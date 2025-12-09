Logo
Gamingowy laptop z rolowanym ekranem. W Lenovo zwariowali, kocham to

W świecie laptopów widzieliśmy już wszystko: składane ekrany, dwa wyświetlacze, 3D bez okularów. A jednak Lenovo szykuje coś, co przebija nawet te eksperymenty.

Maciej Gajewski
Legion Pro Rollable
Lenovo ma już za sobą pierwsze komercyjne podejście do rolowanych komputerów - ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, zaprezentowany na CES 2025 jako pierwszy na świecie rolowany PC. Teraz ta technologia trafia do segmentu, w którym Lenovo czuje się jak ryba w wodzie: do gamingowej serii Legion.

Co to właściwie jest Legion Pro Rollable?

Według przecieków, do których dotarł serwis Windows Latest, Legion Pro Rollable to pełnoprawny laptop z serii Legion, wyposażony w ekran POLED, który… roluje się w bok. W trybie złożonym wygląda jak klasyczny, nieco grubszy notebook dla graczy. Niespodzianka kryje się w pokrywie: nadmiar matrycy jest zwinięty po bokach i ukryty wewnątrz ramek. Po naciśnięciu przycisku silniki uruchamiają prowadnice, które wysuwają ekran na boki, rozwijając go do proporcji 21:9.  Efekt? Jeden, szeroki, płaski wyświetlacz bez żadnych przerw - przenośny ultrawide w formacie laptopa.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable był pierwszym laptopem z rolowanym ekranem, który rozwijał się pionowo - z 14 do 16,7 cala. Format idealny do Excela, kodowania i pracy biurowej.  Lenovo musiało wtedy rozwiązać kilka poważnych problemów inżynieryjnych: stworzyć silnikowy mechanizm zwijania panelu,  zastosować elastyczny POLED odporny na tysiące cykli,  opracować ramę napinającą, która utrzymuje ekran idealnie płasko i wdrożyć firmware bezpieczeństwa, który zatrzymuje mechanizm w razie blokady.  To nie był pokazowy prototyp - to był produkt z komponentami gotowymi do produkcji. 

Legion Pro Rollable

Legion Pro Rollable bazuje na tej technologii, ale zmienia filozofię: zamiast pionowego ekranu dla korpo dostajemy poziomy ultrawide dla graczy, twórców i entuzjastów.

Co już wiemy, a czego nadal nie

Na tym etapie przeciek jest konkretny, ale niepełny. Wiemy, że:

  • to będzie Legion Pro Rollable, 
  • ekran rozwija się horyzontalnie do 21:9, 
  • na pokładzie znajdzie się Intel Core Ultra, 
  • system to Windows 11 z dedykowanym klawiszem Copilot, 
  • ekran ma mieć co najmniej 120 Hz, 
  • premiera nastąpi na początku 2026 r., najpewniej na CES. 

Nie wiemy jeszcze:

  • dokładnej przekątnej - mówi się o 14-16 calach, 
  • GPU - brak informacji, choć Legion Pro bez RTX-a byłby dziwny, 
  • wariantów z AMD - na razie tylko Intel, 
  • szczegółów dotyczących TGP, chłodzenia i baterii - a to kluczowe przy takiej konstrukcji. 
Można zakładać, że sprzęt celuje w segment premium - zarówno cenowo, jak i wydajnościowo.

Z punktu widzenia zdrowego rozsądku Legion Pro Rollable to fanaberia: skomplikowany mechanizm, nieoczywista trwałość, potencjalne problemy serwisowe i zapewne bardzo wysoka cena. Ale z punktu widzenia entuzjasty - to jest właśnie ten rodzaj sprzętu, dla którego kochamy branżę PC.

Maciej Gajewski
09.12.2025 18:36
