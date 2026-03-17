Nowa funkcja Whatsappa. Nie musisz mieć konta, żeby rozmawiać

WhatsApp testuje konto gościa, które pozwala rozmawiać bez zakładania profilu w komunikatorze. Wystarczy otworzyć link i rozpocząć rozmowę.

Malwina Kuśmierek
Whatsapp konto gościa
WhatsApp testuje funkcję, która może ułatwić życie tym, którzy są oporni przed założeniem konta w komunikatorze. "Konto gościa" ma pozwolić na czatowanie bez konieczności tworzenia profilu na platformie.

Jak wyjaśnia serwis WABetaInfo, mechanizm działania opiera się na zaproszeniu wysyłanym w formie linku. Użytkownik WhatsAppa może wygenerować go w sekcji "Zaproś znajomych" lub na dole listy kontaktów. Link można następnie przesłać SMS-em albo udostępnić przez inne aplikacje.

Po jego otwarciu odbiorca zobaczy dwie możliwości: pobranie aplikacji WhatsApp lub kontynuowanie rozmowy jako gość. Wybranie drugiej opcji uruchamia czat w przeglądarce za pośrednictwem WhatsApp Web. Po wejściu w link znajomy musi zaakceptować regulamin usługi, wpisać nazwę użytkownika i dopiero wtedy może wysłać pierwszą wiadomość. Co ważne, z konta gościa można skorzystać jedynie po otrzymaniu wcześniej wspomnianego linku - w każdym innym przypadku osoba bez konta w Whatsappie zostanie poproszona o jego utworzenie.

Choć czat odbywa się bez zakładania konta, komunikator zachowuje szyfrowanie end-to-end. Po rozpoczęciu sesji WhatsApp Web generuje unikalny identyfikator, który służy do utworzenia klucza szyfrującego. Dzięki temu treść wiadomości jest dostępna wyłącznie dla uczestników rozmowy. W interfejsie czatu pojawia się jednak wyraźne oznaczenie "Gość" oraz informacja, że rozmówca nie jest zarejestrowanym użytkownikiem WhatsAppa.

Czaty z gościami mają na razie ograniczony zakres funkcji. Nie obsługują rozmów grupowych, połączeń głosowych ani wideo. Nie można również wysyłać zdjęć, filmów, dokumentów, naklejek czy wiadomości głosowych. Rozwiązanie jest też tymczasowe. Jeśli rozmowa pozostaje nieaktywna przez 10 dni, automatycznie wygasa i aby ją wznowić trzeba wygenerować nowy link zaproszenia. Dodatkowo goście mogą nie otrzymywać powiadomień o nowych wiadomościach, co oznacza konieczność ręcznego sprawdzania rozmowy w przeglądarce.

WABetaInfo podkreśla, że dostęp do rozmowy uzyskuje każda osoba, która otrzyma link zaproszenia. Jeśli więc trafi on do niepowołanej osoby, to właśnie ona może rozpocząć czat jako gość. Aby ograniczyć takie sytuacje, użytkownicy mogą blokować gości w taki sam sposób jak zwykłe konta WhatsAppa.

Póki co konta gości są dostępne wyłącznie w wersji beta komunikatora WhatsApp i nie ma informacji o tym kiedy mogłyby one trafić do stabilnego wydania aplikacji.

Więcej na temat aplikacji:

Zdjęcie główne: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
17.03.2026 09:34
Tagi: Komunikatory internetoweWhatsApp
Najnowsze
7:58
Polskie boty to tumany. Nasze modele poległy na testach z języka i kultury polskiej
Aktualizacja: 2026-03-17T07:58:09+01:00
7:00
Samsung szybko uśmiercił ten telefon. Koniec już po 3 miesiącach
Aktualizacja: 2026-03-17T07:00:00+01:00
6:07
PS5 Pro w końcu daje mi frajdę. PSSR 2 robi cuda, a Sony rusza do szarży
Aktualizacja: 2026-03-17T06:07:33+01:00
6:06
Wojsko bierze roboty do służby. "To już nie będą pokazy na niby"
Aktualizacja: 2026-03-17T06:06:04+01:00
6:04
Polska żegna legendarny okręt. "To koniec zimnowojennej epoki"
Aktualizacja: 2026-03-17T06:04:57+01:00
6:03
Rosja przerzuca swoje bombowce. Szykuje się coś grubego
Aktualizacja: 2026-03-17T06:03:47+01:00
22:26
DLSS 5 to masa kontrowersji. Nvidia zmienia gry (i twarze) zamiast je ulepszać
Aktualizacja: 2026-03-16T22:26:06+01:00
22:18
InPost z przełomową funkcją. Zrobisz zakupy w zupełnie nowy sposób
Aktualizacja: 2026-03-16T22:18:03+01:00
20:56
Apple kupuje polską firmę. To wielki dzień dla naszego rynku
Aktualizacja: 2026-03-16T20:56:26+01:00
20:03
Windows 11 z wyczekiwaną zmianą. Brakowało mi tego od lat
Aktualizacja: 2026-03-16T20:03:11+01:00
19:16
Polak rozwiązał kluczowy problem systemu kaucyjnego. Pomoże aplikacja
Aktualizacja: 2026-03-16T19:16:10+01:00
18:51
Cyberpunk 2077 z wielką aktualizacją tylko na PlayStation. Będzie przepięknie
Aktualizacja: 2026-03-16T18:51:29+01:00
18:04
Apple ma plan na iOS 27. Zmiany są, ale nie takie, jakich chcieliście
Aktualizacja: 2026-03-16T18:04:52+01:00
17:15
InPost zmienił regulamin przesyłek. Koniec z paczkami klejonymi na odwal
Aktualizacja: 2026-03-16T17:15:14+01:00
16:51
Polski trotyl podbija świat. Musimy drastycznie podkręcić produkcję
Aktualizacja: 2026-03-16T16:51:32+01:00
15:45
Apple pokazał nowe AirPodsy Max. Są genialne, ale wolę kupić laptopa
Aktualizacja: 2026-03-16T15:45:56+01:00
15:28
Na Bałtyku wyrosły gigantyczne, lodowe góry. Robią piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2026-03-16T15:28:17+01:00
14:46
Słuchawki Samsunga naprawią rozmowy. Koniec z dźwiękiem z mikrofali
Aktualizacja: 2026-03-16T14:46:28+01:00
14:24
Nawet 2000 zł zostaje w kieszeni. Fotograficzne smartfony vivo w promocji
Aktualizacja: 2026-03-16T14:24:20+01:00
13:42
Operator ułatwia ofertę na kartę. Przestaniesz wychodzić z domu
Aktualizacja: 2026-03-16T13:42:32+01:00
