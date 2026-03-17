Nowa funkcja Whatsappa. Nie musisz mieć konta, żeby rozmawiać

WhatsApp testuje funkcję, która może ułatwić życie tym, którzy są oporni przed założeniem konta w komunikatorze. "Konto gościa" ma pozwolić na czatowanie bez konieczności tworzenia profilu na platformie.

WhatsApp pozwoli pisać bez konta. Nowa funkcja w testach

Jak wyjaśnia serwis WABetaInfo, mechanizm działania opiera się na zaproszeniu wysyłanym w formie linku. Użytkownik WhatsAppa może wygenerować go w sekcji "Zaproś znajomych" lub na dole listy kontaktów. Link można następnie przesłać SMS-em albo udostępnić przez inne aplikacje.

Po jego otwarciu odbiorca zobaczy dwie możliwości: pobranie aplikacji WhatsApp lub kontynuowanie rozmowy jako gość. Wybranie drugiej opcji uruchamia czat w przeglądarce za pośrednictwem WhatsApp Web. Po wejściu w link znajomy musi zaakceptować regulamin usługi, wpisać nazwę użytkownika i dopiero wtedy może wysłać pierwszą wiadomość. Co ważne, z konta gościa można skorzystać jedynie po otrzymaniu wcześniej wspomnianego linku - w każdym innym przypadku osoba bez konta w Whatsappie zostanie poproszona o jego utworzenie.

Choć czat odbywa się bez zakładania konta, komunikator zachowuje szyfrowanie end-to-end. Po rozpoczęciu sesji WhatsApp Web generuje unikalny identyfikator, który służy do utworzenia klucza szyfrującego. Dzięki temu treść wiadomości jest dostępna wyłącznie dla uczestników rozmowy. W interfejsie czatu pojawia się jednak wyraźne oznaczenie "Gość" oraz informacja, że rozmówca nie jest zarejestrowanym użytkownikiem WhatsAppa.

Czaty z gościami mają na razie ograniczony zakres funkcji. Nie obsługują rozmów grupowych, połączeń głosowych ani wideo. Nie można również wysyłać zdjęć, filmów, dokumentów, naklejek czy wiadomości głosowych. Rozwiązanie jest też tymczasowe. Jeśli rozmowa pozostaje nieaktywna przez 10 dni, automatycznie wygasa i aby ją wznowić trzeba wygenerować nowy link zaproszenia. Dodatkowo goście mogą nie otrzymywać powiadomień o nowych wiadomościach, co oznacza konieczność ręcznego sprawdzania rozmowy w przeglądarce.

WABetaInfo podkreśla, że dostęp do rozmowy uzyskuje każda osoba, która otrzyma link zaproszenia. Jeśli więc trafi on do niepowołanej osoby, to właśnie ona może rozpocząć czat jako gość. Aby ograniczyć takie sytuacje, użytkownicy mogą blokować gości w taki sam sposób jak zwykłe konta WhatsAppa.

Póki co konta gości są dostępne wyłącznie w wersji beta komunikatora WhatsApp i nie ma informacji o tym kiedy mogłyby one trafić do stabilnego wydania aplikacji.

Malwina Kuśmierek 17.03.2026 09:34

Malwina Kuśmierek 17.03.2026 09:34

