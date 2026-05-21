REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Trwa nuklearny pokaz siły Putina. Rozmieścił głowice na Białorusi

Rosja prowadzi wielkie ćwiczenia sił nuklearnych z udziałem Białorusi. W grze są Iskandery, magazyny polowe i tysiące żołnierzy. Ktoś tu wyraźnie pręży muskuły.

Marcin Kusz
Rosja ćwiczy użycie broni nuklearnej. Białoruś w centrum gry
REKLAMA

Rosja rozpoczęła jedne z największych od lat ćwiczeń sił nuklearnych i połączyła je z działaniami na Białorusi. Według rosyjskiego resortu obrony amunicja nuklearna została dostarczona do polowych magazynów na terytorium Białorusi, a wcześniej ćwiczono jej przygotowanie i użycie z mobilnymi wyrzutniami Iskander-M.

Najprawdopodobniej ćwiczone są nie tylko procedury dowódcze, lecz także sam praktyczny łańcuch użycia broni. W przypadku takich systemów jak Iskander-M liczy się transport amunicji, jej przygotowanie, zabezpieczenie, załadunek, maskowanie, przemieszczenie wyrzutni i gotowość do działania z wybranych pozycji. Każdy z tych etapów jest częścią zdolności bojowej, a nie tylko elementem propagandowym.

REKLAMA

Przypomnijmy, że Iskander-M ma zasięg ok. 500 km i może przenosić zarówno głowice konwencjonalne, jak i nuklearne. W połączeniu z rozmieszczeniem na Białorusi oznacza to dodatkową presję na państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polskę, Litwę, Łotwę i Ukrainę. Sama obecność takiego systemu nie oznacza oczywiście natychmiastowego zamiaru użycia broni jądrowej, ale skraca polityczny dystans między groźbą a możliwością jej pokazowego przećwiczenia.

Skala manewrów ma przede wszystkim zrobić wrażenie

Według rosyjskiego ministerstwa obrony w trwających właśnie ćwiczeniach bierze udział ponad 64 tys. żołnierzy, ponad 200 wyrzutni rakietowych, 140 samolotów, 73 okręty nawodne i 13 okrętów podwodnych, w tym 8 strategicznych jednostek o napędzie atomowym. W manewrach uczestniczą Strategiczne Wojska Rakietowe, Lotnictwo Dalekiego Zasięgu, Flota Północna, Flota Oceanu Spokojnego oraz jednostki z centralnego okręgu wojskowego.

Moskwa nie ogranicza się więc tylko do pojedynczego epizodu taktycznego na Białorusi. Chodzi o demonstrację całego spektrum sił nuklearnych: lądowych, powietrznych i morskich. W rosyjskiej logice odstraszania od lat szczególnie ważna jest triada nuklearna, czyli zdolność do użycia broni jądrowej z trzech głównych nośników: pocisków lądowych, bombowców oraz okrętów podwodnych.

REKLAMA

Białoruś pomału przestaje być tylko tłem

Najbardziej niepokojący jest w tym wszystkim element białoruski. Mińsk już wcześniej informował o ćwiczeniach z użyciem broni nuklearnej, prowadzonych rzecz jasna we współpracy z Rosją. Do tej pory można to było jeszcze uznać za element szerszego straszenia. Teraz rosyjski komunikat mówi wprost, że ładunki trafiły do polowych magazynów na terytorium Białorusi. Nie są już na terytorium Rosji, nie są w strategicznych bazach daleko od granic. Są tuż obok nas, rozlokowane w terenie, gotowe do użycia.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Białoruś od dawna pełni funkcję wojskowego zaplecza Rosji, ale po rozmieszczeniu rosyjskiej broni nuklearnej jej znaczenie bardzo wzrosło. To nie jest już wyłącznie przestrzeń tranzytu, baz i ćwiczeń. To państwo, z którego terytorium można demonstracyjnie rozgrywać presję nuklearną wobec sąsiadów.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
21.05.2026 12:52
Tagi: Białoruśbroń jądrowaNATORosja
REKLAMA
Najnowsze
12:20
Polska kupuje Apache, a właśnie wykryto w nich poważną wadę. Wszczęto dochodzenie
Aktualizacja: 2026-05-21T12:20:57+02:00
11:56
Za dużo narzędzi, za mało pracy. Ile systemów ma twoja firma?
Aktualizacja: 2026-05-21T11:56:28+02:00
11:23
Poprosiła AI, żeby zdjęła z pizzy salami. Chciała wyłudzić zwrot pieniędzy
Aktualizacja: 2026-05-21T11:23:27+02:00
10:38
Elon Musk zostanie pierwszym bilionerem w historii. Czy na pewno wiemy, co robimy?
Aktualizacja: 2026-05-21T10:38:45+02:00
10:02
Trump buduje fortecę pod Białym Domem. Sześć pięter pod ziemią i imperium dronów
Aktualizacja: 2026-05-21T10:02:53+02:00
9:48
Rowery komunalne to sztos. Wsiadasz i jedziesz bez kodów czy aplikacji
Aktualizacja: 2026-05-21T09:48:06+02:00
9:32
Nie podobają ci się zmiany w Google? Nadchodzi coś jeszcze gorszego
Aktualizacja: 2026-05-21T09:32:51+02:00
9:30
Airbnb już nie kończy się na noclegu. Teraz zamówisz tam niemal wszystko
Aktualizacja: 2026-05-21T09:30:14+02:00
8:52
Przestraszyli się żółtej wody w Bałtyku. Rozwiązanie tej strasznej zagadki jest banalne
Aktualizacja: 2026-05-21T08:52:36+02:00
7:51
Polscy innowatorzy z nagrodami. Huawei Startup Challenge V #TechForAgrinnovation
Aktualizacja: 2026-05-21T07:51:47+02:00
7:38
Po koncercie Metalliki wylała się fala pogardy. Przestańcie się ośmieszać
Aktualizacja: 2026-05-21T07:38:32+02:00
7:00
Pamiętasz numer 0 20 21 22? 30 lat temu tak zaczynał się polski internet
Aktualizacja: 2026-05-21T07:00:00+02:00
6:25
Drzwi w pociągu otworzą się w polu. PKP Intercity ma dziwny problem
Aktualizacja: 2026-05-21T06:25:00+02:00
6:20
Nie będziesz stać w kolejce w sklepie. Butelki oddasz pod blokiem
Aktualizacja: 2026-05-21T06:20:00+02:00
6:15
Dlatego Polska wysycha. Efekt gigantycznego odkurzacza
Aktualizacja: 2026-05-21T06:15:00+02:00
6:10
Maszyny są, ludzi nie ma. Specjalsi szykują się do Black Hawków
Aktualizacja: 2026-05-21T06:10:00+02:00
6:05
Szwecja stawia mur na Bałtyku. Te okręty mają odstraszyć Rosję
Aktualizacja: 2026-05-21T06:05:00+02:00
6:00
Robot za miliardy przegrał z praktykantem. To jest złoto
Aktualizacja: 2026-05-21T06:00:00+02:00
5:54
Test gotowego PC do gier G4M3R Elite 2.0. Premium wylewa się z obudowy, dobre zmiany
Aktualizacja: 2026-05-21T05:54:54+02:00
21:05
Google pokazał swoją potęgę. "Nigdy nie sądziłem, że powiem biliard"
Aktualizacja: 2026-05-20T21:05:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA