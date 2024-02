Tak Apple przygotował się na przyszłość. Nadchodzą nowe, potężniejsze zabezpieczenia

Nie można zaprzeczyć temu, że Apple stosuje jedne z najlepszych (jak nie najlepsze) metody, które zapewniają bezpieczeństwo posiadaczom iPhone’ów. Nawet największe, najbardziej znane organizacje rządowe, które zwalczają przestępczość mają ogromne problemy ze złamaniem zabezpieczeń iPhone’ów, które należą do poważnych przestępców. Oczywiście to nie tak, że FBI nigdy w historii nie dokonało złamania zabezpieczeń - bo to miało miejsce. Jest to po prostu niezwykle trudne, ale świadczy o tym, że poziom bezpieczeństwa jest na najwyższym poziomie. Zabezpieczona jest również usługa iMessage, która ma zyskać jeszcze potężniejsze rozwiązania.