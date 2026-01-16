REKLAMA
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida

Apple chce zapewnić większą bezpieczeństwo wiadomości wysyłanych na Androida. Kolejne wersja systemu iOS mają przynieść ważną zmianę w szyfrowaniu.

Albert Żurek
Składany iPhone z Touch ID
Apple zapewnia wysoki stopień zabezpieczeń podczas wysyłania wiadomości między iPhone’ami za sprawą wbudowanego komunikatora iMessage. W usłudze stosuje szyfrowanie z ochroną przeciwko komputerom kwantowym. Od niedawna wprowadzono też wsparcie dla RCS z Androida, któremu jednak brakuje tego bezpieczeństwa. 

Przesyłanie wiadomości między iPhonem a Androidem zyska na bezpieczeństwie

W marcu ubiegłego roku GSMA - organizacja zrzeszająca operatorów sieci komórkowych - ogłosiła specyfikację nowej wersji RCS (Rich Communication Services) 3.0. Można stwierdzić, że jest to następca SMS-ów, który umożliwia wysyłanie dłuższych wiadomości, plików o większym rozmiarze, wiadomości głosowych czy reakcji, tak jak w klasycznych komunikatorach.

RCS dostępny jest na telefonach z Androidem u wybranych operatorów - w Polsce większość firm telekomunikacyjnych go obsługuje. Rozwiązanie jednak do niedawna wiązało się z brakiem wsparcia dla iPhone’ów, które korzystają z własnego iMessage. Czyli wysyłając RCS-a do posiadacza telefonu Apple’a, przychodził zwykły SMS. 

W iOS 18 wszystko się zmieniło i od tej wersji standardy są się w stanie komunikować. Obecnie wiąże się to z ograniczeniem - komunikacji iMessage i RCS brakuje szyfrowania end to end. W rezultacie nasze wiadomości w teorii mogą zostać łatwo odczytane. Wersja 3.0 RCS sprawia jednak, że Apple zobowiązał się do wprowadzenia wsparcia bezpiecznej komunikacji między systemami. 

Z nowych informacji wynika, że bezpieczne międzyplatformowe wiadomości RCS między iPhone’ami i Androidem mogą być kwestią przyszłych wersji systemu. Pewien użytkownik serwisu X zauważył, że w iOS 26.3 Beta 2 przygotowano podwaliny dla wsparcia szyfrowania E2EE. Podczas sprawdzania pakietów operatorów znaleziono bowiem nowe ustawienia umożliwiające firmom telekomunikacyjnym włączenie szyfrowanie dla międzyplatformowego RCS.

Obecnie nad wsparciem rozwiązania pracują francuscy operatorzy komórkowi. Żadna firma jeszcze nie aktywowała bezpieczniejszych wiadomości między platformami. Widać jednak ruchy w tym zakresie, wobec czego oczekuje się rychłego wdrożenia przez Apple’a wsparcia szyfrowania E2EE podczas komunikowania się z telefonami z Androidem.

W Polsce możemy jednak na to nieco dłużej poczekać

W sierpniu ubiegłego roku żaden polski operator nie wspierał obsługi wiadomości RCS przez iPhone’y. Pamiętajmy, że nawet jeśli Apple wprowadzi możliwość bezpiecznego wymieniania wiadomości między systemami, ważną rolę mają też firmy telekomunikacyjne.

Miejmy nadzieję, że bezpieczniejsze wiadomości zachęcą operatorów do wprowadzenia wsparcia RCS dla iPhone'ów.

Albert Żurek
16.01.2026 20:16
