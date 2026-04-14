Idziesz po bułki, wychodzisz z nowym numerem. Lidl zostaje operatorem

Ładowanie...

Lidl trzęsie Europą poprzez ogromną sieć sklepów, sklep internetowy i znaną wszystkim aplikację mobilną. Jednak kolejnym etapem ekspansji niemieckiego giganta nie będzie seria sklepów, ani nawet otwarcie się na nowe rynki - będzie nią sieć komórkowa.

REKLAMA

Lidl chce przyciągnąć klientów tanimi planami i integracją z popularną aplikacją

Obecnie Lidl oferuje usługi sieci komórkowej w trzech państwach: Austrii, Niemczech i Szwajcarii. Jak informuje "Financial Times", ta lista ma się wydłużyć o kolejne 30 krajów. Na liście nie pojawiły się jeszcze konkretne deklaracje dotyczące Polski, ale skala projektu sugeruje, że wejście na nasz rynek jest tylko kwestią czasu.

Nowa usługa nie oznacza budowy własnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Lidl działa w modelu MVNO (operatora wirtualnego), co oznacza, że korzysta z istniejących sieci. W tym przypadku partnerem giganta jest 1GLOBAL, w którym właściciel Lidla, Schwarz Group, posiada 12 proc. udziałów. Model MVNO nie tylko pozwala obniżyć Lidlowi koszty wejścia w nowy biznes, ale przede wszystkim skupić się na tym, co Lidl robi najlepiej - agresywnej polityce cenowej i masowej dystrybucji.

Telefonia komórkowa Lidla będzie dostępna z poziomu aplikacji Lidl Plus, z której korzysta już ponad 100 mln użytkowników. Strategia ta ma zapewnić Lidlowi nie tylko podporę technologiczną, ale także gotową bazę klientów.

Jak wyjaśnia "FT", ekspansja biznesu Lidla ma nie tyle utrzeć nosa tradycyjnym operatorom, co zwiększyć przychody firmy. Na rynku telekomunikacyjnym pojawia się coraz więcej graczy spoza tradycyjnego sektora - od fintechów takich jak Revolut, Klarna czy N26, po banki i platformy technologiczne. Ich wspólnym mianownikiem jest chęć zwiększenia lojalności klientów i rozszerzenia źródeł przychodów, a usługi sieci komórkowej w modelu MVNO to jeden z prostszych sposobów by to osiągnąć.

Schwarz Group - właściciel Lidla oraz Kauflanda - oprócz ekspansji na rynek telekomunikacyjny, obecnie rozwija swój wachlarz usług technologicznych. Spółka zależna Schwarz Digitis obecnie dostarcza usługi w zakresie przetwarzania w chmurze i cyberbezpieczeństwa, a także jest inwestorem w start-upy zajmujące się sztuczną inteligencją.

REKLAMA

Zdjęcie główne: Lea Rae / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 14.04.2026 08:44

