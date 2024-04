Jak cofnąć iMessage i jak edytować wysłaną wiadomość z iPhone’a i nie tylko? Poradnik

Pospieszyłeś się z wysłaniem wiadomości i zastanawiasz się teraz w pocie czoła, jak cofnąć iMessage? Jest sposób na to, aby zmienić lub całkowicie usunąć jej treść i to zanim odbiorca ją zobaczy. Można to zrobić na telefonach iPhone, tabletach iPad, komputerach Mac i zegarkach Apple Watch. Sprawdź, jak oszczędzić sobie stresu.