 3.1 Gen 2 lub poprzez złącze na pleckach. To jest wykorzystywane, gdy podłączymy do iPada Air klawiaturę z rodziny Magic Keyboard oraz wetkniemy przewód bezpośrednio do gniazda umieszczonego w jej podstawie.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone nowościom od Apple’a:

iPad Air - cena i kolory

A ile za taki tablet przyjdzie nam zapłacić? iPad Air w wersji 11-calowej startuje od 2899 zł, podczas gdy za 13-calowy model płacimy o tysiaka więcej, czyli 3899 zł. W bazowej wersji dostępne jest 128 GB pamięci wewnętrznej, ale możemy wybrać również wersje z większą ilością przestrzeni. Pełny cennik:

iPad Air (2026) z Apple M4, 11” 128 GB - 2899 zł;

iPad Air (2026) z Apple M4, 11” 256 GB - 3399 zł;

iPad Air (2026) z Apple M4, 11” 512 GB - 4399 zł;

iPad Air (2026) z Apple M4, 11” 1 TB GB - 5399 zł;

iPad Air (2026) z Apple M4, 13” 128 GB - 3899 zł;

iPad Air (2026) z Apple M4, 13” 256 GB - 4399 zł;

iPad Air (2026) z Apple M4, 13” 512 GB - 5399 zł;

iPad Air (2026) z Apple M4, 13” 1 TB GB - 6399 zł;

Jeśli z kolei dopłacimy do dowolnej powyższej wersji 800 zł, to otrzymamy tablet z chipem Apple C1X, czyli wyposażony w modem 5G z obsługą kart ESIM. Tablety z tym dodatkiem mają również wbudowany własny GPS. A co z kolorami? Dostępne wersje kolorystyczne to fioletowa, niebieska, kremowa i szara.

A czy iPad Air jest wart ceny? Tak, zwłaszcza w tej najtańszej wersji 11-calowej. Za niecałe 3 tys. zł dostajemy smukły tablet o wydajności pozwalającej na pracę kreatywną i odpalanie gier z kategorii AAA. Jeśli jesteśmy w stanie przeboleć odświeżanie w 60 Hz, to trudno o lepsze urządzenie w tej klasie.

Piotr Grabiec 09.03.2026 15:06

