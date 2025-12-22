Nowy laptop Lenovo rodem z sci-fi. Czegoś takiego jeszcze nie było

Ładowanie...

Po udanym debiucie ThinkBooka Plus Gen 6 Rollable - urządzenia, które udowodniło, że rozwijane ekrany mają sens w sprzęcie profesjonalnym - producent idzie o krok dalej. A właściwie o kilka kroków, o czym jako pierwszy doniósł WindowsLatest.

Nadchodzi ThinkPad Rollable XD Concept: laptop, który nie tylko rozwija ekran w zupełnie nowy sposób, ale też odsłania swoje wnętrze dzięki transparentnemu panelowi Corning Gorilla Glass Victus 2. To sprzęt, który wygląda tak, jakby przyjechał na CES prosto z planu Blade Runnera.

Ekran, który rośnie w górę. I obudowa, która staje się wyświetlaczem

ThinkPad Rollable XD

W trybie kompaktowym mamy klasyczne 13,3 cala. Po rozwinięciu - pełne 16 cali, czyli ponad 50 proc. więcej przestrzeni roboczej. To ogromna różnica dla każdego, kto pracuje z dokumentami, kodem, arkuszami czy projektami graficznymi.Finalnie rozwinięty ekran jest nieco mniejszy niż w ThinkBooku Plus Gen 6 Rollable (o 0,7 cala), ale rekompensuje to zupełnie inną filozofią użytkowania.

Największe wow pojawia się jednak z tyłu. Lenovo wspólnie z Corningiem stworzyło przezroczysty panel Gorilla Glass Victus 2, pod którym widać fragment zwiniętego ekranu OLED. Gdy laptop jest zamknięty ten tylny panel działa jak drugi wyświetlacz - pokazuje powiadomienia, kalendarz, statusy aplikacji, a nawet interfejs firmowego chatbota AI.

Lenovo określa to jako contextual intelligent devices - urządzenia świadome kontekstu, które potrafią wyświetlać informacje wtedy, kiedy ich potrzebujesz, i tam, gdzie ich potrzebujesz.

Dwustronny ekran zmienia sposób pracy. Multitasking w nowej formie

ThinkPad Rollable XD to w praktyce dwa ekrany w jednym urządzeniu:

główny, rozwijany do 16 cali,

oraz dodatkowy, widoczny przez transparentny panel na obudowie.

ThinkPad Rollable XD

To otwiera zupełnie nowe scenariusze pracy. Możesz:

pracować na głównym ekranie w trybie tabletu,

a na tylnej stronie wyświetlać kontekstowe dane, powiadomienia, timer, notatki,

albo… zamienić laptop w cyfrowy szyld, prezentując logo firmy, grafikę, animację czy informacje dla współpracowników.

Lenovo pozwala na interakcję z tym tylnym ekranem. Można wykonywać gesty dotykowe, wydawać polecenia głosowe, uruchamiać aplikacje czy zmieniać tryby pracy bez otwierania laptopa.

Cena? Przygotuj portfel. I to gruby

Jeśli liczysz na przystępny sprzęt, to… nie ten adres. Poprzedni model, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, startował od 3299 dol. ThinkPad Rollable XD Concept jest bardziej zaawansowany, bardziej skomplikowany technicznie, wyposażony w dodatkowy wyświetlacz i wykonany z droższych materiałów. Realistycznie można zakładać, że cena zbliży się do 5000 dol. w podstawowej konfiguracji - o ile urządzenie w ogóle trafi do sprzedaży. Lenovo pokaże ThinkPada Rollable XD na CES 2026. Prototypy istnieją, technologia działa, a firma ma historię wprowadzania swoich konceptów do sprzedaży. Ale to wciąż concept device.

Czy będzie drogi? Oczywiście. Czy będzie dla każdego? Absolutnie nie. Czy może zmienić sposób, w jaki myślimy o laptopach? Jak najbardziej.

Maciej Gajewski 22.12.2025 06:13

