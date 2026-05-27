Światłowód 8 Gb/s. W których miastach jest najszybszy internet?
W których lokalizacjach można uzyskać dostęp do światłowodu o prędkości do 8 Gb/s? Operator właśnie rozszerzył zasięg usługi do ponad 110 miast w całej Polsce. Sprawdź, czy Twoje jest na liście.
Światłowód do 1 Gb/s stał się standardem w polskich domach. Taka prędkość wystarcza przeciętnemu użytkownikowi, lecz najbardziej zaawansowani klienci mogą postawić na wersję z pobieraniem o prędkości do 8 Gb/s. 8 razy szybsza sieć przydaje się w pracy zdalnej, podczas tworzenia treści, grania w gry oraz w firmach, które obsługują wiele komputerów. Orange jest liderem technologicznym i stale rozwija sieć, aby sprostać potrzebom naszych klientów.
Miasta, w których działa światłowód do 8 Gb/s
Dostępność najszybszego światłowodu o prędkości do 8 Gb/s rozszerzyła się o kolejne 62 miasta. Wraz z dotychczasowymi 50 lokalizacjami usługa jest obecnie oferowana w łącznie 112 miastach w całej Polsce.
Lista nowych miast, w których uruchomiono Orange Światłowód do 8 Gb/s:
- woj. mazowieckie: Ciechanów, Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Marki, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Płock, Pruszków, Pułtusk, Sochaczew, Wołomin, Ząbki
- woj. śląskie: Bielsko-Biała, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mikołów, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory
- woj. małopolskie: Bochnia, Chrzanów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Zakopane
- woj. łódzkie: Pabianice, Radomsko, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz
- woj. pomorskie: Kwidzyn, Lębork, Malbork, Wejherowo
- woj. dolnośląskie: Lubań, Oława, Wałbrzych
- woj. opolskie: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Opole
- woj. podkarpackie: Krosno, Rzeszów, Stalowa Wola
- woj. warmińsko-mazurskie: Giżycko, Kętrzyn, Szczytno
- woj. lubelskie: Biała Podlaska, Puławy
- woj. kujawsko-pomorskie: Świecie
- woj. lubuskie: Zielona Góra
- woj. podlaskie: Augustów
- woj. świętokrzyskie: Starachowice
- woj. zachodniopomorskie: Kołobrzeg
Lista miast, w których już wcześniej był dostępny Orange Światłowód do 8 Gb/s, prezentuje się następująco:
- woj. śląskie: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Sosnowiec, Tychy, Zabrze
- woj. warmińsko-mazurskie: Elbląg, Ełk, Iława, Olsztyn, Ostróda
- woj. pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Tczew
- woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Toruń
- woj. łódzkie: Bełchatów, Kutno, Łódź, Piotrków Trybunalski
- woj. mazowieckie: Radom, Siedlce, Warszawa
- woj. wielkopolskie: Gniezno, Kalisz, Konin, Poznań
- woj. podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki
- woj. dolnośląskie: Bolesławiec, Wrocław
- woj. lubelskie: Chełm, Lublin
- woj. zachodniopomorskie: Koszalin, Szczecin
- woj. lubuskie: Gorzów Wielkopolski
- woj. małopolskie: Kraków
- woj. opolskie: Nysa
- woj. podkarpackie: Przemyśl
- woj. świętokrzyskie: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski
Oferta Orange Światłowodu obejmuje zatem ok. 3,1 mln gospodarstw domowych i firm z całej Polski. Do niedawna usługa była dostępna przede wszystkim w większych miastach, ale od teraz trafia również do mniejszych miasteczek o populacji nieprzekraczającej 30 tys. mieszkańców.
Do usługi Orange dodaje również router Funbox 7, obsługujący najnowszy standard WiFi 7. Do osiągnięcia pełnej prędkości pobierania do 8 Gb/s zalecane jest jednak połączenie przewodowe kablem Ethernet.
Pierwszy rok światłowodu do 8 Gb/s od Orange za darmo
Orange wraz z rozszerzeniem usługi światłowodu uruchomił też promocję stworzoną dla wszystkich nowych klientów indywidualnych i biznesowych. Akcja zakłada, że abonament Orange Światłowodu o prędkości do 8 Gb/s przez pierwsze 12 miesięcy umowy kosztuje 0 zł.
Oferta promocyjna obejmuje sam światłowód, światłowód z telewizją Extra TV (230 kanałów), światłowód z abonamentem komórkowym, a nawet pakiet łączący światłowód, abonament i Extra TV. Promocja jest czasowa, więc warto się spieszyć. W przypadku oferty dla firm Orange zapewnia też wsparcie IT, stały adres IP oraz backup danych.