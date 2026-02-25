Samsung Galaxy S26 Ultra kontra najlepsze Androidy. Starcie tytanów

Ładowanie...

Samsung przede wszystkim konkuruje z Apple'em i jego iPhone’ami, natomiast producenci telefonów z Androidem też już wcześniej zdążyli wprowadzić własne sztandarowe modele do sprzedaży. Wciąż na polskim rynku brakuje propozycji kilku znaczących graczy - m.in. Xiaomi 17 Ultra, lecz to kwestia czasu. Obecnie Samsung ma kilku bezpośrednich konkurentów.

Samsung Galaxy S26 Ultra to król Androida z funkcją, której nikt nie ma

Samsung Galaxy S26 Ultra to sztandarowy smartfon z krwi i kości. Cena urządzenia zaczyna się od 6499 zł. Mówimy zatem o urządzeniu z najwyższej półki cenowej, które nie powinno mieć sobie równych pod względem możliwości. Specyfikacja telefonu prezentuje się następująco:

ekran: 6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, rozdzielczość 3120 × 1440 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz, funkcja prywatności ekranu;

procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 3 nm;

pamięć: 12 lub 16 GB operacyjna, 256, 512 GB lub 1 TB na pliki;

aparat: główny 200 Mpix f/1.4, szeroki 12 Mpix f/2.2, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu, teleobiektyw 50 Mpix f/2.9 o 5-krotnym zbliżeniu, przedni 12 Mpix;

akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 60 W, ulepszone bezprzewodowe;

wodoszczelność: IP68,

system: Android 16, One UI 8.5;

wymiary: 163,6 × 78,1 × 7,9 mm,

masa: 214 g.

Smartfon otrzymał kilka pomniejszych zmian względem bezpośredniego poprzednika - wydajniejszy procesor Snapdragon, jaśniejszy obiektyw główny oraz teleobiektyw czy szybsze ładowanie przewodowe i bezprzewodowe. Najbardziej istotną zmianą w urządzeniu jest jednak funkcja prywatności ekranu, która pozwala ograniczać kąty widzenia wyświetlacza dla osób patrzących na nasz telefon z boku lub przez ramię.

Dzięki temu mamy pewność, że nikt nie czyta naszych wiadomości lub powiadomień. Opcja jest kompleksowa i pozwala zarządzać ukrywaniem poszczególnych elementów na ekranie. Użytkownik może ukryć np. tylko sekcję powiadomień, cały wyświetlacz oraz całkowicie wyłączyć nową funkcję prywatności. Opcja nie wpływa też na kolory, jasność czy ogólną jakość wyświetlanego obrazu.

Honor Magic 8 Pro - Face ID na Androidzie

W podobnej cenie do S26 Ultra znajdziemy Honora Magic 8 Pro. To sprzęt, który w wersji 12/512 GB kosztuje 5799 zł i również jest najlepszym modelem tego producenta. Specyfikacja smartfona obejmuje:

ekran: 6,71 cala, LTPO OLED, rozdzielczość 2808 × 1256 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 6000 nitów;

procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki;

aparat: główny 50 Mpix f/1.6, szeroki 50 Mpix f/2.0, teleobiektyw 200 Mpix f/2.6 o 3,7-krotnym zbliżeniu, przedni 50 Mpix;

akumulator: 6270 mAh, ładowanie przewodowe 100 W, bezprzewodowe 80 W;

wodoszczelność: IP68, IP69, IP69K,

system: Android 16, Magic OS 10;

wymiary: 161,15 × 75 × 8,32 mm,

masa: 219 g.

Propozycja Honora wyróżnia się na tle Samsunga lepszą baterią o ponad 1270 mAh oraz znacznie szybszym ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym do 100 W. W urządzeniu znalazło się także wykrywanie twarzy wykorzystujące dodatkowy czujnik laserowy podobne do Face ID, dzięki któremu można się np. logować do aplikacji bankowych zamiast korzystać ze skanera palca.

