Sprawdzają ekstremalne scenariusze. Tak astronauci Artemis 2 uciekną z rakiety

Choć każdy start kosmiczny planowany jest z chirurgiczną precyzją, NASA nie pozostawia niczego przypadkowi.

Marcin Kusz
Tak będą uciekać z rakiety. NASA sprawdza różne scenariusze
Załoga misji Artemis 2 ćwiczyła niedawno awaryjne opuszczanie rakiety w warunkach zbliżonych do rzeczywistego zagrożenia. To część strategii, która może zadecydować o ich życiu.

Astronauci Artemis 2 testują procedury ewakuacyjne

Zbliżająca się misja Artemis 2, czyli pierwszy załogowy lot w ramach nowego programu eksploracji Księżyca, nabiera tempa. Załoga przeszła właśnie serię nocnych prób w Kennedy Space Center na Florydzie. Celem było przećwiczenie scenariuszy awaryjnych, które mogłyby wydarzyć się tuż przed startem lub podczas przygotowań do niego.

Podczas prób astronauci ubrani w skafandry przemieścili się z budynku operacyjnego do kompleksu startowego LC-39B, symulując m.in. odwołanie startu oraz konieczność natychmiastowej ewakuacji. Tego rodzaju próby pozwalają nie tylko udoskonalić logistykę, ale też zapewnić psychiczne przygotowanie załogi na sytuacje kryzysowe.

Kosmiczne kosze ratunkowe – jak wygląda plan awaryjny?

W przypadku rzeczywistego zagrożenia, gdy załoga znajdowałaby się już na szczycie platformy startowej, bardzo duże znaczenie ma błyskawiczne opuszczenie rakiety. NASA przygotowała na tę okoliczność specjalny system ratunkowy – kosze transportowe poruszające się po stalowych linach, które błyskawicznie zjeżdżają z wieży startowej w kierunku bezpiecznej strefy na obrzeżach platformy.

Jak czytamy na łamach Space, astronauci przeszli próbę wejścia i wyjścia z tych koszy wewnątrz budynku montażowego VAB, a następnie zostali przewiezieni do miejsc docelowych symulowanej ewakuacji. Całość działań przeprowadzono w pełnym ekwipunku, by oddać jak najwierniej warunki rzeczywistego startu.

Przygotowanie na każdą ewentualność

Przeprowadzona próba generalna odbyła się nocą, co pozwoliło zespołowi ocenić skuteczność procedur w warunkach ograniczonej widoczności. To kolejny krok w stronę pełnej gotowości do misji Artemis 2, której start planowany jest najwcześniej na luty 2026 r. Choć początkowo misja miała wystartować 2 lata wcześniej, opóźnienia związane m.in. z kapsułą Orion i jej osłoną termiczną zmusiły NASA do rewizji harmonogramu.

Wcześniej, podczas misji Artemis 1, bezzałogowa kapsuła powróciła na Ziemię z uszkodzoną powierzchnią. Skłoniło to inżynierów do przeprojektowania niektórych rozwiązań. Dopiero po ich wdrożeniu możliwe było przejście do kolejnej fazy programu.

Bezpieczeństwo ważniejsze niż tempo

Próby ewakuacyjne mogą wydawać się tylko formalnością, jednak w rzeczywistości są jednym z najważniejszych elementów przygotowań do lotu. Symulacje pokazują, że nawet sekundy opóźnienia mogą zaważyć na życiu całej załogi. Dla NASA to znak, że nie tylko sam lot ma znaczenie, ale też pełna kontrola nad każdym możliwym scenariuszem – od startu, aż po ewentualną ewakuację.

To, że ćwiczenia przeprowadzono z tak dużym zaangażowaniem, pokazuje, jak bardzo bezpieczeństwo astronautów stawiane jest na pierwszym miejscu. I choć na zdjęciach dominują uśmiechy i profesjonalizm, to za kulisami widać ciężką pracę i gotowość na każdą, nawet najmniej prawdopodobną sytuację.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: NASA

Marcin Kusz
22.08.2025 18:39
