Tajne dokumenty NATO trafią na iPhone'a. Generale, wyrzuć cegłę

Na ile bezpieczny jest telefon, który nosisz w kieszeni i tablet, który wrzucasz do plecaka? Jeśli są od Apple’a, to wiedz, że od teraz iPhone’ów i iPadów może używać NATO do obsługi poufnych dokumentów. Od razu lepiej się czuję z tym, że to właśnie na nich trzymam prywatne fotki i historię przeglądarki.

Piotr Grabiec
nato tajne dokumenty apple iphone ipad iOS 26 ipadOS urzadzenia dopuszczone poufne
Producenci elektroniki użytkowej podchodzą do kwestii bezpieczeństwa naszych informacji… różnie. W przypadku produktów od firm-krzaków, zwłaszcza z Azji, lepiej traktować wszystkie nasze prywatne dane jako ogólnodostępne. Internet pełen jest memów sugerujących, iż do telefonów z tego regionu przypisani są agenci, którzy razem z nami przeżywają radości, gdy widzą nasze zdjęcia z wakacji i dzielą smutki, czytając wiadomości. Obiektem drwin jest również amerykańskie FBI.

Odkładając jednak żarty na bok, są firmy, które kładą nacisk na to, by przekonać nas, iż pliki, które trzymamy na ich urządzeniach, są bezpieczne. Jedną z nich jest Apple, który co rusz informuje o kolejnych rozwiązaniach z tego zakresu takich jak np. Secure Enclave do przechowywania danych biometrycznych z Touch ID i Face ID, mechanizm Memory Integrity Enforcement, prywatna chmura do przetwarzania danych w ramach Apple Intelligence itd.

iPhone’y i iPady na tyle bezpieczne, by być w NATO

O nasze dane dbamy, ale umówmy się, że czym innym są jednak prywatne fotki, listy kontaktów i historia przeglądania zwykłego zjadacza pikseli, a czym innym poufne dokumenty, zwłaszcza wojskowe. Jeśli jednak chodzi o te ostatnie, to NATO uznało, iż iPhone’y i iPady są na tyle dobrze zabezpieczone, iż można powierzyć im tajne dokumentami tej organizacji. Sprzęty od Apple’a są do tego pierwszymi konsumenckimi produktami, które znalazły się na liście.

Co przy tym istotne, przedstawiciele NATO mogą od teraz używać iPhone’ów i iPadów do zapoznawania się z poufnymi informacjami w „konfiguracji Indigo”, czyli bez instalowania dodatkowego oprogramowania, w tym np. MDM lub włączania trybu Zaawansowanej Ochrony Danych. Organizacja uznała, że zabezpieczenia przygotowane przez Apple’a obecne w ramach iOS-a, a także te działające na jeszcze niższym poziomie, są już teraz w pełni wystarczające.

iphone ipad nato apple strona www
Zrzut ekranu ze strony NATO z informacją o wpisaniu sprzętów Apple’a na listę dopuszczonych do użycia; wspomniana jest tam rzecz jasna możliwość korzystania z VPN-ów

Z których konkretnie sprzętów Apple’a może korzystać NATO?

Aby sprzęty Apple’a mogły trafić na listę zatwierdzonych do użycia w ramach NATO, musiały zostać odpowiednio przetestowane. Zajęło się tym niemieckie BSI, czyli Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik (co można przetłumaczyć jako Federalne Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji). Dzięki temu, iż testy wypadły pozytywnie, oficjele mogą korzystać na iPhone’ach i iPadach z takich aplikacji takich jak Poczta, Kalendarz i Kontakty.

W przypadku NATO lista sprzętów, które uznane zostały za bezpieczne, nie została przy tym ograniczona wyłącznie do najnowszych sprzętów z rodziny iPhone 17 oraz iPhone’a Air, które mają chip Apple A19 z wspomnianym wyżej Memory Integrity Enforcement. Organizacja dopuszcza użycie dowolnego telefonu Apple’a z systemem iOS 26 oraz dowolnego tabletu, na którym można zainstalować system iPadOS 26. Czyli takich samych, z których korzystamy my.

Piotr Grabiec
26.02.2026 19:00
Tagi: AppleCyberbezpieczeństwoiPadiPhoneNATO
