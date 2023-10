Ten zielony bąbel oznacza „gorsze urządzenie”. Teraz Google i Samsung idą na wojnę z Apple'em

Wojna o dymki trwa od dłuższego czasu. Korzystając z iPhone'ów, wiadomości wysyłane do innych użytkowników telefonów Apple'a wyświetlają się jako niebieskie dymki, chaty czy też bąble, jak to ktoś może określić. W przypadku wiadomości wysyłanych do użytkowników telefonów innych marek, dymki mają kolor zielony, co odbierane jest negatywnie przez posiadaczy iPhone'ów. Uważają oni, że ich rozmówca ma „gorsze urządzenie”, które nie obsługuje wszystkich funkcji i nie działa na nim np. FaceTime (wideo połączenia Apple'a).



Teraz Samsung, we współpracy z Google'em, wykorzystują te różnice, aby wywrzeć nacisk na firmę Tima Cooka.