/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Poradniki
  3. Smartfony - Poradniki

Jak odblokować iPhone'a bez kodu? Poradnik krok po kroku

Zastanawiasz się, jak odblokować iPhone'a, gdy zapomniałeś kodu lub ekran został zablokowany? Istnieje kilka skutecznych sposobów, które pomogą ci odzyskać dostęp do urządzenia.

Malwina Kuśmierek
jak odblokować Iphone
REKLAMA

Choć codzienne odblokowywanie iPhone'a to zwykle kwestia przyłożenia palca do czytnika Touch ID lub spojrzenia w obiektyw Face ID, sytuacja komplikuje się, gdy zapomnimy kodu lub telefon zablokuje się po zbyt wielu błędnych próbach. Wtedy pojawia się pytanie: jak odblokować zablokowanego iPhone'a?

W tym poradniku przedstawiamy sprawdzone metody, krok po kroku, zarówno z wykorzystaniem komputera, jak i bez niego, abyś mógł szybko i bezpiecznie przywrócić pełne działanie iPhone'a.

REKLAMA

Z tego artykułu dowiesz się:

REKLAMA

Odblokowywanie ekranu w iPhonie. Jak to zrobić?

Po pewnym czasie, zależnym od ustawień użytkownika, iPhone automatycznie wygasza i blokuje ekran. Istnieje kilka sposobów - zależnych od modelu iPhone - żeby go odblokować.

Odblokowywanie ekranu w najnowszych iPhone'ach

Pierwszym i najprostszym sposobem jest wzięcie telefonu w dłoń i wciśnięcie przycisku bocznego, który wybudzi telefon.

iPhone
Pozycja przycisku, który odblokowywuje ekran iPhone'a, DenPhotos / Shuttertock

Odblokowywanie ekranu w starszych iPhone'ach

W przypadku iPhone'ów 5 (i starszych) oraz iPhone'a SE 1 generacji należy wcisnąć przycisk Uśpienie, który znajduje się nad ekranem lub przycisk Początek znajdujący się u dołu ekranu. Począwszy od iPhone'a 6, przycisk Uśpienie przeniesiono na bok urządzenia.

Odblokowujące ekran przyciski iPhone. Po lewej: górny przycisk Uśpienie. Po prawej: dolny przycisk Początek

W wybranych modelach iPhone'a można wybudzić urządzenie również poprzez podniesienie go lub stuknięcie ekranu.

Następnie należy odblokować telefon za pomocą jednej z ustawionych metod blokady ekranu. Zależnie od modelu i preferencji użytkownika może to być Touch ID, Face ID lub kod. W przypadku zbyt dużej liczby prób urządzenie zablokuje się.

W następnej części artykułu skupimy się nad tym, co zrobić w takiej sytuacji - jak odblokować zablokowanego iPhone'a.

Zobacz także: Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób

iPhone jest zablokowany. Jak go odblokować bez kodu?

Jeżeli na ekranie urządzenia widzisz komunikat iPhone jest zablokowany, istnieje kilka metod odblokowania go nawet bez znania kodu. Jednocześnie wszystkie z nich - ze względu na wbudowane zabezpieczenia iPhone'a - wiążą się z utratą danych.

Odblokowywanie iPhone'a bez kodu za pomocą komputera

Aby odblokować iPhone'a bez kodu za pomocą komputera będziesz potrzebować komputera z systemem Mac lub Windows (w wersji 10 lub nowszej) z zainstalowanym oprogramowaniem iTunes.

Jak odblokować iPhone'a za pomocą komputera? Instrukcja krok po kroku

  1. Wyłącz iPhone'a,
  2. Uruchom iPhone'a w trybie awaryjnym,
  3. Na komputerze, w aplikacji iTunes znajdź iPhone,
  4. Z wyświetlonych na ekranie opcji wybierz Odtwórz,
  5. Poczekaj, aż aplikacja ukończy konfigurowanie urządzenia,
  6. Odłącz iPhone'a od komputera.

Uruchomienie trybu awaryjnego w iPhone'ach wykonasz w następujący sposób:

  • SE 2. i 3. generacji, 8, 8 Plus, X i nowsze: podczas podłączania do komputera szybko przyciśnij przycisk boczny.
  • 7 i 7 Plus: podczas podłączania do komputera szybko przyciśnij przycisk zmniejszania głośności.
  • SE 1. generacji, 6s oraz starsze: podczas podłączania do komputera szybko przyciśnij przycisk Początek.

O uruchomieniu trybu awaryjnego dowiesz się z ekranu iPhone'a - na czarnym ekranie wyświetli się biała ikona komputera i kabla.

Odblokowywanie iPhone'a bez komputera

Inną możliwością jest skorzystanie z innego urządzenia z dostępem do komputera - iPhone'a, iPada lub dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową. Ponadto ta funkcja wymaga, aby przed zablokowaniem iPhone miał aktywowaną aplikację Znajdź.

Jak odblokować iPhone'a bez komputera? Instrukcja krok po kroku

  1. Na urządzeniu pomocniczym (drugim iPhone lub iPadzie) zainstaluj aplikację Znajdź lub (na innych urządzeniach) przejdź do witryny iCloud.com
  2. Zaloguj się do aplikacji Znajdź lub iCloud.com z użyciem Apple ID z zablokowanego iPhone'a
  3. Na liście urządzeń znajdź i wybrać z listy zablokowanego iPhone'a.
  4. Następnie wybierz opcję Wymaż.