Samsung natomiast wygrywa liczbą aparatów na tylnym panelu, ponieważ oprócz zwykłego teleobiektywu o 3-krotnym zbliżeniu zapewnia też drugi moduł o wyższym 5-krotnym zbliżeniu. Patrząc na specyfikację trudno powiedzieć, który sprzęt zaoferuje lepsze możliwości fotograficzne.

Oppo Find X9 Pro - 1000 zł tańszy

Oppo również jest w stanie konkurować z Samsungiem dzięki swojemu modelowi Find X9 Pro. Smartfon kosztuje 5499 zł, jest zatem istotnie tańszy (o 1000 zł) od Samsunga. W tej cenie oferuje:

ekran: 6,78 cala, AMOLED, rozdzielczość 2772 × 1272 piksele, odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 3600 nitów;

procesor: MediaTek Dimensity 9500;

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki;

aparat: główny 50 Mpix f/1.5, szeroki 50 Mpix f/2.0, teleobiektyw 200 Mpix f/2.1 o 3-krotnym zbliżeniu, przedni 50 Mpix;

akumulator: 7500 mAh, ładowanie przewodowe 80 W, bezprzewodowe 50 W;

wodoszczelność: IP68, IP69, IP69K,

system: Android 16, ColorOS 16;

wymiary: 161,2 × 76,4 × 8,25 mm,

masa: 224 g.

Największą różnicę w urządzeniu stanowi procesor - w Find X9 Pro zastosowano najlepszy model MediaTeka zamiast Snapdragona. Wydajność Dimensity 9500 stoi jednak na bardzo dobrym poziomie, więc nie powinniśmy zauważyć różnic w codziennym użytkowaniu. Propozycja Oppo jednak niszczy Samsunga pod względem pojemności baterii - w tym modelu zastosowano aż 7500 mAh połączone z szybkim ładowaniem do 80 W.

Pamiętajmy, że oprócz pojemności istotna jest też optymalizacja systemu. Mimo wszystko 150 proc. większy akumulator robi wrażanie. Na papierze pod względem możliwości fotograficznych Oppo przegrywa z Samsungiem. W urządzeniu zastosowano tylko trzy aparaty - jeden teleobiektyw zamiast dwóch. Galaxy S26 Ultra powinien zaoferować lepsze zbliżenia.

Huawei Pura 80 Ultra - fotograficzna walka

Na rynku znajdziemy też propozycję od Huawei. Pura 80 Ultra to bardzo zbliżony do Samsunga cenowo model, który w wersji 12/512 GB kosztuje 5999 zł. Smartfon może pochwalić się niezłą specyfikacją:

ekran: 6,8 cala, OLED, rozdzielczość 2848 × 1276 piksele, odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 2800 nitów;

procesor: Kirin 9020;

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki;

aparat: główny 50 Mpix f/1.6 - f/4.0, szeroki 40 Mpix f/2.2, teleobiektyw 50 Mpix f/2.4, o 3,7-krotnym zbliżeniu optycznym, 12,5 Mpix o zbliżeniu 9,4x, przedni 13 Mpix;

akumulator: 5170 mAh, ładowanie przewodowe 100 W, bezprzewodowe 80 W;

wodoszczelność: IP68, IP69,

wymiary: 163 × 76,1 × 8,3 mm,

masa: 233,5 g.

Huawei Pura 80 Ultra to obecnie jeden z najlepszych smartfonów do zdjęć. W urządzeniu zastosowano ciekawe rozwiązanie polegające na mechanizmie, który dostosowuje system luster w celu zwiększenia lub zmniejszenia przybliżenia optycznego. W teście smartfon wypadł naprawdę bardzo dobrze w różnych warunkach oświetleniowych.

Samsung Galaxy S26 Ultra również powinien zapewnić bardzo dobre możliwości fotograficzne. Bez bezpośredniego porównania trudno powiedzieć, który model będzie lepszy. Należy pamiętać, że w propozycji Huawei brakuje pełnoprawnego nowoczesnego Androida wyposażonego w usługi Google. W Samsungu nie znajdziemy podobnych problemów.

