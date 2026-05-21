Galaxy S27 Pro będzie strzałem w dziesiątkę. Najlepszy Samsung od lat

Apple niemal od zawsze sprzedaje w swojej ofercie dwa warianty Pro: zwykłego oraz Pro Maxa, które różnią się od siebie przede wszystkim rozmiarem i baterią. Pozostałe możliwości techniczne pozostają identyczne w wersjach Pro i Pro Max. Samsung najwyraźniej postanowił pójść podobną drogą i zrobi praktycznie to samo.

Samsung Galaxy S27 Pro to wyczekiwany od lat model

W świecie Samsunga niemal od zawsze mamy trzy smartfony: zwykłego Galaxy S, większego Galaxy S+ oraz najlepszego i największego Galaxy S Ultra. Galaxy S i S+ to bliźniacze urządzenia, które różnią się od siebie przede wszystkim rozmiarem i pomniejszymi szczegółami w specyfikacji technicznej, takimi jak szybsze ładowanie w S+. Aparaty, procesory i funkcje pozostają takie same.

Od lat brakowało mniejszego wariantu Galaxy S Ultra, który oferowałby lepszy zestaw fotograficzny od podstawowych Galaxy S. W przyszłym roku ma się to zmienić. W linii Galaxy S27 pojawi się czwarty model określany jako Galaxy S27 Pro. Jak twierdzi sprawdzony informator Ice Universe, urządzenie ma zostać wyposażone w ekran o przekątnej 6,47 cala. Dzięki temu rozmiary przyszłorocznych modeli będą wyglądać tak:

Samsung Galaxy S27: 6,3 cala;

Samsung Galaxy S27+: 6,7 cala;

Samsung Galaxy S27 Pro: 6,47 cala;

Samsung Galaxy S27 Ultra: 6,9 cala.

Tymczasem w ofercie Apple’a na ten i przyszły rok spodziewamy się:

iPhone 18: 6,3 cala;

iPhone Air 2: 6,5 cala;

iPhone 18 Pro: 6,3 cala;

iPhone 18 Pro Max: 6,9 cala.

Apple już w ubiegłym roku zrezygnowało z większego wariantu iPhone’a z dopiskiem Plus, zastępując go cieńszym modelem z dopiskiem Air. W serii Galaxy S25 również powstał cieńszy Galaxy S25 Edge, lecz ten sprzedawał się nawet gorzej od Galaxy S+.

Jaki będzie Galaxy S27 Pro? To nie do końca mniejszy Ultra

Smartfony z serii Galaxy S Ultra wyróżniały się dotąd dwoma kwestiami: gabarytami oraz zaawansowanym zestawem aparatów z czterema modułami, które znacząco przewyższają możliwości bazowych Galaxy S.

Według Ice Universe, Galaxy S27 Pro ma być pod wieloma względami tożsamy z S27 Ultra. W urządzeniu znajdziemy zestaw trzech aparatów. W Galaxy S27 Ultra Samsung również ma zrezygnować z poczwórnego systemu na rzecz trzech obiektywów, więc oczekujemy, że będą to te same aparaty, tyle że w mniejszej obudowie.

Z drugiej strony S27 Pro z ekranem o przekątnej 6,47 cala nie będzie nadawał się do wygodnej obsługi rysika, więc najprawdopodobniej go nie obsłuży. Cała przyszłoroczna seria Galaxy S27 ma też powrócić do aparatów głównych z mechaniczną zmienną przysłoną, aby skutecznie konkurować z serią iPhone 18 Pro. Seria S27 przyniesie największą zmianę wśród smartfonów Galaxy od czasów S20.

Albert Żurek 21.05.2026 16:07