Więcej przydatnych porad dotyczących iPhone'a na Spider's Web:

REKLAMA

Zdjęcie główne: DenPhotos / Shutterstock.com

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
12.08.2025 13:37
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
13:30
Takich PSZOK-ów jeszcze nie było. Dadzą nowe życie zużytym rzeczom
Aktualizacja: 2025-08-12T13:30:45+02:00
12:57
Drastyczny skok produkcji pocisków w Polsce. Pokazali, ile było i ile będzie
Aktualizacja: 2025-08-12T12:57:38+02:00
12:43
UOKiK zajął się Booking.com. Jeśli korzystałeś, dostaniesz rekompensatę
Aktualizacja: 2025-08-12T12:43:37+02:00
12:25
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na Messengerze? Jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-12T12:25:30+02:00
11:56
Jaka jest największa liczba? To skomplikowane bardziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-12T11:56:25+02:00
10:57
Podał przy kasie kod Blik i zapłacił za nieswoje zakupy. Jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-08-12T10:57:25+02:00
10:32
Perseidy 2025 - jak uchwycić spadające gwiazdy smartfonem? Sprawdzone wskazówki
Aktualizacja: 2025-08-12T10:32:06+02:00
10:01
To może być koniec oszukańczych reklam na Facebooku. Ale gigant jak zwykle przycwaniaczył
Aktualizacja: 2025-08-12T10:01:17+02:00
9:09
Roboty sprzątające kojarzyły się z tą firmą. iRobot ma potężne kłopoty
Aktualizacja: 2025-08-12T09:09:05+02:00
8:28
Zmiana zasad dotyczących powerbanków w tych samolotach. Musisz to wiedzieć, zanim polecisz
Aktualizacja: 2025-08-12T08:28:10+02:00
7:58
Muskowi odjechał nie peron, ale cała stacja. Nie może pogodzić się z porażką
Aktualizacja: 2025-08-12T07:58:26+02:00
7:19
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 100 zł
Aktualizacja: 2025-08-12T07:19:42+02:00
7:00
Niektórzy mówią wprost. Pomysł Microsoftu to... idiotyzm
Aktualizacja: 2025-08-12T07:00:00+02:00
6:41
Służby używają dziurawego systemu. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-08-12T06:41:00+02:00
6:31
Były dyrektor Google’a: "Big Tech kłamie, oczywiście że AI zabierze wam pracę, moją też"
Aktualizacja: 2025-08-12T06:31:00+02:00
6:21
Drukują części do rakiet. Zbiornik z tytanu przeszedł ekstremalny test
Aktualizacja: 2025-08-12T06:21:00+02:00
6:11
Polacy odkryli najstarsze ślady kręgowców na lądzie. Historia ewolucji do zmiany
Aktualizacja: 2025-08-12T06:11:00+02:00
21:45
iPhone'a 17 jeszcze nie ma, a już sprzedają podróbki. Uważaj na takie oferty
Aktualizacja: 2025-08-11T21:45:28+02:00
21:15
Kupił najpotężniejszą kartę graficzną na rynku. Dostał... pustą obudowę
Aktualizacja: 2025-08-11T21:15:53+02:00
20:55
Apple szykuje laptopa jak smartfon. Cena robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-11T20:55:52+02:00
20:31
Uchwycono ogromną planetę blisko Ziemi. Pierwsze takie ujęcie w historii
Aktualizacja: 2025-08-11T20:31:21+02:00
19:48
Twój komputer ostatnio zwolnił? Znamy winowajcę - to przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-11T19:48:01+02:00
19:15
Apple znów miesza. Szkła ochronne zdradzają rozmiary iPhone’a 17
Aktualizacja: 2025-08-11T19:15:19+02:00
18:32
Układ w sprawie układów. Czegoś takiego branża jeszcze nie widziała 
Aktualizacja: 2025-08-11T18:32:26+02:00
18:04
AirTag w świetnej promocji na polskim Amazonie. Kupiłem komplet
Aktualizacja: 2025-08-11T18:04:28+02:00
17:16
To niesamowite. Nagrano moment pęknięcia ziemi podczas trzęsienia
Aktualizacja: 2025-08-11T17:16:39+02:00
16:50
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 1000 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T16:50:31+02:00
16:39
Samsung widzi twój bałagan w przeglądarce. I zrobi z tym porządek
Aktualizacja: 2025-08-11T16:39:45+02:00
16:01
Od tego wyroku zależy, kto wygra. My czy algorytmy
Aktualizacja: 2025-08-11T16:01:03+02:00
15:45
Apple szykuje nową Siri. W końcu będzie miała sens
Aktualizacja: 2025-08-11T15:45:01+02:00
15:30
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 500 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T15:30:27+02:00
14:53
Pozywa Microsoft, bo nie chce wyrzucać dwóch laptopów. I może mieć rację
Aktualizacja: 2025-08-11T14:53:18+02:00
14:28
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T14:28:15+02:00
13:52
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T13:52:22+02:00
13:43
Idziesz zrealizować receptę, a ktoś oddaje puste opakowania. Farmaceuci wkurzeni
Aktualizacja: 2025-08-11T13:43:44+02:00
12:50
Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję
Aktualizacja: 2025-08-11T12:50:22+02:00
11:47
Tak Rosjanie zakłócają GPS. Źródłem jest baza oddalona 60 km od Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T11:47:21+02:00
11:28
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-08-11T11:28:20+02:00
10:33
Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić
Aktualizacja: 2025-08-11T10:33:43+02:00
9:59
Zwroty z AliExpress ujawniają dane Polaków. Twoje też
Aktualizacja: 2025-08-11T09:59:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA