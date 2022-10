Apple przestanie dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Będzie ważna zmiana w iMessage

Apple również od lat uparcie odmawia implementacji standardu RCS, który na dobre położyłby kres temu rozwarstwieniu społecznemu i umożliwił obopólną komunikację użytkownikom dowolnych platform. Do zastosowania tej technologii szczególnie mocno nakłania firmę Tima Cooka Google, który ostatnio odpalił szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. Niestety nic nie wskazuje na to, by odniosła ona jakiś skutek. Apple tak łatwo nie odda najważniejszego ze swoich kluczy do złotej klatki.