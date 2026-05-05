3G zniknie z Polski. Koniec z zacinającym się internetem

Proces wyłączania sieci 3G rozpocznie się już w grudniu 2026 r. Będzie trwać wiele miesięcy, ponieważ ma dotyczyć całego kraju i tysięcy stacji bazowych w różnych lokalizacjach Polski. Klienci odczują to na własnych telefonach podczas codziennego użytkowania internetu oraz wykonywania połączeń. Dla niektórych wyłączenie sieci 3G może być problematyczne.

Plus rozpocznie wygaszanie sieci 3G. Zastąpi ją LTE oraz 5G

3G technologia, która w Polsce jest obecna od ok. 20 lat. Dziś rozwiązanie to nadaje się tylko do prostych rozmów telefonicznych oraz wysyłania krótkich wiadomości. Korzystanie z internetu w momencie połączenia z tą siecią nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń.

Sieci 3G brakuje również wsparcia innych nowoczesnych technologii, takich jak VoLTE, umożliwiających lepszą jakość połączeń telefonicznych. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w następnej generacji sieci – LTE.

Plus w miejsce 3G zastosuje nowocześniejsze rozwiązania, takie jak LTE oraz 5G. Według operatora jest to naturalny etap rozwoju sieci, który pozwala efektywniej wykorzystać pasmo i podnosić jakość usług. Ten proces w telekomunikacji jest określany jako tzw. refarming. Pasma 3G (m.in. 900 MHz) zostaną wykorzystane na rzecz LTE oraz 5G.

Dzięki temu zasięg oraz jakość nowszych sieci ulegnie poprawie. Można liczyć na szybszy i stabilniejszy internet mobilny.

Większość klientów nie musi robić nic, ale są wyjątki

Większość klientów, którzy korzystają z nowoczesnych telefonów i łączą się z sieciami LTE oraz 5G, jest już teraz gotowa na zmiany i nie musi robić nic. Z kolei ci, którzy mają starsze modele urządzeń oraz stare karty, będą musieli dokonać wymiany sprzętu lub karty SIM. Plus pozwala sprawdzić, czy nasz sprzęt jest gotowy na wyłączenie 3G.

W tym celu należy wysłać SMS o treści SPRAWDZAM pod numer 80909. W odpowiedzi na wiadomość otrzymamy informację, czy telefon oraz karta SIM są zgodne z technologią LTE.

3G znika z mapy Polski

Plus jest ostatnim z wielkiej czwórki operatorów, który decyduje się na wyłączenie sieci 3G. W pierwszej kolejności sieć wygasił T-Mobile (2023 r.), później Orange (pod koniec 2025 r.), a do końca 2026 r. trwa wyłączanie 3G w sieci Play. Plus zatem ostatecznie zakończy erę starej i wolnej technologii w naszym kraju.

Albert Żurek 05.05.2026 12:54

