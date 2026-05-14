Internet w telefonie Plusa wystrzeli. Jest ważna decyzja

Plus znacząco ulepszy swój internet mobilny. Niebawem będziesz jeszcze szybciej pobierać pliki i wygodniej korzystać z sieci poza mieszkaniem.

Albert Żurek
5G internet Plus
Plus już w 2023 r. uruchomił sieć 5G Ultra, która gwarantuje klientom prędkości pobierania na poziomie nawet 1 Gb/s. Infrastruktura jest dostępna w wielu miejscach w całym kraju, a tam, gdzie nie działa 5G Ultra, dostępne jest klasyczne 5G. Firma wcześniej zapowiedziała internet o prędkości do 2 Gb/s, który niebawem może stać się faktem.

Plus ulepszy 5G. Uruchomi nowe częstotliwości

Cyfrowy Polsat przekazał, że Polkomtel, zarządzający siecią Plus, dogadał się z firmami Cellnex Poland oraz Towerlink Poland. Podpisano niewiążącą umowę, której efektem ma być polepszenie sieci komórkowej Plusa – zarówno pod kątem jakości, jak i zasięgu.

Istotną rolę odegrają tu obie firmy, które zarządzają infrastrukturą sieciową wykorzystywaną przez Plusa. To one zajmą się modernizacją sieci i uruchomieniem nowych częstotliwości technologii 5G: średniego pasma C oraz 700 MHz.

Wszystko dlatego, że Polkomtel jest zobowiązany do realizacji wymogów związanych z wykorzystaniem obu częstotliwości. Zarówno pasmo C, jak i 700 MHz pozwolą na uzyskanie znacznie szybszego połączenia, a co za tym idzie – zapewnienie określonej minimalnej prędkości internetu mobilnego na terenie całej Polski. Ta do końca 2026 r. ma wynosić 50 Mb/s.

W wielu lokalizacjach klienci mogą liczyć na znacznie wyższe wartości. Nowe częstotliwości są jednak kluczowe, aby do końca 2030 r. zrealizować kolejny próg wymagań średniej minimalnej prędkości sieci w telefonie na poziomie 120 Mb/s. Operator ma również postawić i uruchomić nowe stacje bazowe, tak aby spełnić wymagania co do pasma C obowiązujące do końca 2027 r.

Dla klientów oznacza to szybszy internet

Mimo że dzisiejszy stan łączności bezprzewodowej, realizowanej za pomocą technologii LTE oraz 5G, stoi na bardzo dobrym poziomie, operatorzy muszą stale ulepszać sieć. Nie tylko pod względem prędkości, ale też i zasięgu. Plus ostatnimi czasy ogłosił nadchodzące wyłączenie sieci 3G, które ma rozpocząć się pod koniec 2026 r.

Wygaszenie starszej technologii pozwoli na zwolnienie zasobów na rzecz nowszych wersji sieci komórkowej: LTE oraz 5G. Oby efekty można było zauważyć jak najszybciej.

14.05.2026 15:24
