Operator ochroni cię przed podejrzanymi linkami. Jest haczyk

Orange ma nowe narzędzie, które chroni nasze telefony przed podejrzanymi linkami. Nie ma znaczenia, skąd pochodzą. Aplikacja zablokuje je i ochroni nas przed oszustami.

Albert Żurek
Orange ochrona telefonu cybertarcza
Operator wystartował z nową aplikacją CyberTarcza Go. To rozwiązanie przygotowane dla każdego, kto ma smartfona. Nie trzeba być jednak klientem Orange. Można korzystać z usług innej sieci i w dalszym ciągu być chronionym.

Orange wszystkim klientom usług internetowych (światłowodu, internetu mobilnego) zapewnia dostęp do CyberTarczy. To bezpłatny mechanizm, który wykrywa zagrożenia i blokuje je. W praktyce działa to tak, że jeśli wejdziemy na fałszywą stronę kradnącą dane lub pieniądze, oprogramowanie zablokuje użytkownikowi dostęp.

Rozwiązanie działa jednak tylko dla posiadaczy usług Orange. CyberTarcza Go z kolei ma być oprogramowaniem dla wszystkich. Działa na podobnej zasadzie, nie pozwalając otworzyć złośliwego linku. Po kliknięciu w niego użytkownik zobaczy komunikat, że strona została zablokowana.

Ochrona dotyczy linków z SMS-ów, e-maili, najpopularniejszych komunikatorów internetowych, przeglądarek czy serwisów społecznościowych. Nie wymaga połączenia z siecią Orange (mobilną lub stacjonarną). Działa zatem na telefonie z dostępem do sieci dowolnego dostawcy – także za granicą na WiFi lub w roamingu danych. Do obsługi wystarczy tylko telefon z systemem Android lub iOS.

Aplikacja CyberTarcza Go działa w tle bez wpływu na codzienne użytkowanie smartfona. Nie powinna zatem go obciążać w zauważalny sposób. Ochrona ma pozostawać aktywna przez cały czas, filtrując zagrożenia na podstawie bazy Orange oraz analizy AI w czasie rzeczywistym. Oprócz chronienia urządzenia, aplikacja ma gwarantować powiadomienia i raporty online bazujące na najświeższych informacjach zebranych przez zespół CERT Orange Polska.

Ochrona nie jest jednak za darmo

CyberTarcza Go jest dostępna za sprawą subskrypcji, która kosztuje 14,99 zł/mies. Oferuje jednak ochronę na trzech urządzeniach prywatnych lub firmowych jednocześnie. Ochrona jednego telefonu to zatem 5 zł/mies., co wydaje się uczciwą ceną, jak na możliwości, które zapewnia.

Obecni klienci Orange mogą aktywować funkcję na kilka sposobów: w aplikacji Mój Orange w zakładce Pakiety i usługi > Bezpieczeństwo, poprzez SMS o treści CTGO wysłany pod numer 80200 lub na stronie internetowej Orange w zakładce Usługi dodatkowe. Z kolei użytkownicy niebędący klientami pomarańczowego operatora muszą skorzystać z aplikacji CyberTarcza Go dostępnej w Google Play i App Store.

22.05.2026 15:57
