Elektryczne busy miały zmienić wszystko. Na razie zostają konie

Miało być nowocześnie, ekologicznie i z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, ale na wielkie zmiany w Tatrach przyjdzie nam jeszcze poczekać. Choć zapowiedzi brzmiały ambitnie, a luty przyniósł przełomowe porozumienie, dziś już wiemy, że od początku 2026 r. na drodze do Morskiego Oka nie zobaczymy floty elektrycznych busów zastępujących tradycyjne zaprzęgi konne.

Bogdan Stech
Miało być nowocześnie, ekologicznie i z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, ale na wielkie zmiany w Tatrach przyjdzie nam jeszcze poczekać. Choć zapowiedzi brzmiały ambitnie, a luty przyniósł przełomowe porozumienie, dziś już wiemy, że od początku 2026 r. na drodze do Morskiego Oka nie zobaczymy floty elektrycznych busów zastępujących tradycyjne zaprzęgi konne.
W lutym tego roku podpisano głośne porozumienie pomiędzy dyrekcją TPN, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, samorządami oraz przedstawicielami fiakrów. Zakładało ono, że wozy konne będą kursować tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza, czyli w mniej stromym fragmencie trasy. Dalej, na najbardziej wymagającym odcinku do Morskiego Oka, turystów miały wozić busy elektryczne.

Od początku 2026 r. droga miała wyglądać zupełnie inaczej. Ciszej, nowocześniej i z mniejszym obciążeniem dla koni. Problem w tym, że do realizacji tego planu potrzeba floty aż 20 pojazdów elektrycznych. Na dziś… są cztery.

Ambitne porozumienie i szybkie zderzenie z rzeczywistością

Park podtrzymuje potrzebę wprowadzenia zmian, jednak ich realizacja jest uzależniona od wielu czynników – tłumaczy PAP Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak dodaje, nie istnieje obecnie żaden harmonogram zakupu ani dostaw kolejnych busów.

Co więcej, resort klimatu nie zamierza bezpośrednio finansować następnych pojazdów. TPN musi sam aplikować o środki, czekając na ogłoszenie naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A skoro nie ma konkursu, nie ma też pieniędzy. A skoro nie ma pieniędzy nie ma busów.

TPN potwierdza wprost: do końca roku liczba elektrycznych busów na trasie na pewno się nie zwiększy. Podpisany w lutym list intencyjny nie zawierał konkretnych terminów wdrożenia zmian, więc formalnie nic nie blokuje utrzymania obecnego modelu.

To oznacza jedno: od stycznia 2026 r. fiakrzy nie skrócą trasy przejazdu. Transport konny nadal będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, czyli na pełnym odcinku od Polany Palenicy aż do Włosienicy, tuż pod Morskim Okiem.

Fiakrzy zostają. I nie zamierzają znikać

Sami wozacy nie kryją, że nie zamierzają schodzić z trasy. Wręcz przeciwnie – podkreślają, że zainteresowanie przejazdami zaprzęgami wciąż jest bardzo duże.

Zostajemy na trasie. Jak pokazał ostatni sezon wakacyjny, turyści chcą i bardzo chętnie korzystają z usług fiakrów, także jesteśmy nadal potrzebni – mówi PAP Andrzej Mąka, szef wozaków z Morskiego Oka. Jak dodaje, planowane jest podpisanie aneksu do umowy z dyrekcją parku na kolejne miesiące przyszłego roku.

Na trasie do Morskiego Oka pracuje dziś ponad 300 koni. Dla wielu turystów przejazd wozem to nie tylko środek transportu, ale też element "tatrzańskiego doświadczenia", coś, co pamięta się latami

Zawarte w lutym porozumienie wciąż formalnie obowiązuje. Zakładało ono nie tylko zakup 16 dodatkowych busów, ale też nowe role dla fiakrów, którzy mieli zostać zaangażowani w obsługę transportu elektrycznego. Wozy konne miały pełnić funkcję atrakcji turystycznej na krótszym, mniej stromym odcinku drogi.

Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że projekt utknął między deklaracjami a realiami finansowymi.

26.12.2025 16:30
Tagi: Samochody elektrycznetatryzwierzęta
