Android 17 z kapitalnym uproszczeniem. Znam to z iPhone'a

Android 17 otrzyma funkcję znaną posiadaczom sprzętu Apple’a. Uwielbiam ją na swoim iPhonie, a ty pokochasz ją na Androidzie.

Albert Żurek
Jedną z nowości pokazanych przez Google’a na ostatnim wydarzeniu I/O jest Continue On. To rozwiązanie mające na celu zapewnienie użytkownikom ciągłości działania na różnych urządzeniach. Rozwiązanie trafi do tegorocznej wersji Androida 17, a twórcy aplikacji mogą zacząć wdrażać je już teraz. Ekosystem Androida na tym mocno zyska.

Android 17 pozwoli zacząć tam, gdzie skończyliśmy na innym urządzeniu

Jedną z największych zalet ekosystemu Apple’a (iPhone, Mac, iPad) jest funkcja Continuity. Rozwiązanie działa w taki sposób, że jeśli otworzymy aplikację na jednym z urządzeń, ta automatycznie jest wyświetlana na drugim. Czyli jeśli np. otworzymy kartę w przeglądarce na iPhonie, na dolnym pasku Dock w macOS automatycznie pojawia się ikona przeglądarki, która pozwala nam otworzyć tę samą stronę na Macu.

Działa to w wielu różnych aplikacjach i urządzeniach. Google postanowił wdrożyć podobne rozwiązanie w Androidzie 17. Opcja ma działać na telefonach, tabletach oraz na nowych laptopach Googlebook wykorzystujących Androida.

Funkcja Continue On umożliwia użytkownikom uruchomienie aplikacji na Androida na jednym urządzeniu z systemem Android, a następnie przejście na inne urządzenie w ekosystemie Androida, kontynuując rozpoczętą ścieżkę użytkownika – twierdzi Google.

Jak to ma działać w praktyce? Podobnie do tego, co znamy z Apple’a. Czyli jeśli otworzymy kartę na telefonie, ta pojawi się również na tablecie i Googlebooku. Podobnie będzie np. z Dokumentami Google’a, gdzie kliknięcie funkcji pozwoli automatycznie przejść do interesującego nas pliku. Sugestie mają pojawiać się w widocznym dla użytkownika miejscu – czyli najczęściej na dolnym pasku z aplikacjami.

Rozwiązanie działa w obie strony, a więc jeśli tylko urządzenie z Androidem jest w stanie wyświetlić i uruchomić aplikację z innego sprzętu, jednocześnie użytkownik może kontynuować ją np. na smartfonie. Usługa obsługuje dwa typy akcji: kontynuowanie w aplikacjach zainstalowanych lokalnie oraz w treściach otwieranych w przeglądarce.

Początkowo funkcja ma obsługiwać tylko przejścia z telefonu na tablet i w drugą stronę. Z czasem, gdy Googlebooki staną się popularniejsze, rozwiązanie zadziała także na laptopach.

21.05.2026 16:30
