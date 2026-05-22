REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Meta wypuściła nową aplikację. Ma ratować to, co jeszcze działa na Facebooku

Meta wraca do pomysłu osobnej aplikacji dla grup facebookowych. Tym razem firma dorzuca jednak funkcje sztucznej inteligencji, rekomendacje treści oraz interfejs wyraźnie inspirowany Redditem.

Malwina Kuśmierek
Meta udostępnia aplikację Forum
REKLAMA

Facebook to zdecydowanie już nie faworyt wśród mediów społecznościowych, ale nadal to grupy na Facebooku pozostają miejscem, w którym znajdziesz osoby z podobnymi zainteresowaniami, problemami czy mającymi na sprzedaż coś, czego szukasz. Dlatego Meta postanowiła wydzielić grupy do osobnej aplikacji i nadać im bardziej społecznościowy charakter przypominający Reddita.

REKLAMA

Meta po cichu wypuściła nową aplikację o nazwie Forum

Jak poinformował użytkownik Matt Navarra w serwisie Threads, Meta po cichu uruchomiła nową aplikację o nazwie Forum. Aplikacja póki co dostępna jedynie na iOS ma być osobnym miejscem dla grup facebookowych i rozmów prowadzonych wokół konkretnych zainteresowań.

Opis Forum w App Store podkreśla, że aplikacja ma pomagać użytkownikom "uzyskiwać odpowiedzi od prawdziwych ludzi". Interfejs programu koncentruje się głównie na pytaniach, rekomendacjach i dyskusjach prowadzonych wewnątrz grup. Materiały promocyjne dostępne w App Store pokazują przykłady wykorzystania aplikacji do rozmów o m.in. podróżach, muzyce, gotowaniu czy turystyce.

Aplikacja Forum od Mety

Forum wymaga logowania kontem Facebooka. Profil użytkownika oraz aktywność są automatycznie przenoszone do nowej aplikacji. Meta pozwala jednak korzystać z anonimowych nazw użytkowników, podobnie jak już teraz robi to w części funkcji Facebooka. Administratorzy grup nadal mają jednak dostęp do prawdziwej tożsamości uczestników.

Największa różnica względem głównej aplikacji Facebooka dotyczy sposobu prezentowania treści. Zamiast klasycznego miksu postów znajomych, stron i materiałów podsuwanych przez algorytm, Forum pokazuje wyłącznie rozmowy z grup, do których należy użytkownik. Aplikacja już przy pierwszym uruchomieniu pyta również o zainteresowania, aby dobierać dodatkowe społeczności i tematy.

REKLAMA

Meta dodała do Forum także funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Jedna z nich nosi nazwę Ask i pozwala zadawać pytania jednocześnie wielu grupom. System ma samodzielnie wyszukiwać odpowiedzi oraz podsumowywać informacje z różnych społeczności. Druga funkcja została przygotowana z myślą o administratorach grup i pomaga moderować dyskusje oraz analizować aktywność użytkowników.

Na udostępnionych grafikach można zobaczyć także ekran opisujący "algorytm użytkownika". AI podsumowuje tam zainteresowania właściciela konta, sugeruje tematy, których chce oglądać więcej, a także pozwala ograniczać niechciane treści. Meta mocno eksponuje personalizację oraz budowanie społeczności wokół konkretnych zainteresowań.

Aplikacja Forum od Mety

Nie jest to pierwsza próba stworzenia osobnej aplikacji dla grup facebookowych. Jeszcze pod marką Facebook firma uruchomiła samodzielną aplikację Groups, która została zamknięta w 2017 roku. Forum ma jednak znacznie mocniej opierać się na rekomendacjach, pytaniach społecznościowych i narzędziach AI.

Meta potwierdziła w komentarzu dla mediów, że Forum znajduje się obecnie w fazie publicznych testów. Jak przekonaliśmy się na własnej skórze, test ograniczony jest jedynie do użytkowników iPhone'ów ze Stanów Zjednoczonych, dlatego może upłynąć jeszcze sporo czasu zanim zobaczymy aplikację w Polsce - o ile w ogóle.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
22.05.2026 09:26
Tagi: AplikacjeFacebookMedia społecznościoweMeta
REKLAMA
Najnowsze
9:22
Polacy już nie szaleją za Thermomiksem. Duża zmiana na rynku
Aktualizacja: 2026-05-22T09:22:25+02:00
9:06
8000 mAh i 100W ładowania. Apple'owcy mogą tylko pomarzyć o takiej baterii
Aktualizacja: 2026-05-22T09:06:01+02:00
8:52
Sieć żyje nowym nagraniem o Musku. "Uwolnię swoją anomalię w matriksie"
Aktualizacja: 2026-05-22T08:52:31+02:00
7:23
Przyjeżdżają, hałasują, przeszkadzają. Kraków traci cierpliwość 
Aktualizacja: 2026-05-22T07:23:02+02:00
7:19
Powstanie film akcji o wojnie w Iranie. Nakręci go nie byle kto
Aktualizacja: 2026-05-22T07:19:43+02:00
6:44
Kosmiczny wybuch miał ukryty silnik. Szukali go przez 20 lat
Aktualizacja: 2026-05-22T06:44:33+02:00
6:41
Niemcy budują kosmiczną armię. Chcą uniezależnić Europę od USA
Aktualizacja: 2026-05-22T06:41:00+02:00
6:31
Koniec z gruzem po rozbiórce. Ściany złożymy jak klocki
Aktualizacja: 2026-05-22T06:31:00+02:00
6:21
Cybertruck miał być niezniszczalny. Jezioro szybko wyjaśniło Teslę
Aktualizacja: 2026-05-22T06:21:00+02:00
6:11
Europa szykuje się na najgorsze. Parkingi zamienią w schrony
Aktualizacja: 2026-05-22T06:11:00+02:00
21:36
DHL rozpycha się coraz mocniej. Opanowali już parkingi
Aktualizacja: 2026-05-21T21:36:55+02:00
20:53
Apple ugiął się pod Epic Games. "To pczątek końca podatku"
Aktualizacja: 2026-05-21T20:53:52+02:00
20:15
Pędź zaktualizować komputer. Oni tylko czekają na ten błąd
Aktualizacja: 2026-05-21T20:15:33+02:00
19:45
Koniec z kolejkami do kas PKP. Wcale nie dlatego, że jest szybciej
Aktualizacja: 2026-05-21T19:45:32+02:00
19:10
Łatwogang znowu odpala internet. Co wymyślił tym razem?
Aktualizacja: 2026-05-21T19:10:07+02:00
18:50
Windows 11 zepsuł aktualizację aktualizacją. Tradycji stało się zadość
Aktualizacja: 2026-05-21T18:50:46+02:00
18:29
Miałem na nosie nowy system Google'a. Pierwszy raz ma to sens
Aktualizacja: 2026-05-21T18:29:14+02:00
17:45
Polska rezygnuje z rakiet na okrętach podwodnych. "To już nie ten sam Bałtyk"
Aktualizacja: 2026-05-21T17:45:02+02:00
16:54
Satelity NASA zaobserwowały przerażające zjawisko. "Morze pachnie jak spalony metal"
Aktualizacja: 2026-05-21T16:54:31+02:00
16:30
Android 17 z kapitalnym uproszczeniem. Znam to z iPhone'a
Aktualizacja: 2026-05-21T16:30:20+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA